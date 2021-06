Eventi a Firenze 19-20 giugno 2021, cosa fare questo weekend in città

Il ritorno dei primi cinema all’aperto del 2021, le piscine attive, il bis delle cantine aperte in Toscana, l’incoronazione del Marzocco (in vista di San Giovanni) e i mercatini: dallo shopping al vino, sono tanti gli eventi a Firenze il 19 e 20 giugno 2021, per chi si chiede cosa fare in città questo weekend. Vediamo le migliori proposte per questo ultimo fine settimana prima della zona bianca, a Firenze e in Toscana.

Eventi e vino: il 19 e 20 giugno, “Cantine aperte 2021” in Toscana

Firenze insieme a Siena è la provincia con il numero maggiore di eventi per Cantine aperte, che tra sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 concede il bis. Quest’anno l’appuntamento che spalanca le porte delle tenute e delle aziende vitivinicole ha raddoppiato e, dopo le date a fine maggio, propone per questo weekend tante cose da fare anche nei dintorni di Firenze. In oltre 40 aziende toscane sono in programma degustazioni, tour guidati nella natura, wine-trekking, pic nic in vigna al tramonto. La maggior parte delle iniziative è a pagamento e per tutte è obbligatoria la prenotazione. Più informazioni nel nostro articolo su Cantine aperte 2021 in Toscana.

Le piscine aperte a Firenze nel weekend

Cosa fare oggi a Firenze per combattere il caldo? Ma un bel tuffo nelle piscine della città, che ormai sono tutte aperte per la balneazione estiva. In città ci sono le intramontabili Pavoniere, Costoli, Bellariva e la piscina della Flog al Poggetto, a cui si aggiunge anche quella del Firenze camping in town di Rovezzano, accessibile agli ospiti esterni (in base alla disponibilità dei posti). Per una gita nei dintorni, alla ricerca di refrigerio, segnaliamo anche la piscina comunale di Greve in Chianti e il complesso di piscine a Borgo San Lorenzo. Tutti gli orari e i prezzi nell’articolo dedicato alle piscine di Firenze aperte per l’estate 2021.

Gli eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze per “Botanica Temporanea” (18-19-20 giugno)

Un’installazione verde con oltre 1.500 piante, incontri, cinema, spettacoli teatrali, workshop e un flower market nelle piazze della Manifattura Tabacchi di Firenze. Questo weekend l’ex complesso industriale tra piazza Puccini e le Cascine si anima per l’apertura di Botanica Temporanea, l’arte dei Giardini Invisibili, mostra-laboratorio curata dall’architetto e paesaggista Antonio Perazzi ispirata dal principio di rigenerazione dolce, a basso impatto ambientale. Ingresso gratis.

Per quanto riguarda il cinema all’aperto, ogni sera alle 21.30 un film dedicato a temi verdi, preceduto da presentazioni di libri, talk e laboratori. Accanto agli eventi, il mercatino dei fiori che è aperto nella Manifattura Tabacchi di Firenze sabato 19 e domenica 20 giugno con orario 10.00 – 20.00. Programma completo sul sito ufficiale.

Fumetti a Novoli, fierucola di Santo Spirito, market solidale: i mercatini di Firenze il 19 e 20 giugno

Curiosare nei tanti mercatini, ecco cosa fare a Firenze nel weekend del 19 e 20 giugno 2021 se si amano questi eventi di shopping. Oltre il flower market alla Manifattura Tabacchi (vedi sopra), nell’ultimo fine settimana di primavera fioriscono le iniziative. Il centro commerciale San Donato a Novoli fino a domenica 20 giugno ospita UFF – Urban Food Festival che unisce le proposte di street food provenienti da tutta Italia a espositori di dischi, fumetti da collezione, bancarelle di vintage, giochi da tavolo (orario 9.00 – 21.00).

In piazza Santo Spirito domenica 20 giugno, dalle 9 alle 19, la Fierucolina delle api estive con il ritorno – per la prima volta dopo lo stop per il Covid – degli stand di artigianato locale, accanto a quelli delle produzioni alimentari di filiera corta. Spazio anche alla solidarietà con il Merc’ANT di primavera alla Sala dei Marmi del Parterre di Firenze (ingresso da piazza della Libertà). Il mercatino della Fondazione Ant con alimenti, profumi, biancheria per la casa, vestiti e giocattoli donati da aziende e privati si svolge con questi orari: venerdì 18 dalle ore 18 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Cosa fare in centro a Firenze domenica 20 giugno: l’incoronazione del Marzocco

In attesa degli eventi festa di San Giovanni (che quest’anno sarà senza fuochi d’artificio), il 20 giugno a Firenze rivive dopo oltre un secolo l’antica tradizione dell’incoronazione del Marzocco, ossia del leone simbolo della città, la cui effige si trova sull’arengario di Palazzo Vecchio. Domenica mattina per le vie del centro sfilerà il corteo storico della Repubblica fiorentina, dal Palagio di Parte Guelfa a piazza della Signoria. Qui, alle ore 11, si unirà anche una delegazione della Società di San Giovanni Battista (l’organizzatrice delle celebrazioni per il patrono di Firenze) che porterà la corona in ottone dorato per il Marzocco, realizzata dalla Bottega Orafa Penko. Al termine della cerimonia, l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. La corona sarà tolta con un’altra cerimonia dopo una settimana.

Festival Lif3 festival, a Firenze sud

Durante il weekend continuano gli eventi del Festival Lif3, ideato dal Paracadute di Icaro nel Quartiere 3 di Firenze. Tra gli appuntamenti trekking urbano sulle orme di Dante, per bambini e adulti (19 giugno ore 9.30 e 20 giugno ore 9.30), passeggiate didattiche e spettacoli teatrali nella Fattoria biologica OVA, zona del cimitero degli Allori (sabato dalle 16.30), bike tour con partenza dai giardini di San Gaggio (domenica ore 9.00) e laboratori di danza alla Casa delle Arti (domenica ore 17). Per informazioni tel. 328 6291876 e 329 7115869 (Francesca), iscrizioni agli eventi gratuiti online sul sito del Paracadute di Icaro.

Cosa fare a Firenze la sera: aprono i locali estivi all’Anconella e nel parco di Villa Strozzi

Tanti gli eventi organizzati anche negli spazi estivi di Firenze: dopo la ripartenza della spiaggetta sotto piazza Poggi e del palco di Instabile al ponte del Varlungo, il weekend del 19 e 20 giugno è il primo fine settimana di apertura per l‘Anconella Garden e per la Limonaia di Villa Strozzi, sulla collina che domina via Pisana (zona Quartiere 4).

Nel parco dell’Anconella, sabato eventi dalle ore 19 con il Teatro Cantiere Obraz, la coreografia dei ballerini della Gonzaga University, ispirata al movimento Black Lives Matter in collaborazione con Il Paracadute di Icaro, mentre nell’area basket vanno in scena le ibridazioni fra gioco e arte, sport e danza libera di strada, a cura del Gruppo di LED. Al via inoltre le iniziative dell’Estate Fiorentina nel Conventino Caffè Letterario di via Giano della Bella 20, in Oltrarno: sabato 19 alle 19.30 il concerto del trio trio Harry’s Jazz Combo e domenica dalle 17 alle 22. Qui la nostra guida 2021 ai locali estivi di Firenze.

Cinema all’aperto 2021: i primi eventi a Firenze

Per la ripartenza della maggior parte degli schermi sotto le stelle bisognerà aspettare una settimana, ma c’è chi anticipa i tempi. Alla periferia di Firenze è già attivo il cinema all’aperto di Castello, nell’arena estiva del circolo Arci, che il 19 e 20 giugno 2021 ha in programma il film “Un divano a Tunisi”, divertente commedia di di Manele Labidi Labbé. Inizio spettacolo ore 21.30, ingresso intero 5 euro, ridotto 4, prenotazione obbligatoria online fino alle 19.30 e dopo questo orario via telefono al 3393690575.

Poco fuori Firenze, ha riaperto anche l’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino (Via Gramsci 387), ecco la programmazione di film per il weekend: venerdì 18 e sabato 19 giugno “Crudelia”, domenica “Un Divano a Tunisi”. Inizio degli spettacoli alle 21.30. Per prenotazioni tel. 0554480843. Qui la nostra guida ai cinema all’aperto di Firenze e dintorni.