Cosa fare a Firenze: eventi, mercatini e sagre (29-30 ottobre 2022)

Un ponte di Ognissanti, all’insegna del relax e del divertimento, è quello che comprende il weekend del 29 e 30 ottobre 2022 a Firenze, con numerosi eventi: alle Cascine torna la fiera degli ambulanti, mentre davanti al grande schermo France Odeon, festival che celebra la produzione cinematografica francese, propone un programma ricco di proposte. Nel frattempo, Halloween è alle porte e alcune iniziative invadono i luoghi fiorentini in preparazione del celebre “dolcetto e scherzetto day”. Tantissimi anche i mercatini a Firenze e nei dintorni, tutti a ingresso gratuito e che vedono protagonista non solo il vintage, i libri, i dischi, l’abbigliamento e l’arredamento, ma anche il buon cibo: dai vari mercatini dedicati all’olio e al tartufo, fino al frutto della castagna. A questi, si aggiungono le numerose sagre. Vediamo allora nel dettaglio cosa fare a Firenze il 29 e 30 ottobre 2022:

“france-odeon” torna a Firenze il 29 e 30 ottobre

L’edizione 2022 del France Odeon torna a Firenze anche nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. Proiezioni e incontri per celebrare la produzione cinematografica francese con i suoi film più rappresentativi. Si ritrovano in città per questa occasione ospiti internazionali, attori, personalità della cultura, registi e sceneggiatori. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale del France Odeon.

Le feste in attesa di Halloween (e non solo) a Firenze

Si chiama Aspettando Halloween la festa che domenica 30 ottobre si svolgerà al Tuscany Hall (via Fabrizio De’ André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3) di Firenze. Musica e intrattenimento (dalle ore 22:30) con possibilità di cena a buffet (dalle ore 19:30). Ma gli appuntamenti, il giorno dopo, sono numerosi: qui il nostro articolo sugli eventi e sulle feste in programma a Firenze per Halloween.

Ottobre è però il mese che, produttori e amanti dell’olio, aspettano con trepidazione: in questo periodo cominciano la raccolta e la lavorazione delle olive. La Società Consortile Agricola Legnaia in via Baccio da Montelupo 180 a Firenze dedica infatti un intero fine settimana, quello del 29 e 30 ottobre, proprio a questo attesissimo evento, unito alle attività per bambini dedicate ad Halloween. Qui il programma.

Domenica c’è il mercato di “Cascine in fiera”

Cascine in fiera, uno degli eventi più apprezzato dagli amanti dello shopping, torna a Firenze durante la giornata di domenica 30 ottobre 2022, nel più grande parco di Firenze (il Parco delle Cascine, appunto), e più precisamente nel luogo dove usualmente si svolge il mercato settimanale del martedì delle Cascine: da piazzale Kennedy a viale Lincoln.

L’iniziativa vedrà protagonisti decine di banchi degli ambulanti che proporranno vestiti, accessori, calzature, oggetti per la casa, enogastronomia e street food. Per saperne di più, potete leggere il nostro pezzo dedicato a Cascine in Fiera 2022.

Mercatini a Firenze il 29 e 30 ottobre 2022: cosa fare

Nella sola giornata di domenica 30 ottobre, dalle ore 10:00 alle 20:00, arriva in piazza Santo Spirito a Firenze un’edizione speciale di Artefacendo: format unico che valorizza il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo, attraverso non solo la presentazione e la vendita dei prodotti esposti, ma anche il coinvolgimento del visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega. Gli espositori che prendono parte a questa iniziativa sono 22.

Dal 29 ottobre al 1 novembre compresi, dalle ore 10:00 alle 20:00, torna anche ARTour – Il bello in piazza in piazza Strozzi a Firenze: la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany. Per l’occasione, sarà quindi possibile ammirare ed acquistare il vero fatto a mano fiorentino e toscano negli stand di 26 espositori: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte e dipinti.

Sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 09:30 alle 20:00, c’è anche Creative Factory in piazza Indipendenza a Firenze: il self made market approda, con i suoi selezionati artigiani, designer e illustratori e tantissimi eventi, inserendosi nel progetto di riqualificazione della piazza. Una nuova location e un nuovo quartiere per l’evento che unisce originalità e unicità delle creazioni artigianali alla ricerca di un momento di aggregazione e condivisione per la comunità. Tra gli eventi collaterali, una interessante visita guidata per le strade del quartiere di San Lorenzo con focus sulle vicende storiche di piazza Indipendenza. Per i più piccoli, invece, la domenica sarà dedicata a laboratori, letture animate e sfilate in maschera ispirate alle più suggestive tradizioni di Halloween ma anche al “Dia de Los Muertos” messicano.

Fiere, feste e mercatini nei dintorni di Firenze

Spostandoci un po’ fuori dal centro storico fiorentino, e più precisamente nella piazza del mercato di Fiesole, domenica 30 ottobre si terrà anche l’immancabile appuntamento con il Mercato della Terra di Fiesole. L’evento si svolgerà dalle ore 08:30 fino alle 14:00 e vedrà protagonisti moltissimi produttori con i loro prodotti di alta qualità: olio, vino, miele, pasta, birra artigianale, caffè, prodotti da forno, ortaggi e frutta di stagione, e molte altre prelibatezze da far leccare i baffi.

Torna domenica 30 ottobre a Greve in Chianti la Festa della Ceramica, giunta alla 18ª edizione. Dalle ore 10:00 alle 19:00, piazza Giacomo Matteotti ospiterà uno dei mercati della ceramica più importanti del nostro territorio. Il programma prevede l’allestimento di un mercato dedicato agli oggetti ceramici realizzati dagli artigiani locali, con musica dal vivo, laboratori e dimostrazioni. Contemporaneamente, il mercato del biologico e dell’artigianato “Il Pagliaio”, proporrà prodotti tipici locali biologici e artigianato naturale.

Nel centro storico di Barberino di Mugello torna il tradizionale appuntamento con la Mostra mercato del tartufo bianco e nero, rassegna agroalimentare con esposizione, degustazione e vendita del tartufo bianco e nero e stand di prodotti tipici. La manifestazione ha il centro principale in piazza Cavour dove saranno allestiti, per entrambe le giornate di sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre, i vari stand. Per le vie del centro storico ci saranno operatori del commercio specializzati nella vendita di prodotti alimentari tipici toscani e nazionali, grazie alla presenza anche di Slow Food Mugello produttori agricoli locali che presenteranno prodotti di stagione e non solo, un mercatino delle Curiosità e Tradizioni dell’Artigianato.

Sabato 29 e domenica 30 ottobre, Montaione ospita la Mostra mercato del tartufo. L’evento, oltre a degustazioni e assaggi presso gli stand dei produttori locali, propone il cooking show con chef stellati, dimostrazione e degustazione di piatti al tartufo. Anche gli altri sapori come il vino, l’olio, i salumi, i formaggi e molti altri prodotti del territorio saranno in mostra. Molti gli eventi collaterali, come “La Via dei Sapori”, il mercatino Arti & Mestieri, l'”Aperitartufo”, escursioni a piedi alla scoperta del territorio condotte da guide ambientali, passeggiate a cavallo. Senza dimenticare che nel periodo autunnale in molti ristoranti di Montaione si possono gustare prelibati piatti al tartufo. Consulta il programma completo sul sito ufficiale di Tartufesta 2022.

Il Festival “La Città dei Lettori” all’Impruneta

Sostenere e incoraggiare il libro e la letteratura attraverso autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano è il principale obiettivo del festival La Città dei Lettori che arriva per la prima volta a Impruneta. Venerdì 28 e sabato 29, al Loggiato del Pellegrino, sono in programma presentazioni, talk, incontri con gli autori, passeggiate letterarie, attività per ragazzi e ragazze. Tra gli ospiti di quest’ultima tappa metropolitana del festival, Sveva Casati Modignani, Enzo Fileno Carabba, Alessia Gazzola, Paolo Ciampi, Letizia Fuochi, Leonardo Gori, Paolo Codazzi, Gian Andrea Cerone. Le iniziativesono tutte a ingresso libero e gratuito. Qui il programma completo.

Sagre: eventi a Firenze e dintorni (29-30 ottobre 2022)

Tante anche le sagre e gli eventi correlati in programma per il weekend del 29 e 30 ottobre 2022 a Firenze e nei dintorni. Ottobre è, in primis, il mese della castagna! Potrete gustarvela in buona compagnia, ma non prima di aver letto il nostro pezzo dedicato alle sagre delle castagne in Toscana durante l’autunno 2022. Si ricorda inoltre che domenica 30, nella frazione di Castagno d’Andrea del Comune di San Godenzo (luogo di nascita del grandissimo pittore rinascimentale Andrea del Castagno), si terrà anche la sagra della Ballottata. L’evento proporrà al buongustaio, per le vie del paese, una serie di specialità locali e di stagione.

Presso il Centro Pastorale Giorgio La Pira, in Via vallombrosana n.4 a Pelago, nei giorni di sabato 29 e domenica 30, si svolgerà anche la Sagra di’ Bollito. Gli orari sono il sabato solo a cena in due turni, dalle ore 19:30 e dalle ore 21:00, mentre la domenica solo a pranzo, sempre in due turni dalle ore 12.30 e dalle 14:00. La sala dove si svolge l’evento è al coperto. La prenotazione è obbligatoria chiamando il 348.3660431 o il 348.4708487. Infine, c’è anche la rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva a Reggello nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle 21:00.

Eventi in Toscana: Florence Creativity si trasferisce a Pistoia

Aprendo lo sguardo agli eventi in corso in Toscana, fino a domenica 30 ottobre 2022, nello spazio espositivo “La Cattedrale” di Pistoia, torna anche l’edizione autunnale di Florence Creativity (con orario continuato dalle ore 09:30 alle 18:30), il fatto a mano in Italia. L’evento porta in città una cinquantina di espositori provenienti da tutta Italia. Saranno giorni dedicati alla creatività e all’hobbistica, dove gli amanti dell’artigianato e del ‘fai da te’ potranno trovare tante idee originali in cui cimentarsi e partecipare a moltissimi workshop tenuti dagli espositori. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile consultare il sito ufficiale di Florence Creativity.

