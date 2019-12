Scatta la corsa al regalo: questo è l’ultimo weekend utile per riempire gli spazi vuoti sotto l’albero, ma niente paura a Firenze ci sono tanti mercatini di Natale dove trovare idee originali, tra venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre, mentre sono in programma eventi per riprendere fiato dopo (e durante) lo shopping. Abbiamo messo in fila i principali appuntamenti del “fine settimana lungo” prima di Natale, buttando l’occhio anche agli appuntamenti della vigilia e dell’antivigilia.

Mercatini di Natale di Firenze da non perdere questo weekend (21 e 22 dicembre)

Iniziamo proprio da bancarelle, pacchetti e fiocchi. Per chi ama i mercatini all’aperto questo weekend fa il bis la Fierucolina di Natale in piazza del Carmine (domenica 22 dicembre) con produttori locali e artigianato artistico. Più “pop” invece l’appuntamento alle Cascine con il mercato dell’ultima domenica dell’Avvento che raduna numerosi ambulanti da mattina a sera lungo viale Lincoln. Domenica poi è l’ultimo giorno del tradizionale mercatino con le casette in piazza Santa Croce.

Al chiuso troviamo mercatini di Natale nel centro di Firenze e in Oltrarno. L’ATT, l’associazione Toscana Tumori, organizza il suo evento benefico sabato 21 e domenica 22 all’Hotel Albani in via Fiume (zona piazza Stazione) mettendo in vendita anche abbigliamento griffato. Domenica 22 dicembre al Vecchio conventino di via Giano della Bella (zona porta Romana – viale Petrarca) mercatino dell’artigianato artistico in versione natalizia con dimostrazioni dal vivo, mentre all’Ostello Tasso sabato 21 e domenica 22 è protagonista il vintage con Gran Bazar Christmas Market.

E i mercatini che continuano anche prima di Natale

Per chi si ridurrà agli sgoccioli ci sono alcuni mercatini che sono aperti non solo nel fine settimana, ma anche l’antivigilia e la vigilia di Natale. egnaliamo il mercatino nella piazza interna del centro commerciale San Donato di Novoli dove trovare idee regalo dell’ultimo minuto, lo Spazio Natale Emergency per un dono solidale (via de’ Ginori, zona centro) e infine le bancarelle in piazza Bartali a Firenze sud.

Per saperne di più:

Eventi del weekend a Firenze: Babbo Natale scende da Palazzo Vecchio (22 dicembre)

Sorpresa acrobatica per grandi e bambini domenica 22 dicembre in piazza della Signoria: Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti elfi si calerà da Palazzo Vecchio, dalla cima della Torre di Arnolfo, per poi regalare cioccolata e caramelle ai più piccoli. L’appuntamento fa parte degli eventi natalizi gratuiti promossi questo weekend dal Comune di Firenze ed è organizzato insieme a Confcommercio con la collaborazione di EdiliziAcrobatici. Inizio dello spettacolo alle ore 15.00.

Continua F-Light

Proiezioni, videomapping e luminarie vestono di luce la città. Prosegue questo fine settimana il Firenze Light Festival che trasforma piazze e monumenti del centro storico grazie a regie luminose e colorate. Dopo l’accensione dei 3 alberi d’artista in piazza della Repubblica, Santa Maria Novella e Santissima Annunziata, l’evento del weekend è l’inaugurazione della nuova illuminazione delle Rampe del Poggi venerdì 20 dicembre alle ore 18.00. Qui le installazioni di F-light 2019 da non perdere ogni giorno.

Concerti di Natale

A Firenze spazio anche agli eventi musicali. Al Teatro del Maggio musicale per tutto il periodo delle feste è protagonista la Bohème (qui i dettagli), inoltre domenica 22 dicembre (ore 16.30) è in programma il concerto di Natale organizzato insieme all’associazione Astrolabio e diretto da Lorenzo Fratini e Samuele Zagara. Al Teatro Verdi invece il concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana è previsto il 24 dicembre (ore 17.00) sul podio Paolo Bortolameolli, al pianoforte Dmitry Masleev. Sabato 21 dicembre ol Tuscany Hall ospita “Notte a teatro” con i 120 baby cantanti del Piccolo Coro Melograno.

Singolare ambientazione infine per il concerto di Natale del Quartiere 5 di Firenze, ospitato nei suggestivi spazi della Villa medicea della Petraia a Castello, sabato 21 dicembre alle ore 11.00. Il programma, realizzato in collaborazione con l’Associazione Giovanile Musicale e l’Associazione degli Amici dei Giardini e delle Ville medicee, sarà eseguito dal Quintetto Chimera. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (tel. 055.2767046).

Dj Gruff alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Di tutt’altro genere l’appuntamento ospitato venerdì sera alla Manifattura Tabacchi, dove arriva Dj Gruff, al secolo Sandro Orru. Lo storico esponente del rap e dell’hip-hop italiano ha alle spalle importanti progetti dai Sangue Misto fino alle collaborazioni con i Casino Royale. Inizio della serata alle ore 22.30, biglietti 15 euro alla porta (ingresso da via delle Cascine 33), 13,80 in prevendita.

Non solo mercatini di Natale: festa del Lampredotto a Firenze

Dopo l’appuntamento estivo, la Festa del Lampredotto organizzata dall’associazione culturale Bang torna in versione natalizia e arriva domenica 22 dicembre con eventi e degustazioni alle Murate di Firenze. Dalle ore 12.00, presso il Caffè letterario, apre la cucina: sul menù fettunta di lampredotto, penne rosse al gran ragù di lampredotto, lampredotto alla diavola, in zimino e con il panino. Prevista anche musica live. Informazioni sull’evento Facebook.

E gli altri eventi per il periodo natalizio a Firenze

Presepi artistici, piste di pattinaggio da record, musei aperti, mostre da vedere e luminarie da ammirare: sono tanti gli eventi in città durante il periodo delle feste, nel nostro approfondimento qualche consiglio su cosa fare a Firenze nelle vacanze di Natale (per chi sarà in ferie o avrà qualche momento libero).