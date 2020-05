Il primo vero weekend di ripartenza per Firenze: non solo negozi e qualche ristorante, tra il 30, il 31 maggio e il ponte del 2 giugno 2020 tornano a spalancare i battenti molti musei e splendidi giardini da visitare gratis, mentre spuntano di nuovo gli eventi, con piccoli mercatini e fiere (distanziate).

Non si può parlare di ritorno alla normalità, visto che le regole anti-contagio restano, ma la città risulta un po’ meno desolata rispetto a quanto visto durante questa emergenza sanitaria per il coronavirus. Sul fronte del meteo, tutto sommato, non sembra che andrà male con un fine settimana a Firenze caratterizzato da qualche nuvola di passaggio secondo il bollettino del Lamma.

Ecco allora cosa fare a Firenze nel weekend del 30 e 31 maggio, oltre che durante il ponte del 2 giugno. Ovviamente la parola d’ordine è buonsenso: evitare assembramenti, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone e portare sempre con sé la mascherina.

Mostra dei fiori 2020 nel giardino dell’Orticoltura di Firenze

E’ uno degli eventi simbolo della primavera a Firenze: non è stato possibile organizzarlo a fine aprile e allora la Società Toscana di Orticultura ha deciso di rinnovare l’appuntamento per un altro ponte, quello della Festa della Repubblica. Dal 30 maggio al 2 giugno 2020 si svolge l’edizione straordinaria della mostra mercato primaverile di piante e fiori organizzata nel giardino dell’Orticoltura di Firenze (ingresso da via Vittorio Emanuele II e da via Bolognese) con 60 espositori del mondo del vivaismo.

L’ingresso è libero, ma gli accessi sono contingentati per le regole anti-coronavirus. Orario 8.00 – 20.00, mascherina obbligatoria.

Il 31 maggio tornano i mercatini a Firenze: Piazza Santo Spirito Expo Market

Dopo il via libera del Comune di Firenze ai mercati e ai mercatini di generi non alimentari, in Oltrarno tornano gli eventi fissi. Domenica 31 maggio dalle 8.00 alle 20.00 si svolge “Piazza Santo Spirito Expo Market“, mostra mercato di artigianato artistico e di generi alimentari, che di norma è prevista l’ultima domenica del mese. Un modo anche per aiutare il mondo degli ambulanti e dei produttori locali.

L’appuntamento, in cui saranno rispettati i protocolli anti-Covid, è promosso da Fiere Fivag Cisl Firenze.

Viste gratis alla Basilica di Santa Croce

Sul fronte dell’arte, fiorentini e non, potranno entrare di nuovo nella Basilica di Santa Croce, la cui riapertura è fissata sabato 30 maggio: sarà possibile visitarla gratis fino al 24 giugno ogni sabato dalle ore 11.00 alle 17.00, domenica dalle ore 11.00 alle 18.00 e anche il 2 giugno sempre dalle 11.00 alle 17.00.

Possono entrare al massimo 150 persone, necessaria la prenotazione online. A disposizione dei visitatori anche un’app gratuita da scaricare sul cellulare, una guida a portata di dito. Lo stesso giorno riaprono anche il Museo Galileo e la mostra digitale “Inside Magritte” nell’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte (orario 10.00-18.00 per tutto il ponte del 2 giugno).

Ponte del 2 giugno, gli eventi: a Firenze riaprono i musei

L’arte si risveglia a Firenze pure durante il ponte del 2 giugno con altri musei e parchi che riaprono al pubblico: dopo Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, per la Festa della Repubblica torna visitabile il giardino di Villa Bardini, gratis per i residenti a Firenze, Arezzo e Grosseto (qui gli orari).

Sempre il 2 giugno anteprima per 3 musei civici: spalancano le porte, dalle 14.00 alle 19.00, Palazzo Vecchio, il Museo Bardini e il Museo Novecento. Non è possibile comprare i biglietti alla cassa, la prenotazione online è obbligatoria. Bisognerà aspettare invece il 3 giugno per la ripartenza degli Uffizi. Infine per la Festa della Repubblica riaprono la Galleria dell’Accademia (dove il biglietto intero scende da 12 a 8 euro), il Museo di Palazzo Davanzati e le Cappelle Medicee.

Qui l’elenco dettagliato dei musei di Firenze aperti dopo il lockdown.

Eventi a Firenze, riaprono le mostre: Tomás Saraceno a Palazzo Strozzi

Uno degli eventi da non perdere a Firenze durante il ponte del 2 giugno è la riapertura, negli spazi di Palazzo Strozzi, della mostra “Aria” dedicata a Tomás Saraceno, architetto e artista contemporaneo. Dopo una partenza non proprio fortunata (visto che dopo poco è scattato il lockdown), la monografica torna visitabile da lunedì 1° giugno.

I nuovi orari: tutti i giorni dalle 14.00 alle 20.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 23.00. Prenotazione consigliata dei biglietti sul sito di Palazzo Strozzi (sono stati eliminati i diritti di prevendita).