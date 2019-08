Concerti, cinema o feste di paese. Archiviato Ferragosto, cosa fare a Firenze e dintorni per il ponte e quali sono gli eventi nel weekend tra il 16, 17 e 18 agosto 2019? Di sicuro in città questo è il fine settimana più “vuoto” dell’anno, con molte attività commerciali in vacanza, ma non manca qualche occasione di svago, in riva d’Arno come fuori porta.

Mostra gratis e visite guidate nel weekend del 18 agosto

Tra gli eventi del Ponte di Ferragosto a Firenze anche la mostra che Villa Bardini dedica alla danzatrice americana Isadora Duncan e al suo rapporto con l’arte figurativa Italiana: domenica 18 agosto l’ingresso è gratuito per tutti, come succede ogni domenica di agosto.

A pagamento, ma con un prezzo low cost, le visite guidate che anche questo weekend si tengono sulla terrazza più bella di Firenze: il Forte Belvedere. Sabato 17 (ore 16.30 e 18.00) e domenica 18 agosto (ore 11.00 e 12.30) i tour di Muse alla scoperta della fortezza e delle mostre di Massimo Listri e Davide Rivalta. Costo: 2,5 euro per i residenti nella Città metropolitana di Firenze, 5 euro per gli altri, più il biglietto di ingresso (3 euro intero, 2 euro ridotto e residenti). Info e prenotazioni: 055/2768224 – 055/2768558.

Qui l’elenco delle altre mostre in corso a Firenze durante l’estate.

Ponte di Ferragosto, eventi e concerti nei locali all’aperto di Firenze

I locali estivi di Firenze sono aperti per ferie anche durante il ponte di Ferragosto (fanno eccezione la Manifattura Tabacchi e lo Scalo di Fabbricato viaggiatori che rimangono chiusi rispettivamente fino al 19 e fino al 21 agosto), con la loro offerta di iniziative serali gratuiti accompagnati da street food.

Tra i tanti eventi del weekend a Firenze segnaliamo: venerdì 16 agosto all’Anconella Garden, nel parco omonimo di Firenze sud, musica live con il jazz sperimentale del duo Ipnotize (dalle ore21.30); al Flower, lo spazio estivo al piazzale Michelangelo, venerdì 16 stornelli fiorentini con il maestro Beltrando Mugnai, sabato 17 agosto il funk del Bernardo Sacconi Trio, domenica 18 agosto musica latina con Claudia Valastro e Giovanni Cifariello; all’arena del Parterre venerdì 16 agosto il dj set di Demetrio &Tomato, sabato 17 agosto, è la volta del Secci & Carmine Buriana dj set e domenica 18 il concerto dello Streetino Jazz Band, domenica 18 agosto.

Nel giardino dell’Orticoltura prosegue poi Tuttapposto a Ferragosto, con tanti concerti, uno ogni sera nel parco alla prima periferia di Firenze, ecco i gruppi che si esibiranno nel weekend (inizio ore 20): venerdì 16 agosto I Rabarbari, sabato 17 Last Minute Dirty Band, domenica 18 Natural Mystic – Marley tribute acoustic version. L’ingresso è libero.

Ecco gli altri appuntamenti: Arno Beach party con dj set domenica 18 agosto sulla spiaggetta sotto piazza Poggi e cinema gratuito al Light nei giardini di Marte sempre domenica 18 con la proiezione di “Il mio paese” di Daniele Vicari.

Qui l’elenco di tutti i locali estivi di Firenze.

Cinema all’aperto a Firenze: weekend 16, 17 e 18 agosto

Non vanno in vacanza neppure le arene estive di Firenze, attive per tutto il fine settimana con la loro programmazione di film sotto le stelle, unica eccezione l’Arena di Marte chiusa domenica 18 agosto. Per quanto riguarda i titoli in cartellone si va da premi Oscar come “Green Book” (sabato 17 al Cinema Chiardiluna) fino al film su Nureyev (domenica 18 all’Esterno Notte del Poggetto).

Ricordiamo che questo è l’ultimo fine settimana dell’arena estiva nel Teatro Romano di Fiesole: domenica 18 si chiude la rassegna d’essai “Stensen d’Estate”.

Qui l’elenco dei cinema all’aperto di Firenze con i link alla programmazione.

Ponte di Ferragosto nei dintorni di Firenze: le sagre del weekend

Usciamo fuori dalla città per assaporare i piatti tipici delle sagre in programma nel weekend del 18 agosto. Per tutto il ponte di Ferragosto, fino a domenica 18 agosto, a Fucecchio (una sessantina di chilometri da Firenze) si svolge la sagra della bistecca, tutte le sere dalle 20.00 con spettacoli dopo cena.

A Gambassi Terme ogni sera fino a domenica il Club Chinghialai Le Tre Case propone la Giostra delle pappardelle al cinghiale in piazza Di Vittorio. A Marradi infine domenica 18 agosto Sagra del Cinghiale (solo a cena), con la possibilità di gustare le prelibatezze di cacciagione anche il giorno prima, sebbene condite con un una serie di eventi “mostruosi” (vedi sotto).

Qui le sagre in programma nel mese di agosto a Firenze e dintorni.

Notte delle streghe a Marradi

Per una notte il centro di Marradi si popola di fattucchiere, maghi e “cattivi” delle fiabe: sabato 17 agosto va in scena la Notte delle Streghe 2019, uno degli eventi nei dintorni di Firenze in occasione del ponte di Ferragosto. Dalle 20.30 in poi figuranti in costume, spettacoli, esibizioni e a mezzanotte il rogo della strega con lo spettacolo pirotecnico. A seguire festa in piscina.

Qui il programma della Notte delle streghe a Marradi.

Gli eventi del weekend in Mugello (17 e 18 agosto)

Sempre fuori Firenze segnaliamo gli altri eventi in programma in Mugello. Tra sabato 17 e domenica 18 una due giorni di trekking (con pernottamento) nei boschi del parco Gioco-Colla di Casaglia, nell’alto Mugello: partenza dalla Badia di Moscheta, a Firenzuola. Per info e prenotazioni: tel. 055 8144304/333 444 6351, [email protected] Altra occasione di trekking domenica 18 a Firenzuola con la risalita della Val di Rovigo, visita alla cascata e bagno alla pozza della Lastra (info: 339 8127890).

Appuntamenti anche nei rifugi: alla Casa al Giogo (Firenzuola) sabato camminata a Monte Altuzzo e cena al rientro, domenica 18 invece novelle, stornelli e balli dalla tradizione orale della Valdisieve con a seguire pizzata (info: 055 8144173, 333 8458770, [email protected]); ai Diacci di Palazzuolo sul Senio domenica 18 musica dal vivo ricordando Caterina Buenoe dalle ore 18 “Notte da lupi” chiaccherata sull’ecologia del lupo ed escursione notturna con wolf houling alle 21.

Questi alcuni dei mercatini previsti durante il weekend, sempre in Mugello: il 17 mercato mensile dell’artigianato e antiquariato a Vicchio, domenica 18 mercato del piccolo antiquariato a Dicomano.