L’Epifania, una festa che piace moltissimo ai bambini e che li consola, con i dolcetti, dall’imminente ritorno a scuola. La settimana è ricchissima di appuntamenti che celebrano la famosa vecchina, molti dei quali portano in regalo ai bambini anche la calza della befana. Ecco gli eventi dedicati ai bambini nel giorno della Befana a Firenze, ma anche nei dintorni, per una gita fuori porta.

Gli eventi per bambini nel giorno della Befana a Firenze

4 gennaio 2020 Natale Junior – La Befana si racconta

Presso la Biblioteca Buonarroti (primo piano di Villa Pozzolini, a Novoli) alle ore 10:30 i bambini andranno a curiosare a casa della Befana, per scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule magico… Concederà un’intervista? La stessa attività sarà presentata nelle ore del pomeriggio, inizio ore 16:00 presso la Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo 26). Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti previa prenotazione. Da 4 a 8 anni a cura dell’Associazione Allibratori. Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 432506 oppure scrivere a bibliotecabuonarroti@comune.fi.it / per lo spettacolo del pomeriggio, informazioni e prenotazioni al numero 055/2616512 fino ad esaurimento dei posti disponibili, oppure scrivere all’indirizzo bibliotecadelleoblate@comune.fi.it.

4 gennaio la Befana e la Gallina bianca

Alle ore 16:30 alla Biblioteca Thouar va in scena lo spettacolo dal titolo Come ha imparato la Befana a volare? Non è una strega né una maga e viaggia su una scopa…

Animazione con marionette per bambini da 4 a 10 anni, a cura della compagnia TeatroLà, per scoprire come è successo che la vecchietta dalle calze piene di dolci o carbone ha imparato a cavalcare la scopa su per i cieli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 2398740 oppure scrivere a bibliotecathouar@comune.fi.it.

4 gennaio “viene viene la Befana” alla Biblioteca dell’Orticultura

Alla Biblioteca dell’Orticultura, alle ore 17:00 un laboratorio spettacolo dedicato a una delle più significative figure della tradizione natalizia. Dai 3 anni. A cura dell’Associazione TeatrOsfera. Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055 4627142 oppure scrivere a bibliotecaorticoltura@comune.fi.it.

4 gennaio Alla ricerca dei Re Magi al Museo degli Innocenti

Sabato 4 gennaio attività dal titolo “Alla ricerca dei Re Magi al Museo degli Innocenti”, due turni: alle ore 11.00 per i bimbi dai 7 agli 11 anni, alle ore 11.15 per quelli dai 4 ai 6 anni. Il “Cortile degli uomini “e il “Cortile delle donne” saranno aperti con ingresso gratuito dalle 11 alle 18. Alle ore 16.30 visita del museo per tutti bambini e adulti! Prenotazione al numero 0552478386, mail labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti.

Befana a Firenze, cosa fare con i bambini

5 gennaio I calzini della Befana

Alle ore 21:00 presso la BiblioteCaNova Isolotto bambini sono invitati a curiosare a casa della Befana, per scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule magico… Per l’occasione dovrete portate con voi un vostro calzino “speciale”: staremo a vedere cosa succederà!

Da 4 a 8 anni, a cura dell’Associazione Allibratori. Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 055710834

5 gennaio la Befana arriva all’Isolotto con “la befana non vien di notte”

Dalle ore 16:00, in piazza dell’Isolotto, musica dei No time big band e poi arriva la Befana a consegnare caramelle e dolcetti a tutti i bimbi. In collaborazione con i vigili del fuoco verrà poi bruciato il fantoccio della Befana.

5 e 6 gennaio la Befana al Parco d’arte Enzo Pazzagli

Il 5 e il 6 Gennaio arriverà al Parco la Befana con tanti laboratori e attività per bambini al coperto in un ampio tendone riscaldato. E’ possibile fare un picnic nel Parco con le proprie vivande oppure è possibile prenotare il pranzo (entro la sera prima della visita al Parco). Per i pranzi nei giorni delle Festività è necessario prenotare almeno tre giorni prima della visita. Inoltre è aperto il punto snack bar per sorseggiare drink biologici o tradizionali in relax. È possibile fare merenda con dolcetti e cioccolata calda o bibite.

5 gennaio la Befana al Circolo Vie Nuove

Il Circolo “Vie Nuove di Firenze organizza un pomeriggio dedicato ai bambini e ai ragazzi in occasione della festività della Befana 2020. Dalle ore 17.00, il circolo propone la proiezione del film d’animazione “La freccia Azzurra”. Dopo la proiezione, seguirà una merenda e l’arrivo della Befana, alle 18.30 (circa), che consegnerà una calza ad ogni bambino. Contributo richiesto a partire da 5 euro per ogni bimbo. Partecipazione riservata soci arci/uisp. Circolo “Vie Nuove” / Viale Donato Giannotti, 13 Firenze. Proiezione film a partire dalle ore 17.00 / Gradita una segnalazione di partecipazione tel. 055.683388 Daniele 393.9190534 (Whatsapp).

6 gennaio la Befana al Planetario di Firenze

Alle ore 16:45, alla Fondazione Scienza e Tecnica e Planetario di Firenze i bambini potranno costruire la propria calza con l’arte degli origami! ci penserà la Befana a riempirla di regali! Laboratorio, per info e prenotazioni. Tel 055 2343723 oppure iscrizioni@fstfirenze.it.

6 gennaio concerto alla Limonaia di Villa Strozzi con la presenza della Befana

Alla Limonaia di Villa Strozzi, in via Pisana 77, alle ore 17:30, concerto del piccolo coro del Melograno diretto da Laura Bartoli, con la presenza della Befana in persona.

6 gennaio cooking show della Befana per i più piccoli

Evento di cucina e gioco per bambini organizzato presso la scuola di cucina Lorenzo dei Medici I bambini sono attesi in cucina per preparare la loro calzetta personalizzata “con i cappelli golosi”.

Il costo è di 15,00 Euro a persona e gli appuntamenti sono in due fasce orarie dalle 15.00-16.00 https://bit.ly/2NI4rQe e dalle 16.30-17.30 https://bit.ly/32KLJeZ

6 gennaio le feste della Befana nei circoli e nei quartieri di Firenze

Il Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi, in piazza 1° Maggio, 33 alle ore 10.30 organizza una festa della Befana. Presso lo Chalet Auser, in piazza delle Medaglie d’Oro, alle ore 14:30 ancora una festa dedicata alla vecchina più famosa d’Italia. Al Circolo Lippi, in via Fanfani 16, dalle 10:30 alle 12:00 Befana con animazione. Presso l’SMS Rifredi, via V. Emanuele II 303, alle ore 16:00, festa della Befana con animazione. Al Teatro 334 di Brozzi, alle ore 11:00, spettacolo per bambini. In Piazza Ugo di Toscana e Piazza San Donato, Novoli, arrivo della Befana e possibilità di pattinare sul ghiaccio.

La Befana a Firenze e dintorni: appuntamenti per i bambini

6 gennaio, i Re Magi e la Befana a Lastra a Signa

Dalle ore 14:30, sfilata di figuranti in costume d’epoca a piedi e a cavallo per le vie del paese dalla chiesa di Santa Maria a Castagnolo, per proseguire fino alla chiesa della Natività. Al termine, distribuzione di calze della Befana per i bambini. L’evento si svolge in via Filippo Turati 7, a Lastra a Signa.

6 gennaio, festa della Befana che scende dai tetti a Signa

Alle ore 14:30, a Signa, dai tetti della Stazione (piazza della Stazione) scenderà una Befana attempata, che sarà prontamente messa in salvo da un gruppo di volontari del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco volontari, per consegnare le calze piene di dolci a tutti i bambini presenti. Ricca animazione, musica e giochi per tutti.

6 gennaio, il treno della Befana vi porta in Mugello

Viaggio attraverso il Mugello sul treno a vapore: partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella (via Pontassieve) e arrivo a San Piero a Sieve. Le Befane saliranno sul treno e distribuiranno calze e dolcetti a tutti i bambini, La Pro Loco accoglierà tutti i partecipanti nella Piazzetta dell’Oratorio della Compagnia, con rinfresco e fettunta per tutti, fino alla ripartenza del treno alle ore 13,30. Partenza ore 9.10 da Firenze Santa Maria Novella; ore 10:48 arrivo del treno a San Piero, rinfresco e intrattenimento per grandi e piccini, mercatino di artigianato e svuota cantine; ritorno previsto circa ore 13. Prezzo di vendita biglietti: € 21,00 (per adulti e ragazzi di età superiore a 4 anni), sconti speciali per famiglie.Gratuiti i bambini di età fino ai 2 anni che non occupano posto a sedere. Info e prenotazioni c/o Pro Loco San Piero a Sieve

6 gennaio la Befana a Barberino del Mugello

Il 15 dicembre 2019 il terremoto ha fatto annullare la giornata dedicata ai bambini, si recupera con una bella festa della Befana in musica nel pomeriggio dalle ore 17:00. Dalle ore 15:00 mercatini dei bambini in piazza e nel centro di Barberino, per raccogliere fondi proprio per le attività delle scuole; alle 15:30 arriverà in Piazza Cavour la Befana con i suoi dolci e si svolgerà la premiazione per il concorso della Mostra dei presepi.

5 gennaio la calza ‘archeologica’ al Museo Archeologico di Fiesole

Alle ore 10:30, realizzazione di una calza speciale ispirata ai reperti e alle decorazioni archeologiche del Museo Archeologico. Una visita al museo per scoprire le tradizioni etrusche e romane e a seguire un laboratorio durante il quale bambini e genitori lavoreranno insieme per realizzare ciascuno la propria calza ‘archeologica’, che potrà essere portata a casa ed appesa la sera aspettando il passaggio della Befana. Attività per famiglie. Bambini 4 – 8 anni (ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto, max. 2 adulti a bambino). Museo civico Archeologico, via Portigiani 1. Attività gratuita Prenotazione obbligatoria (posti limitati): ONLINE – 055 5961293.

5 gennaio Indagini al Museo in compagnia… della Befana

Alle 10:30 la Befana in persona, accompagnerà i bambini al Museo Archeologico di Artimino alla ricerca di indizi e messaggi che aiuteranno a risolvere piccoli enigmi. Per bambini dai 5 ai 14 anni ai quali verrà regalata una piccola calza. L’attività ha un costo complessivo di 5 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le 13 del giorno precedente l’attività a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o al numero 333 9418333 (solo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18).Info su www.parcoarcheologicocarmignano.it.

6 gennaio la Befana di Rufina

Alle 10.00 al Piccolo Teatro di Rufina “Arriva la Befana” con la tradizionale consegna delle calze ai bambini. Piazza Umberto I, 46, Rufina. Piccolo Teatro di Rufina, www.rufinateatro.it.

