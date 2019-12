I fine settimana che precedono il Natale sono tutti a tema. Nel prossimo weekend, quello del 14 e 15 dicembre, non mancheranno eventi per bambini a Firenze, tra occasioni di festa, incontri, mercatini a tema e laboratori.

Gli eventi per bambini nel weekend del 14 e 15 dicembre

14 e 15 dicembre eventi di Natale dell’Associazione Noi per Voi

A Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour presso la Galleria delle Carrozze l’evento Natale con Star Wars, corsi di combattimento con spade laser per adulti e bambini, animazione per i più piccoli e tanto altro insieme a Florence Knights – Star Wars Fun Club Firenze. L’ingresso alla galleria è libero mentre il ricavato delle varie attività verrà devoluto ai progetti “Homing” e “Non Da Soli” per aiutare le famiglie in cui un figlio o un genitore affrontano una patologia oncologica. Al Parterre, invece, in piazza della Libertà, presso la sala dei marmi, villaggio di Babbo Natale con animazioni e laboratori per bambini di ogni età. Nell’angolo di Babbo Natale sarà possibile scrivere e spedire la propria letterina. Non mancheranno le occasioni per fare merenda, acquistare regali solidali o partecipare alla pesca di beneficenza.

14 e 15 dicembre favole di Leonardo

Favole e leggende di Leonardo da Vinci, performance teatrale tra il divulgativo e l’intrattenimento per adulti e bambini. Un attore, che interpreta il Genio stesso e i personaggi importanti che accompagnarono la sua vita , porterà gli spettatori nell’immaginario leonardiano, monologando sulle morali e le tematiche dei racconti, affrontando i temi cari all’autore e utilizzando le sue storie come argomentazioni dei dialoghi stessi. Uno spettacolo adatto sia ai bambini che agli adulti. Sabato 14 ore 10:30 Biblioteca delle Oblate – Domenica 15 ore 10:30 sala Ex Leopoldine in Piazza Tasso. Evento gratuito prenotazione obbligatoria 347.3214197.

14 dicembre aspettando il Natale al Museo degli Innocenti

Al Museo degli Innocenti dalle ore 15.00 tante attività per famiglie: un monologo teatrale per bambini dell’attrice Anna Foglietta e l’accensione dell’albero nel cortile degli Innocenti.

Alle ore 15.00 e 15.30: attività per famiglie alla Bottega dei Ragazzi. Alle 17.00: monologo teatrale per bambini a cura dell’attrice Anna Foglietta. Infine, alle 17.30: accensione dell’albero.

PROGRAMMA DEI LABORATORI PER BAMBINI DIVISI IN DUE FASCE D’ETÀ

Doppio appuntamento diversificato in base all’età dei partecipanti:

ore 15.00 per bambini dai 7 agli 11 anni

ore 15.30 per bambini dai 4 ai 6 anni

Tutti sanno chi è Babbo Natale, ma non tutti conoscono la sua vera storia. Insieme ai bambini scopriremo la vera identità di un personaggio molto amato e conosciuto e lo faremo attraverso una storia per immagini di fantasia e la ricerca di questo simpatico personaggio in alcune opere della pinacoteca del Museo. In Bottega i partecipanti realizzeranno il proprio personale addobbo di Natale da appendere all’albero che, nel cortile dell’Istituto, sarà acceso alla fine del laboratorio.

Costo attività 5 euro a persona, gratuita per bambini sotto i 6 anni. Prenotazione al numero 055 2478386 (tutti i giorni dalle 9 alle 19), mail labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it o direttamente in biglietteria fino a esaurimento posti.

14 dicembre festa di Natale al Circolo il Progresso Arci Progresso di Firenze

Una festa al circolo caratterizzata dal “fai da te”, con attività creative per chi ha la passione del riuso/riciclo e la voglia di stare insieme. Presso la Casa del Popolo “Il Progresso” – via Vittorio Emanuele 135 – Firenze. La festa è dalle ore 17:00 alle ore 21:00 con balli dopo il momento della cena condivisa e iniziative dedicate ai bambini, fra letture, laboratori e workshop creativi. Programma completo: Un natale tutto da fare.

Weekend a Firenze, cosa fare con i bambini

14 dicembre riciclare? Un ‘fumetto’ da ragazzi!

Presso la Scuola Internazionale Comics (Via Faenza 52), laboratorio alle ore 10:00 e 11:30 e dalle 10:00 alle 13:00. Una giornata all’insegna dell’ecologia e della creatività dedicata ai più piccoli, alle prese con le buone pratiche della raccolta differenziata, ma anche con la possibilità di divertirsi tra i banchi della Scuola Internazionale di Comics. Ai bambini è richiesto di portare con sé una bottiglia di plastica o altro materiale da riciclare, consegnarlo agli Angeli del Bello, e passare poi all’attività ecologica e creativa. Ci daremo da fare per ripulire via Faenza con gli Angeli del Bello e scopriremo come si disegna un personaggio con Francesca Carità, l’autrice di “GHERD. La ragazza della nebbia” (laboratorio ore 10 e ore 11.30).

Per informazioni: firenze@scuolacomics.it – 055 26 99080

14 dicembre aria di Natale in via dello Steccuto

Il polo culturale “Steccuto 19” si veste a festa: dalle ore 9.30 troverete bancarelle di hobbisti, prodotti fatti interamente a mano, prodotti vintage e usato.

Alle ore 10.00, su prenotazione, un fantastico workshop di kokedama, con i Flying Garden, all’interno del circolo Buca d’arte . ASD scuola di KUNG FU tradizionale Firenze farà provare, a grandi e piccini, la fantastica arte dell’arco da combattimento: Arcobattle.

Alle ore 11.30, prove per i bambini, alle ore 16.30 prove per adulti.

Un piccolo spazio sarà dedicato per spedire le lettere a Babbo Natale dei vostri bambini!

Area ristoro, con cioccolata calda, biscotti fatti in casa, vin brulé…

Alle ore 19.30, all’interno di Buca d’Arte, si esibiranno gli SPACCA IL SILENZIO! direttamente da Bologna, durante il loro tour si fermeranno da noi per farci divertire! Accompagnati da un grande apericena a buffet! Per info e prenotazioni bucadarte@gmail.com

Gli eventi per bambini e famiglie a Firenze nel weekend del 14 e 15 dicembre

15 dicembre, festa di Natale in fattoria

Dalle 14.30 alle 17.00 presso la fattoria dell’Accademia cinofila fiorentina Natale in Fattoria con Christmas photo session: i bambini saranno ritratti da un fotografo professionista, potranno poi portare a casa un ricordo della giornata passata insieme. Laboratori d’arte: decora la tua palla di Natale e decora la tua renna, giochi a tema natalizio, story telling a tema Natale, Babbo Natale per fare foto e per raccogliere le lettere dei bambini. Prenotazione obbligatoria Whatsapp +393298922806, Telefono 0550107227, Email info@labsitters.com.

15 dicembre open day al Four Season Firenze

Il giardino del Four Seasons Hotel di Firenze apre i cancelli e ospita la cittadinanza nel parco della Gherardesca per la dodicesima edizione del suo “Open Day”. Due cori, animazione per bambini, il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, i Bandierai degli Uffizi di Firenze, la musica, la Compagnia dei Babbi Natali, mercato natalizio ricco di idee regalo, intratterranno grandi e piccini per tutta la giornata, insieme alle tante specialità culinarie in degustazione. Contributo per l’entrata 1 Euro, orario 10:00-16:00. Maggiori informazioni e programma: open day Four Season.

15 dicembre i tre porcellini … Un musical curvy, al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio

Alle ore 16:00 un musical per famiglie in cui la storia dei Tre Porcellini Bar, Bee e Kiu, viene raccontata dalla mamma in prima persona. I porcellino sonoi all’apice della fama, candidati a numerosi premi e sempre inseguiti dai numerosi fan. La loro mamma racconta la loro vera storia, e torna indietro ai tempi in cui disse loro che era ora di uscire di casa e costruire qualcosa di nuovo, procurandosi il proprio posto nel mondo. Questa versione della classica fiaba è piena di canzoni orecchiabili, rime spiritose e fascino giocoso, ma offre anche spunti molto interessanti sui temi della Casa e della Famiglia.

Natale con i bambini a Firenze, tutti gli eventi

15 dicembre Babbo running: i babbo natali corrono per la città

Babbo Running è un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, in cui si corre in costume da Santa Claus, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale.

Domenica 15 dicembre. Partenza ore 10:00 piazza della Santissima Annunziata, Firenze, arrivo: piazza della Santissima Annunziata, Firenze. Percorso: km 5. Manifestazione non competitiva, aperta a tutti, a passo libero per le vie del centro storico di Firenze. Tutte le info per partecipare: www.babborunning.it.

15 dicembre meeting Circo Libre

Dalle ore 15:00 alle 21:30 una giornata per incontrarsi, conoscersi e divertirsi insieme!

La prima parte sarà dedicata completamente ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie concludendo con merenda tutti insieme. La seconda parte sarà rivolta agli adulti con un apericena finale!

Presso la palestra del liceo Pascoli in via Fra Bartolomeo 51, Firenze.

Per bambini e ragazzi dalle 15:00 alle 17:00

– Laboratori di circo per genitori – figli (un adulto + un bambino) età 4 – 6 anni

– Laboratori di circo per genitori – figli (un adulto + un bambino) età 7 – 12 anni

– Laboratorio di circo (giocoleria, equilibrismo, danza aerea) ragazzi dai 7 ai 17 anni

– giochi

– merenda in condivisione

15 dicembre al teatro Puccini Canto di Natale

Alle ore 12:00 la compagnia Centrale dell’Arte presenta l’adattamento di Canto di Natale per la regia e musiche originali: Teo Paoli, con Silvia Baccianti, Alessandro Mazzoni, Lavinia Rosso

Un classico di tutti i tempi: il celebre racconto di Dickens in una messa in scena che ne esalta il sapore gotico e fiabesco: una fiaba natalizia ricca di humor, calore e suspence.

Il vecchio Scrooge è un uomo ormai consumato dall’avarizia: inacidito, scorbutico nemico del mondo intero, la sua vita sembra votata alla solitudine, quando proprio nella notte della vigilia di Natale, gli appare il fantasma del suo defunto socio Marley preannunciando la visita di tre misteriosi spiriti. Comincia così l’avventura di Scrooge, trasportato in volo nella fredda notte londinese dagli spiriti dei Natali passati, presenti e futuri che gli mostrano in un viaggio nel tempo, la sua infanzia, il presente delle persone che dovrebbero essere a lui care, e infine le ombre delle cose che ancora non sono. Attraverso questo viaggio iniziatico Scrooge riscoprirà il senso e il sapore della vita da tempo dimenticati. Durata 60 minuti. Età consigliata dai 5 anni

Biglietti: posto unico numerato € 8,00 (esclusi diritti di prevendita)

Biglietti in vendita nel circuito regionale Boxoffice Toscana e su TicketOne

