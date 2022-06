Cosa fare oggi a Firenze: gli eventi del weekend (18-19 giugno 2022)

Non ci sono solo i concerti alla Visarno arena. Per chi resta in città questo weekend e non sa cosa fare, Firenze offre tanti eventi, il 18 e 19 giugno 2022, che si svolgono anche nei paraggi: mentre a due passi dal centro apre il Forte Belvedere, a Campi prende il via il Beer Festival, a Calenzano c’è Lunaria, mentre tra Fucecchio ed Empoli sono protagoniste le tradizioni. Fateci fare un salto anche “oltre confine”, perché sabato a Livorno c’è pure il Toscana Pride. Ma andiamo con ordine per vedere quali sono i migliori eventi a Firenze e dintorni nel fine settimana (rovente) di sabato 18 e domenica 19 giugno.

I concerti di Firenze Rocks

Firenze è rock fino a domenica 19 giugno 2022 con i grandi eventi musicali alla Visarno Arena, per alcuni dei quali sono ancora a disposizione i biglietti che partono da una sessantina di euro (eccezion fatta per la data sold out di sabato). Venerdì la line up mette in fila nomi di primo piano come The Ramona Flowers, Placebo e Muse. Sabato da tutto esaurito per il concerto dei Red Hot Chili Peppers e Nas. Chiusura in bellezza domenica con il live dei Metallica, preceduti sul palco da Greta Van Fleet, Jerry Cantrell e The Blind Monkeys. Tutte le informazioni nei nostri approfondimenti dedicati a Firenze Rocks 2022.

Gli eventi di Toscana Arcobaleno d’estate

Questo weekend partono anche gli eventi di “Toscana Arcobaleno d’estate”, che toccano Firenze e le altre città della regione, dal 17 al 21 giugno 2022. Un vasto cartellone per la festa che vuole lanciare gli appuntamenti estivi toscani, oltre 80 in programma fino a questo momento. A inaugurare la decima edizione un aperitivo e dj set a Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa, per proseguire con il concerto (gratuito) di Ron a Fiesole e con tante altre iniziative. Qui l’articolo su Toscana Arcobaleno d’estate 2022.

Cosa fare nel weekend a Firenze: sabato 18 giugno 2022 apre il Forte Belvedere

Questo è il primo fine settimana di apertura del Forte Belvedere, la grande fortezza panoramica di Firenze che ospita due mostre. Nella Palazzina prendono posto le creazioni della videomaker e artista contemporanea Rä di Martino per la personale Play It Again e l’esposizione Fotografe!, ospitata anche nella vicina Villa Bardini. Gli spazi all’aperto, da cui godere una suggestiva vista, sono aperti a tutti gratis, le mostre sono a pagamento. Qui informazioni e orari sull’apertura 2022 del Forte Belvedere. Intanto, per sfuggire alla calura e ripararsi “all’ombra” dei capolavori, sono molti gli eventi espositivi da poter visitare questo fine settimana, qui le mostre in corso a Firenze nel mese di giugno.

L’incoronazione del Marzocco in piazza della Signoria

In attesa della finale del calcio storico fiorentino, il 19 giugno 2022 va in scena un’altra antica tradizione di Firenze, l‘incoronazione del Marzocco, organizzata dalla Società di San Giovanni Battista. La festa del patrono inizia infatti in anticipo di quasi una settimana. Domenica alle ore 11 in piazza della Signoria, il Marzocco, celebre statua davanti Palazzo Vecchio che sostiene lo stemma del giglio, verrà incoronato con il pregiato manufatto di arte orafa realizzato dalla bottega di Paolo Penko, alla presenza del Corteo storico della Repubblica fiorentina. Si tratta di un’usanza che risale al XVI secolo. Un’altra cerimonia si svolgerà il 26 giugno per togliere la corona.

I mercatini a Firenze nel weekend del 18 e 19 giugno 2022

Come di consueto un capitolo a parte è dedicato agli eventi per lo shopping, a Firenze e nei dintorni. Partiamo dallo svuota cantine di Bagno a Ripoli che si tiene sabato 18 giugno nel parco “Nano Campeggi” ai Ponti. Dalle 8.00 alle 19.00 i cittadini iscritti all’iniziativa venderanno e scambieranno oggetti di seconda mano (per info telefono 345 2454183). Spostandosi in Oltrarno, domenica è tempo della Fierucola delle api, in piazza Santo Spirito, con prodotti agricoli locali e manufatti artigianali di qualità.

Sempre domenica mercatino vintage in riva d’Arno, con l’iniziativa organizzata da Pimp my Vintage al Molo Firenze (lungarno Colombo). Dalle 12 alle 20 sulle bancarelle vestiti, vinili, artigianato, gioielli, borse e manufatti di riciclo creativo. Ingresso gratuito. Il 19 giugno, come ogni terza domenica del mese, torna inoltre “Galluzzo in fiera“, il mercato ambulante in piazza Acciaioli che offre abbigliamento, calzature, accessori, biancheria, bigiotteria e cibo (dalle 8 alle 20). Infine in piazza Mino a Fiesole domenica si rinnova l’appuntamento con il mercatino di “Sapori & colori” dedicato a collezionismo, artigianato e degustazioni.

Giornata internazionale del picnic

Sabato 18 giugno è il Picnic Day, la giornata internazionale dedicata ai “pranzi sull’erba”. Basta un verde giardino, un telo e un cestino pieno di cose sfiziose per passare un bella giornata all’aperto. Per festeggiare in modo adeguato questa ricorrenza qui vi consigliamo dei posti freschi vicino Firenze per una gita estiva. In alternativa, non troppo lontano dalla città si trovano dei parchi dove fare picnic (anche per una grigliata con il barbecue).

Da Firenze a Ravenna con il Treno di Dante

In questa guida su cosa fare a Firenze nel weekend non possono mancare le idee per una gita fuori porta, come ad esempio un viaggio sul Treno di Dante che anche sabato 18 e domenica 19 giugno collega la città di nascita del Sommo Poeta con Ravenna, luogo in cui trascorse i suoi ultimi giorni. Il convoglio storico, un treno centoporte, ferma anche a Borgo San Lorenzo, Birsighella e Faenza. Qui le informazioni e i prezzi del Treno di Dante 2022.

Campi Beer Festival 2022

Questo weekend parte il programma di eventi del Beer Festival 2022 di Campi Bisenzio (Firenze) che propone nel parco di Villa Montalvo buona birra, cibo e concerti gratuiti, come il live dei Matrioska venerdì 17, il festival di musica elettronica Cosmic Open Air sabato 18 e la Negramaro Tribute Band domenica 19 giugno 2022. L’area del festival è aperta a ingresso gratuito dalle ore 18 con mercatini, parco giochi, food truck e area relax. Più informazioni sulla pagina Facebook.

Lunaria a Calenzano

Sempre nei dintorni di Firenze, sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 tornano gli eventi di Lunaria a Calenzano alto. Una manifestazione “magica” che porta per le vie e le piazzette del borgo medievale 60 artisti di strada per oltre 20 spettacoli tra musici, giocolieri, acrobati, mangiafuoco, giullari, trampolieri e indovini. Ingresso al castello dalle ore 18, con inizio degli show alle 19. Il costo dei biglietti va dai 6 euro per l’intero ai 4 euro del ridotto. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis. Il programma sul sito di Lunaria.

Eventi tradizionali nei dintorni di Firenze, il 18 e 19 giugno 2022

Chiudiamo questa rassegna degli eventi del weekend con un tuffo nelle rievocazioni storiche. Sabato 18 a Scarperia, in Mugello, l’Open Day Diotto: dalle 16.30 in piazza dei Vicari e nel Palazzo dei Vicari sarà possibile cimentarsi e osservare varie attività come le danze rinascimentali, il lancio dei coltelli e le esibizioni dei bandierai e dei musici. L’evento è a ingresso gratuito.

A Fucecchio, invece, nella domenica del Corpus Domini le strade del centro storico vengono ricoperte da uno splendido tappeto floreale per la tradizionale Infiorata. Boccioli, foglie e arbusti compongono dei veri e propri quadri tutti da ammirare. I volontari iniziano a comporre queste opere già dalle 18 del giorno precedente, in modo tale che siano pronte domenica alle 10 per la processione del Corpus Domini.

Infine a Empoli, sabato 18 giugno, si svolge il Volo del Ciuco, manifestazione che rievoca i festeggiamenti per la presa di San Miniato del 1397. Dalle ore 21 sfilata del corteo in costume e degli sbandieratori nel centro storico fino a piazza Farinata degli Uberti, dove alle 22.30 un fantoccio sarà lanciato dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea fino alla quarta colonna del Palazzo Ghibellino. Per l’occasione i negozi saranno aperti.