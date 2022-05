Eventi a Firenze il 14 e 15 maggio 2022: tutto quello che c’è da fare

Non solo mostre e musei (a 1 euro per Notte europea), ma anche festival per bambini, mongolfiere, svuota cantine e buon cibo: la lista degli eventi a Firenze sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 è davvero lunga, con tantissime cose da fare per tutti i gusti. Una vera e propria primavera di iniziative. Oltre alle manifestazioni di punta, ci sono mercatini, pedalate collettive, sfilate in costume, senza dimenticare la ripartenza dei locali all’aperto in vista dell’Estate fiorentina. Insomma preparatevi a un lungo weekend.

Firenze dei bambini 2022: eventi per i più piccoli (13-14-15 maggio)

Una tre giorni tutta dedicata a bimbi e ragazzi, tra musei, teatri e biblioteche. Uno degli eventi di punta di questo weekend è il festival Firenze dei bambini 2022, che venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio propone una miriade di iniziative gratuite (alcune su prenotazione). La Notte al Museo di Palazzo Vecchio, i laboratori di artigianato all’Istituto degli Innocenti, il teatro e la danza nel complesso di Santa Maria Novella sono solo alcune delle proposte, perché il programma è davvero sterminato: più informazioni nell’articolo su Firenze dei Bambini 2022.

La Notte europea dei musei a Firenze

Sono 7 i musei e le ville di Firenze che restano aperti la sera di sabato 14 maggio 2022 per la Notte europea dei musei: l’ingresso, dalle 19.00 in poi costa solo 1 euro (o è gratis, nei luoghi dove normalmente non è previsto il biglietto). Arte by night agli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia, al Bargello e al Museo Archeologico. E poi ancora, aperture straordinarie per il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, il Cenacolo di Andrea del Sarto e la Villa Medicea della Petraia. C’è anche qualche occasione interessante nei dintorni della città. Qui orari e dettagli sulla Notte dei musei 2022 a Firenze.

Cosa fare a Firenze nel weekend del 14-15 maggio 2022: il Festival del Volo alle Cascine

Mongolfiere, aquiloni, incontri con piloti, voli sulla città e visite guidate all’Istituto di scienze militari aeronautiche. Venerdì sera apre ufficialmente uno degli spazi estivi di Firenze più frequentati, l’Ultravox nel pratone vicino all’anfiteatro delle Cascine, e a inaugurare questo villaggio sono gli eventi di Volare – Festival del Volo, che continua anche sabato 14 e domenica 15 maggio 2022. Dalle ore 18.30 alle 22.00 si può salire su tre mongolfiere per voli vincolati (ossia legati a terra), ma durante tutte le giornate sono in calendario pure mostre, spettacoli e incontri. Qui l’articolo sul Festival del Volo di Firenze.

In elicottero sopra Firenze

Sempre per rimanere in tema, se sabato 14 maggio sentirete volare un elicottero sopra Firenze, niente paura. Si tratta delle “gite” panoramiche che vengono organizzate da Helituscany insieme a ANT Toscana, con decollo dall’Ippodromo del Visarno. I voli a bordo dell’Airbus H-125 sono in programma dalle 12.30 alle 19.30 con un costo del biglietto di 60 euro a persona (ridotto 50 euro per i bambini fino a 10 anni). Non è necessaria la prenotazione. Più informazioni su Facebook.

Gli eventi a Firenze di Enogastronomica 2022, dal 13 al 15 maggio

15 diverse location sono protagoniste dell’edizione 2022 di Enogastronomica, la manifestazione organizzata da Confesercenti Firenze dal 13 al 15 maggio per riscoprire tradizioni e sapori. Vini, birre, eccellenze del cibo e creazioni di grandi chef sono i protagonisti di questa kermesse, durante la quale si potranno anche scoprire come nascono creazioni artigianali uniche: fragranze, lame pregiate, decorazioni giapponesi della carta e molto altro. La prenotazione online per le iniziative (a pagamento) è obbligatoria.

Gli Svuota Cantine a Firenze e nei dintorni

Secondo weekend per i mercatini Svuota Cantine a Firenze: domenica 15 maggio 2022 sono in programma 3 eventi per gli amanti del vintage e dell’usato. Dalle 9 alle 18 le bancherelle dei cittadini saranno in piazza del Carmine per “Piazza la cantina” del Quartiere 1, ma anche a Bellariva, nel giardino sul lungarno in occasione delle “Cantine in piazza” del Quartiere 2. Uscendo dalla città, appuntamento con l’atteso Svuota Cantine 2022 nel centro di Sesto Fiorentino che vede oltre 445 partecipanti, dalle 9 alle 19. Ma non è finita qui, perché gli Svuota Cantine proseguono anche il prossimo weekend.

Dove fare shopping: i mercatini a Firenze il 14 e 15 maggio 2022, da Floralia al collezionismo

Il programma degli eventi per lo shopping a Firenze, il 14 e 15 maggio è piuttosto ricco. Si parte sabato con piazza Ognissanti in festa, grazie agli stand di artigianato e collezionismo (ore 9-20). Prodotti di qualità e tanta creatività arrivano in piazza dei Ciompi, sabato e domenica, per il Creative Factory a cura dell’Associazione Heyart (ore 9.30 – 20.00). Il 14 maggio sono previste iniziative collaterali come visite in bottega, workshop di ceramica e alle 18.30 sfilata di moda in piazza dei Ciompi.

Domenica in piazza Santo Spirito si tiene la Fierucola di Maggio per una spesa sana, etica e sostenibile (dalle 9 alle 19). Per restare in zona sabato 14 e domenica 15 nel chiostro del convento di Santo Spirito, raramente aperto al pubblico, torna Floralia, mostra mercato con vivaisti, orticoltori, artigiani, dimostrazioni dal vivo e attività culturali. La manifestazione è organizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’apertura gratuita al pubblico della Basilica di Santo Spirito.

Per gli amanti degli eventi dedicati all’antiquariato e al vintage, sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 il parcheggio del Tuscany hall ospita Collezionare a Firenze – Artigianarte (ore 10-19). Mobili, arredamento, giocattoli d’epoca, stampe, quadri, abbigliamento cartoline e modernariato sono gli ingredienti di questa manifestazione a ingresso gratuito. Domenica poi al Vecchio Conventino di via Giano della Bella si svolge Ony Usato, market vintage e di artigianato (ore 12-20). Sempre domenica il Galluzzo è in fiera, grazie al mercato in piazza Acciaioli e dalle ore 15 sketch, animazione, musica e bolle di sapone giganti.

Nei dintorni di Firenze sabato e domenica è in calendario Greve in Fiore, mostra mercato di fiori, piante e accessori del giardino organizzata in piazza Matteotti a Greve in Chianti. Sapori e colori invece in piazza Mino, domenica 15 maggio, mercatino dedicato a collezionismo, artigianato e degustazioni.

Gli eventi a Novoli: Urban Food Festival e il corteo storico

Spostandosi alla periferia di Firenze, nel quartiere di Novoli, sono due gli eventi in programma durante il weekend del 14 e 15 maggio 2022. Fino a domenica nella piazza aperta del centro commerciale San Donato si svolge UFF – Urban Food Festival, fiera dedicata allo street food, al vintage di qualità e ai fumetti. Per i più golosi, arrosticini abruzzesi, polenta alla spina con sughi freschi, trippa, lampredotto, coccoli, specialità sarde, piadine romagnole e cappelletti. E poi tanti eventi tra karaoke e burattini.

Sabato 14 maggio, nel quartiere va in scena la Festa di Novoli che prevede alle 16.15 il corteo rinascimentale in costume dalla zona del mercato di via Giardino della Bizzarria e arrivo in piazza San Donato in Polverosa. Parteciperanno sbandieratori, Calcio storico fiorentino, chiarine e tamburini.

Cosa fare di sera a Firenze: nel weekend del 15 maggio aprono i locali estivi di Firenze

L’estate a Firenze inizia in anticipo, con la partenza dei primi locali estivi all’aperto. Così, nel weekend del 15 maggio riprendono vita molti spazi e chioschi. Partono gli eventi all’anfiteatro delle Cascine (vedi sopra il Festival del Volo) e a Villa Vittoria, ma ha riaperto anche l’Anconella Garden e venerdì 13 inaugura il Molo Firenze, che sul lungarno si aggiunge allo spazio della Toraia già “battezzato” la scorsa settimana. Qui i dettagli sui primi locali estivi di Firenze.