Eventi a Firenze 8-9 maggio 2021: cosa fare a Firenze nel weekend

Scatta il secondo weekend in zona gialla e aumentano gli eventi a Firenze: tra sabato 8 e domenica 9 maggio 2021, chi si chiede cosa fare in città troverà più di una risposta ad esempio giardini da visitare, teatri, cinema e musei aperti (alcuni anche gratis). I tempi del “tutto chiuso” non sono però così lontani, quindi mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani rimangono le 3 parole d’ordine.

Questo fine settimana in Toscana non ci saranno novità per le regole anti-Covid, i centri commerciali sono chiusi nel weekend, ad eccezione dei negozi che vendono beni di prima necessità. Si può mangiare ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti a pranzo e a cena, ma resta il coprifuoco alle 22. Per la riapertura delle piscine all’esterno bisognerà aspettare la prossima settimana, quando arriveranno anche le giornate Fai di primavera. Ecco allora cosa si può fare a Firenze nel weekend dell’8 e 9 maggio, con i principali eventi in programma.

Cosa fare l’8 e 9 maggio, musei aperti a Firenze: dagli Uffizi a Palazzo Vecchio

Ferma la macchina dei grandi eventi, a Firenze è il mondo dei musei a fare la parte del leone nel weekend dell’8 e 9 maggio: i principali luoghi dei luoghi d’arte sono aperti, dagli Uffizi a Boboli fino alla Galleria dell’Accademia che spalanca i battenti dopo i lavori di riallestimento del percorso. Attenzione però, secondo l’ultimo decreto legge, per visitare i musei nelle giornate di sabato e domenica è obbligatoria la prenotazione, da fare con almeno un giorno di anticipo. Occhio all’orologio: qui i nuovi orari 2021 dei musei di Firenze.

Nei musei civici di Firenze riprendono le visite guidate dell’associazione Muse per grandi e piccoli, mentre al Murate Art District di Firenze (MAD) torna il progetto Riva con mostre collettive e visite guidate al Terzo Giardino sotto piazza Poggi (per info e prenotazioni tel. 055 2768224, mail [email protected]).

Musei gratis a Firenze: Palazzo Medici Riccardi

Tra gli eventi culturali di questo weekend a Firenze, la riapertura di Palazzo Medici Riccardi che sabato 8 e domenica 9 maggio è visitabile gratuitamente da tutti i residenti nella Città metropolitana, con orario 10.30 – 18.30. La prenotazione è obbligatoria: mail [email protected] it (indicando nome, cognome, giorno, orario desiderato), telefono 055.2760552.

Previste visite guidate per giovani, adulti e famiglie in quella che fu la casa della potente famiglia fiorentina, sabato e domenica allo scoccare di ogni ora dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Questi gli altri musei di Firenze da visitare gratis (su prenotazione il weekend): Villa Corsini a Castello, Cenacolo di Andrea del Sarto, Casa-Museo Rodolfo Siviero.

Eventi a Firenze 8-9 maggio 2021: i giardini nel weekend e le fioriture di primavera

Lockdown e zone rosse ci hanno fatto riscoprire il piacere di stare all’aria aperta. Sabato 8 e domenica 9 maggio, per il secondo weekend, è visitabile il giardino dell’iris di Firenze, sotto piazzale Michelangelo, dove ammirare la fioritura di migliaia di varietà diverse. Questo fine settimana il parco ospiterà anche la mostra fotografica olfattiva promossa da Accademia del Profumo per i suoi 30 anni di vita.

In programma inoltre visite guidate al giardino a cura della Società italiana dell’Iris. L’orario di apertura va dalle 10 alle 18, è obbligatorio indossare mascherina e guanti monouso lungo il percorso di visita a senso unico. In questo articolo altri 4 posti di Firenze dove ammirare le fioriture primaverili.

Riscoprire il Cimitero degli inglesi di Firenze con gli Angeli del Bello

Dopo il successo del fine settimana scorso, nel pomeriggio di sabato 8 maggio gli Angeli del Bello danno appuntamento ai fiorentini al Cimitero degli inglesi di piazzale Donatello, per visite guidate e per prendersi cura di questo luogo storico. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Wall Street English, Chiesa Evangelica Riformata Svizzera e Aureo Anello Associazione. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Eventi: i Teatri di Firenze aperti l’8 e 9 maggio

Parte il programma di spettacoli dei teatri fiorentini. Il Teatro di Rifredi venerdì 7, sabato 8 (ore 20) e domenica 9 maggio (ore 16.30) ripropone “Le tre verità di Cesira” di Manlio Santanelli, un monologo comico e grottesco con Gennaro Cannavacciuolo che veste i panni di Cesira.

La “Musica Divina” dell’Orchestra della Toscana torna dal vivo e in presenza al Teatro Verdi di Firenze: sabato 8 maggio alle ore 18.00 il primo degli eventi dell’ORT con il violino di Daniele Giorgi e musiche di Ludwig van Beethoven e Luigi Cherubini. Note classiche anche nell’Auditorium di Santo Stefano: l’Orchestra da Camera Fiorentina propone, sabato 8 e domenica 9 maggio, due componimenti di Beethoven insieme al pianista Giuseppe Andaloro.

Cosa fare a Firenze l’8 e 9 maggio: i cinema aperti

A Firenze riaprono molti cinema, ma non i grandi multisala. Uno degli ultimi ad aver riacceso il proiettore è lo Stensen che questo fine settimana propone In the Mood for Love di Wong Kar-wai, il film cult di Nanni Moretti Caro Diario e infine Due l’esordio del regista Filippo Meneghetti, che sarà presente in sala domenica 9 maggio agli spettacoli delle 11.00 e delle 16.30.

Tra gli eventi nei cinema di Firenze, segnaliamo l’arrivo alla Compagna del social film Firenze Sotto Vetro diretto da Pablo Benedetti e Federico Micali, che raccoglie filmati, racconti e videodiari dal lockdown (sabato ore 15 e 17; domenica ore 17 e 19). Questi gli altri cinema di Firenze che propongono una programmazione per il weekend, con i link ai rispettivi siti:

Festa della mamma all’Hard Rock Cafe di Firenze

Ebbene sì. Per chi se lo fosse scordato domenica 9 maggio è la festa della mamma. Per tutto il weekend l’Hard Rock Cafe di Firenze propone un menu a tema, servito ai tavoli all’aperto, sotto i portici vicino piazza della Repubblica. Si va dall’antipasto a base di hummus, all’insalata california-style fino a uno speciale brindisi a base di “Momosa”, bevanda da personalizzare con i tanti succhi e sciroppi di frutta a disposizione.