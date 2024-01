Mostre, mercati, sagre: gli eventi del weekend a Firenze (13-14 gennaio)

- Pubblicità -

Mostre, mercatini e sagre sono i principali eventi del weekend a Firenze nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024. Per chi ha nostalgia delle feste, c’è l’ultimo fine settimana della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto. Tante anche le mostre in corso, alcune delle quali prossime alla chiusura. In città e nei dintorni ci sono anche diversi mercatini. E infine, alcune iniziative dedicate alla cucina italiana: nel cuore del mercato di Sant’Ambrogio si terrà infatti un pranzo per festeggiare tutti insieme i suoi 150 anni!

Eventi a Firenze 13-14 gennaio 2024: ultimo weekend per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Lunedì 15 gennaio chiude la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che è stata attiva per tutte le feste natalizie nel parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto. L’orario va dalle 10:00 a 00:00 con ultimo giro in pista fino alle 01:00, anche durante il weekend. Resta aperta invece fino al prossimo 10 giugno la ruota panoramica, altra attrazione del villaggio allestito nel parco delle Cascine.

Le migliori mostre da visitare a Firenze

Gli eventi d’arte a Firenze non mancano mai, tanto che abbiamo pensato di riassumere tutte le migliori mostre da visitare in città durante il fine settimana del 13 e 14 gennaio. Ecco un utile elenco che può forse fare da bussola alla vostra scelta.

Anish Kapoor con “Untrue Unreal” a Palazzo Strozzi; Palazzo Medici Riccardi con “Depero – Cavalcata fantastica“, “Viaggio di luce” e “La Natività. Sentire e vedere l’Admirabile Signum”; Museo Novecento con “Beauty and Desire”, con le opere di Cecily Brown e con “Split Face” di Nathaniel Mary Quinn (in mostra anche al Museo Stefano Bardini); Il Museo degli Innocenti presenta “Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau”; Giovanni Stradano è in mostra al Museo di Palazzo Vecchio; Gli scatti del fotografo Olivo Barbieri si trovano esposti a Villa Bardini.

Alle mostre fin qui citate, ne vogliamo aggiungere un’ultima: si tratta di Splendori celesti (fino al 17 marzo 2024), allestita nel complesso di Santa Maria Novella (ex dormitorio) in piazza Stazione n° 6. L’esposizione, a cura di Filippo Camerota, è un viaggio attraverso i secoli, dalla visione di Galileo alle moderne scoperte spaziali, celebra i 400 anni dal “Saggiatore” di Galileo Galilei, libro che ha posto i fondamenti del moderno concetto di scienza basato sull’osservazione e sulla sperimentazione. Orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:30 alle 17:30. Per approfondire qui il nostro articolo sulle mostre in corso a Firenze nel mese di gennaio.

Mercatini in città e fuori Firenze

I mercatini attraggono sempre fiorentini e turisti. Tra gli eventi a Firenze, domenica 14 gennaio (ore 11:00-19:00) c’è l’appuntamento vintage Only Usato Market che quest’anno torna prima del previsto con un’edizione speciale “al chiuso” in via della Chiesa 21R/36R/42R (quartiere di Santo Spirito). In contemporanea, e nel medesimo luogo, c’è anche Only Usato Boutique, il pop-up di seconda mano e vintage selezionato. Sempre domenica 14 ma in piazza del Carmine, dalle ore 08:00 alle 14:00, c’è la Fierucola. Protagonisti saranno in questo caso prodotti naturali quali pane, pasta, verdure, e tanto altro ancora.

Nei dintorni fiorentini, e in particolare nella città di Empoli, ci sono poi due imperdibili eventi: il primo è il Mercatale in via Bisarnella (nel parcheggio vicino al Parco Mariambini), che si svolgerà sabato 13 (ore 08:00-13:00) portando sul territorio prodotti tipici e specialità gastronomiche del territorio, locali e toscane, ma anche piante e fiori; il secondo è la Fiera del disco e del fumetto, un evento adatto a collezionisti e appassionati del settore che si terrà sia sabato che domenica nel palazzo delle Esposizioni (piazza G. Guerra n° 13) con orario 09:00-19:30.

Domenica 14 gennaio pranzo per i 150 anni del mercato di Sant’Ambrogio

C’è un quartiere molto amato e frequentato dai fiorentini di tutte le età: stiamo parlando di Sant’Ambrogio, il cui mercato, il più antico di Firenze – situato in piazza Lorenzo Ghiberti – conclude il suo 150° compleanno festeggiando domenica 14 gennaio 2024 alle ore 12:00 con un bel pranzo. La partecipazione è aperta a tutti e chi sarà presente, oltre al cibo, riceverà un regalo speciale. Tutti i proventi saranno devoluti all’Associazione Sipario.

Sagre a Firenze: dal weekend del 14 gennaio San Donato è il paese delle frittelle di riso

E a chi non fanno gola le frittelle di riso? Si tratta dell’assoluta specialità del Circolo SMS di San Donato in Collina (frazione di Rignano sull’Arno) che, fino al 19 marzo, verrà distribuite ogni sabato e domenica dalle ore 08:30 fino ad esaurimento. Infatti, a Firenze è tradizione festeggiare il carnevale anche a tavola, con dolci tipici del periodo: schiacciata alla fiorentina, cenci e, soprattutto… frittelle! Ne esistono diverse varietà, ma la più nota e apprezzata è quella con il riso, che viene cotta nel latte con l’aggiunta di zucchero e scorza di limone, e poi fritta a cucchiaiate in padella. Aggiornamenti sui canali social del Circolo SMS di San Donato in Collina.