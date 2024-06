Gli eventi nel weekend a Firenze e dintorni (15-16 giugno 2024)

- Pubblicità -

Questo weekend non solo iniziano gli Europei (da seguire sui maxischermi disseminati negli spazi estivi della città), ma sono tanti gli eventi a Firenze nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno 2024. Dalla finale del Calcio storico in piazza Santa Croce fino a Firenze Rocks. Ci sono anche alcune iniziative nei dintorni della città, come il Campi Beer Fest, festival dedicato alla birra. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti da mettere in agenda in questo fine settimana.

La finale del Calcio storico fiorentino

Sabato 15 giugno, alle ore 18:00, si giocherà la finale del Calcio storico fiorentino, che vedrà gli Azzurri di Santa Croce affrontare i Rossi di Santa Maria Novella. I biglietti per assistere in piazza alla partita sono andati a ruba in poco tempo, ma l’incontro si potrà seguire in diretta (e in chiaro) su Toscana Tv, dalle 16 in poi (replica domenica alle ore 20). La sfida sarà anticipata come di consueto dalla sfilata per le vie del centro del Corteo storico della Repubblica fiorentina, che partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella.

Firenze Rocks (sabato 15 giugno)

Tra gli eventi di questo weekend, sabato 15 giugno c’è la serata finale di Firenze Rocks alla Visarno Arena, nel parco delle Cascine. L’evento più atteso è il live dei TOOL, a cinque anni dalla loro ultima esibizione a Firenze. La band iconica del progressive metal si esibirà alla Visarno Arena per l’unica data italiana anticipata da The Struts, dEUS e Night Verses. I biglietti sono in vendita sui siti ufficiali di Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Eventi da non perdere nel weekend a Firenze: “Le Piazze dei libri”

Con l’Estate Fiorentina torna, fino a sabato 15, il festival “Le Piazze dei libri“, promosso da Confartigianato in vari luoghi di Firenze coinvolgendo 13 librerie della città. Presentazioni, letture, laboratori per bambini diffusi in 8 piazze del centro storico e di tutti i quartieri. Tra le tante iniziative in programma c’è anche la presentazione del libro “Tiziano Terzani contro la Guerra. Tutto è Uno tra oriente e Occidente” (Terra Nuova) di Gloria Germani, che si terrà in piazza Strozzi alle ore 19:30 di sabato 15. Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Arene estive: riapre il Cinema Chiardiluna

Questo è il primo fine settimana di apertura del Cinema Chiardiluna di Firenze con una lunga programmazione all’aperto per vedere i migliori film nella storica arena estiva dell’Oltrarno. Sabato 15 sarà proiettato “TATAMI – Una donna in lotta per la libertà” (2023), diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi. Il film racconta la storia di una atleta, Leila Hosseini, arrivata al campionato mondiale di judo a Tiblisi e determinata a vincerlo. Domenica 16 sarà invece la volta di “Cattiverie a domicilio” (2023), diretto da Thea Sharrock. Quando la gente di Littlehampton inizia a ricevere lettere scandalose e oscene, il sospetto cade immediatamente su Rose, che potrebbe perdere la custodia della figlia. I film italiani ed europei sono a prezzo ridotto (3,50 euro alla cassa, 4 euro online) per gli altri titoli invece il costo è di 7,50 euro (biglietto intero) e ridotto a 5,50 euro.

Una nuova mostra da visitare a Firenze: stampe giapponesi al Museo degli Innocenti

Nel mese di giugno 2024 sono tante le mostre da visitare a Firenze. Da Palazzo Strozzi al Museo Novecento, dalla Galleria Tornabuoni Arte fino a Villa Bardini: le abbiamo raccontate in questo articolo, ma a queste se ne deve aggiungere un’altra fresca di inaugurazione. Fino al 3 novembre 2024 il Museo degli Innocenti di Firenze ospita infatti “YŌKAI. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi”, a cura di Paola Scrolavezza, tra le massime nipponiste in Italia e direttrice del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Università di Bologna e Eddy Wertheim, direttore della Japanese Gallery Kensington di Londra. Qui il nostro articolo su Yokai.

Non solo eventi: i mercatini a Firenze sabato 15 e domenica 16 giugno

Non solo eventi, ma anche mercatini a Firenze e dintorni nel weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno. In piazza Indipendenza torna Indipendenza Antiquaria, fiera dell’antiquariato e del collezionismo (sabato e domenica, ore 08:30-19:30). In piazza Santo Spirito c’è la Fierucolina delle api d’estate, il mercato contadino e artigiano (domenica 16, ore 09:00-19:00). Anche la piazza di Santa Maria Novella presenta un mercatino, Ars Manualis, kermesse dedicata all’artigianato artistico che si tiene sia sabato 15 che domenica 16, dalle 10:00 alle 20:00. In piazza Niccolò Acciaiuoli si terrà invece Galluzzo in fiera domenica 16, dalle 08:00 alle 20:00 con un mercatino di generi vari.

Alla Ginestra Fiorentina, frazione del Comune di Lastra a Signa, si svolgerà l’Antica Fiera della Ginestra e 14ª Corsa dei Paperi. È una iniziativa di paese che ogni anno destina i proventi raccolti a finanziare progetti che restituiscano servizi alla propria comunità e che quest’anno si svolgerà anche nelle date di sabato 15 e domenica 16. E per finire sempre domenica, dalle 11:00 alle 23:00, c’è Only Usato Market al Fiorino sull’Arno (Lungarno G. Pecori Giraldi nei pressi di ponte San Niccolò). Qui non mancherà il vintage, ma ci sarà anche un dj-set e la possibilità di prendersi qualcosa da bere e da mangiare.

“Queer Week” al Lumen

Questo fine settimana si conclude a Firenze la Queer Week, rassegna di cinema, teatro, musica, ballo e drag show per celebrare il Pride Month e la convivenza delle differenze. Fino a domenica 16 giugno, negli spazi del Lumen in via del Guarlone n.25, si svolge un programma ricchissimo di iniziative. Tra gli appuntamenti da non perdere, venerdì 14 giugno alle ore 21:30, “La Romanina” con lo scrittore e drammaturgo Luca Scarlini e l’attrice Anna Meacci, spettacolo ispirato alla figura di Romina Cecconi, tra le prime in Italia ad aver intrapreso il percorso di cambiamento di genere (seguirà dj set). Ma il Lumen non è l’unico locale all’aperto in città: qui è possibile scoprire tutti gli altri spazi estivi 2024 per eventi, concerti e aperitivo.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: “Lunaria” a Calenzano (15-16 giugno)

Sabato 15 e domenica 16 giugno (dalle ore 19:00 alle 24:00) torna nel borgo di Calenzano Alto “Lunaria”, il festival delle arti di strada. Questo fine settimana sarà dedicato al “Circo dei freaks”, un incubatore di tutto ciò che è inconsueto, bizzarro, eccezionale, libero e inedito, e che per questo motivo affascina. Tra le strade del borgo medievale si potranno incontrare le figlie della luna che volteggiano in aria, e ancora giocolieri, trampolieri, giochi di specchi e persino un “urlone”. Inoltre, per la prima volta, ci sarà un evento in uno spazio fuori dalle mura, l’unico su prenotazione, che si potrà riservare al proprio arrivo in biglietteria. Il costo dei biglietti, acquistabili in prevendita sul circuito TicketOne, è di 8 euro per l’intero, 6 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di ATC), gratis fino a 6 anni. L’apertura delle casse è prevista per le ore 18:00, sia sabato che domenica. Dettagli sul sito di Lunaria.

Campi Beer Fest

A Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, questo è il primo weekend per gli eventi del Campi Beer Fest, il festival della birra. Concerti live ad ingresso gratuito con nomi e band della musica contemporanea, 18 punti di ristorazione e street food, un’area dedicata ai mercatini, luna park per grandi e piccini e naturalmente tanta, tanta birra in una delle principali aree verdi del comune, il parco di Villa Montalvo. Tutte le sere l’ingresso è gratuito: in programma per sabato 15 Cosmic Open Air, mentre per domenica 16 Galeffi. Qui il programma del Campi Beer.