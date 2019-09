Con l’arrivo dell’autunno si riapre la stagione dei mercatini a Firenze e durante il weekend di sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 ci sono tante occasioni di shopping, per tutti i gusti: dai market dell’antiquariato, alla festa dedicata a piante, fiori e giardinaggio, senza dimenticare le bancarelle per gli appassionati di fumetti e dischi e lo svuota cantine. Ecco le principali iniziative in programma nel fine settimana.

Mercatino di fumetti e dischi ai Ciompi

Dopo le vacanze è ripartito il calendario mensile di mercatini in piazza dei Ciompi. Sabato 28 e domenica 29 settembre, da mattina a sera, tocca all’evento dedicato ai fumetti e ai dischi organizzato da Confesercenti, l’associazione Fumetti e dintorni in collaborazione con il Comune di Firenze. Negli stand allestiti nel nuovo spazio riqualificato, intorno al giardino, comics, vinili, giochi, giocattoli, oggettistica e abiti vintage .

Mercato dell’antiquariato dei Ciompi (in piazza Annigoni)

Con l’ultima domenica del mese torna il “Mercato dell’antiquariato dei Ciompi”, che insieme al mercato delle pulci si è trasferito ormai da tempo in piazza Annignoni (zona Sant’Ambrogio). Il 29 settembre oggetti del passato e da collezione, libri, quadri. Orario 9.00 – 18.00.

Mercatini del weekend a Firenze: Floralia in Santo Spirito (28 e 29 settembre)

Un gradito ritorno anche in Oltrarno dove nel sabato 28 e domenica 29 si tiene “Floralia per Santo Spirito”: il chiostro del complesso monumentale ospita una mostra mercato di giardinaggio, vivaismo e artigianato con un fine benefico. I proventi andranno infatti per il servizio di sorveglianza all’interno della chiesa, che durante il weekend sarà protagonista di visite guidate.

L’evento si svolge dalle 10.30 alle 19.30 con entrata gratuita. Tra i prodotti sui banchi piante, articoli da giardinaggio, stoffe, borse, conserve, zafferano e prodotti di eccellenza. Previsti anche laboratori e dimostrazioni dal vivo.

Notte Rosa di Boboli

Non solo mercatini nel weekend a Firenze: sabato 28 in Oltrarno si svolge la Notte Rosa in via Romana, promossa dal centro commerciale naturale Boboli per celebrare la donna e il suo ruolo nella società. Per l’occasione via Romana sarà chiusa al traffico, dalle 15.00 a tarda serata. Le 70 botteghe della zona, addobbate a festa, rimarranno aperte, per strada prenderanno posto bancarelle di artigianato e il programma prevede inoltre laboratori e musica.

Non solo mercatini nel weekend: Nozze da Sogno alla Leopolda di Firenze

Con settembre si apre anche la stagione delle fiere: alla Stazione Leopolda di Firenze, sabato 28 e domenica 29 settembre si svolge la prima edizione di “Nozze da sogno”, un evento per chi sta organizzando il proprio matrimonio. Oltre 50 espositori presentano le ultime novità peri promessi sposi, mentre il programma include eventi e sfilate di abiti da sposa. L’ingresso è gratuito scaricando l’invito dal sito ufficiale della Fiera “Nozze da sogno”. Orario: sabato 14.30 – 20.00; domenica 10.30 – 20.00.

Svuota cantine a Firenze, zona Bellariva

Domenica 29 settembre primo appuntamento con i mercatini svuota cantine di Firenze (qui tutte le date): sul Lungarno Aldo Moro, nel Giardino Vittime di Via Fani, dalle ore 9 alle ore 17 prendono posto le bancarelle dei cittadini con oggetti di seconda mano per “Cantine in piazza”, iniziativa organizzata dal Quartiere 2 per recuperare l’evento primaverile annullato a causa del maltempo.