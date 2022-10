Cosa fare a Firenze: eventi, mercatini e sagre (15-16 ottobre 2022)

- Pubblicità -

Un periodo dai colori autunnali. Ebbene sì, le giornate si accorciano, ma le temperature restano ancora gradevoli e quindi vi starete chiedendo cosa fare questo weekend e quali sono gli eventi a Firenze e dintorni tra il 15 e il 16 ottobre 2022. Non preoccupatevi: abbiamo la soluzione per voi anche questa volta. Tuttavia, prima di partire con un breve sommario, per non perdersi nei meandri dei mille eventi del 15 e 16 ottobre, forse sarebbe il caso di ricordare già da ora che questo weekend tornano anche a Firenze le Giornate Fai d’autunno e Rionalissima a Campo di Marte, mentre è l’ultimo fine settimana anche per l’attesissima Fiera di Scandicci. E poi ancora mercatini, sagre e mostre: c’è un po’ di tutto insomma!

Giornate Fai 2022: i luoghi aperti a Firenze

28 luoghi della Toscana, di cui 5 a Firenze: ecco cosa sarà possibile visitare sabato e domenica per l’undicesima edizione delle Giornate FAI d’autunno 2022. I volontari del Fondo ambiente italiano ci porteranno alla scoperta di ville, palazzi storici, castelli e musei d’impressa, alcuni dei quali di norma chiusi al pubblico. Per l’ingresso è necessario versare un contributo di almeno 3 euro: per alcuni luoghi è indispensabile la prenotazione online, in altri l’accesso è riservato ai soci FAI (ma si può fare la tessera sul posto). Qui l’approfondimento sui monumenti aperti a Firenze, mentre se preferite fare una gita fuori porta qui trovate l’elenco dei luoghi visitabili in Toscana.

Eventi culturali e mostre a Firenze il 15 e 16 ottobre 2022

- Pubblicità -

Ottobre è poi un mese ricco di mostre in corso a Firenze, ecco le principali:

l’esposizione dedicata a Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

a il ritorno di Henry Moore a Firenze con due sculture in Piazza della Signoria e a San Miniato al Monte

a Firenze con due sculture in e a Tony Cragg. Transfer al Museo Novecento , un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo

al , un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo A Palazzo Medici Riccardi è in corso Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, che presenta una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane.

Inoltre sabato 15 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00 (gli atri giorni su appuntamento – Tel. 347 3681894), alla Crumb Gallery (via San Gallo, 191 rosso – Firenze) è visitabile la mostra-omaggio a Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana recentemente scomparsa, con CORPO DI DONNA. EDIZIONE 2022. L’esposizione in corso ripropone una scelta delle più belle foto di nudo, selezionate insieme all’Archivio Letizia Battaglia, tra quelle presentate nel 2020 dalla galleria a Firenze. Qui vi consigliamo 9 mostre da visitare a Firenze.

Cosa fare a Firenze: Florence Queer Festival, fino al 16 ottobre

- Pubblicità -

E se avessi voglia di rilassarmi un po’? Cosa potrei fare? La risposta è ovvia: questo weekend torna infatti il Florence Queer Festival al Cinema la Compagnia di Firenze. Si inizia sabato 15 (alle ore 15:00) con il corto CHIEDIMI SE… di Margherita Fiengo Pardi (Italia, 2022, 18′) – in lingua italiana; alla presenza della regista. Una storia che racconta dall’interno, e non dall’esterno, una famiglia omogenitoriale; domenica 16 (alle ore 15:00) sarà invece la volta di SPRÖTCH di Xavier Seron (Belgio, 2020, 21’) – in lingua francese con sottotitoli in italiano: una dark comedy in bianco e nero in grado di far ridere fino alle lacrime. In ogni caso, sono tantissimi i film in programma, per cui vi consigliamo di dare un’occhiata al calendario completo.

Eventi a Firenze il 16 ottobre 2022: mercato a Campo di Marte

A proposito di eventi: domenica 16 ottobre 2022 torna anche “Rionalissima” a Campo di Marte, il grande mercato con centinaia di banchi intorno allo stadio: si tratta della fiera degli ambulanti più antica della città con oltre 300 operatori da tutta la Toscana, che propongono vestiti, accessori, oggetti per la casa o per la bellezza, senza dimenticare il cibo. La fiera del 16 ottobre 2022 è in programma da mattina a sera, dalle ore 08.00 fin verso le 19.30. Inoltre è prevista l’apertura straordinaria dei negozi.

Mercatini a Firenze questo weekend

- Pubblicità -

Tantissimi anche i mercatini che si svolgeranno in città in questo denso fine settimana. Partiamo con gli Svuota cantine: i mercatini dell’usato che permettono ai cittadini di mettere sulle bancarelle oggetti di seconda mano per dare una nuova vita a ciò che non si utilizza più. In particolare, domenica 16 ottobre 2022, gli svuota cantine si svolgeranno:

nel Quartiere 2 (“Cantine in piazza”: giardini Vittime di via Fani, su lungarno Aldo Moro) dalle ore 09:00 alle 18:00; nel Quartiere 3 (“Scantinando”: piazza Istria – Sorgane) dalle ore 09:00 alle 18:00; a Sesto Fiorentino (“Svuota la Cantina”: strade e piazze del centro storico) da mattina a sera, con ben 800 banchi nel centro cittadino.

Si prosegue sabato 15 e domenica 16 con Collezionare a Firenze al Tuscany hall – Teatro di Firenze (area parcheggio: Via Fabrizio De André). Una mostra mercato di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo, aperta in entrambe le date dalle ore 10:00 alle 19:00 (ingresso libero). Il luogo è raggiungibile con l’autobus n.14.

Questo fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, torna a Firenze, nella splendida e centralissima piazza Strozzi, Artour del Gusto Toscano, la mostra mercato dei prodotti dell’artigianato alimentare toscano di qualità. Tante le proposte: pasticceria, pane, focacce, vini e liquori, ma anche prodotti curiosi come alga sprirulina, accessori per la tavola e la cucina in legno d’ulivo e tipicità extra toscane come i prodotti da formo pugliesi e i pomodori del pachinese. Orario dalle ore 10:00 alle 20:00.

Domenica 16 ottobre a Firenze c’è anche Galluzzo in Fiera, in piazza Niccolò Acciaioli, dalle ore 08:00 alle 20:00 (ingresso gratuito): la fiera mercato ricca di abbigliamento, prodotti tipici, prodotti dell’orto, tartufo, bigiotteria artigianale, libri, DVD e CD, brigidini e chicche, ma anche giocattoli.

Nei dintorni di Firenze: la Fiera di Scandicci e Boccaccesca

Ultimo weekend per visitare la 156esima edizione della Fiera di Scandicci 2022, con 300 espositori e 20 mila metri quadrati di stand, tra cibo, oggetti per la casa, arredamento, auto e tanto altro. Si tratta infatti della fiera campionaria più grande in Toscana a ingresso gratuito. Segnaliamo che sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, i padiglioni della Fiera di Scandicci saranno aperti dalle ore 10:00 alle 24:00.

Spostandosi a Certaldo, tra il borgo basso e quello alto, sabato 15 e domenica 16, dalle ore 11:00 alle 22:00 si svolge Boccaccesca , la rassegna a ingresso libero di eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio, con gli espositori dislocati nei palazzi e in piazzette, strade e giardini che fanno diventare le vie della cittadine un percorso mirato alle piacevolezze del gusto. Tutti i giorni sarà aperto il Mercato delle eccellenze con i classici banchi delle specialità di Boccaccesca, l’Osteria di Boccaccesca con le famose caldarroste, l’Enoteca di Boccaccesca luogo di degustazione nella Chiesa di San Tommaso e Prospero. Con Degustando per la via i ristoratori preparano piatti da degustare on the road, e per Gustando in Piazza ristoranti, gelaterie, enoteche, bar diventano “soste” di un itinerario del gusto in Piazza Boccaccio a Certaldo Basso. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito di Boccaccesca.

Sagre a Firenze e dintorni nel weekend del 15 e 16 ottobre 2022

Moltissime anche le sagre in programma per il 15 e il 16 ottobre 2022 a Firenze e nei dintorni con alcuni eventi correlati. In occasione del mercato di Campo di Marte, l’US Affrico rinnova l’appuntamento con la sua sagra dei funghi e del fritto, domenica sia a pranzo che a cena (apertura dalle ore 12:00) presso l’impianto sportivo US Affrico in viale Manfredo Fanti 20.

La sagra del tortello è “di tendenza” a Fiesole: alla Casa del Popolo (via Giacomo Matteotti, 27), venerdì, sabato e domenica dalle ore 19:30 fino alle 23:00; nella frazione di Compiobbi, sabato e domenica dalle 19.30, con un menù che prevede, oltre ai tortelli, anche carne alla brace e pizza per tutti i gusti (posti al coperto, consigliata la prenotazione allo 055.6593671).

Tra le tante sagre nei dintorni di Firenze segnaliamo anche inoltre del fritto misto in località Le Sieci (frazione del Comune di Pontassieve, sia sabato che domenica) e la sagra della bistecca e del fungo porcino nel centro polivalente di viale Matteotti a Certaldo (sabato e domenica). Ottobre è però anche, e senz’altro, il mese della castagna! Potrete gustarvela in buona compagnia, ma non prima di aver letto il nostro pezzo dedicato alla sagra della castagna in Toscana: 10 feste per l’autunno 2022.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi per eventuali modifiche.