Cosa fare a Firenze 4-5 settembre 2021: eventi, mercatini, mostre, sagre

L’elenco è lungo. Mercatini da visitare, mostre da vedere, sagre dove mangiare tra sabato e domenica: per capire cosa fare a Firenze il 4 e 5 settembre 2021 abbiamo selezionato i migliori eventi in programma durante questo weekend. Perché l’estate starà pure finendo, ma gli appuntamenti stanno ripartendo. Green pass alla mano, quindi. Nei luoghi della cultura questo lasciapassare è indispensabile.

Mercatini a Firenze, vintage, artigiani e contadini: dove andare oggi

Apriamo questo cartellone di eventi a Firenze, per il 4 e 5 settembre 2021, con le tante bancarelle disseminate per la città, tra piccole fiere e mercatini vintage. Dopo la pausa estiva, torna la Fierucola, ma stavolta fa tappa in piazza Santa Croce (e non in Santo Spirito): sabato 4 e domenica 5 settembre, da mattina a sera, davanti al “tempio dell’itale glorie“, si tiene la Fierucola del pane, con tanti artigiani ma anche con dimostrazioni, incontri e, la domenica pomeriggio, musica dell’orchestra del progresso. Programma sul sito ufficiale.

Spazio poi all’abbigliamento e all’oggettistica retrò, con il mercatino di Pimp my vintage al Molo di Firenze (lungarno Colombo), domenica 5 settembre. Sui banchi vestiti e accessori, borse e vinili, gioielli e occhiali, design e artigianato creativo, brand emergenti e molto altro. Per accedere al market serve il green pass.

Per quanto riguarda i mercati contadini, il 4 settembre a Firenze arriva un nuovo punto della “Spesa in Campagna” della Cia Toscana: ogni sabato dalle 8 alle 14 i banchi degli agricoltori del territorio fanno tappa in piazza Alberti. Alle Cascine, come ogni sabato mattina si svolge il mercatino di Campagna Amica, organizzato dalla Coldiretti dalle 8.00 alle 12.30 nel piazzale del Re.

Eventi a Firenze: mercatino, laboratori, concerti e picnic all’Orticoltura il 5 settembre

Mercatino di artigianato di qualità al giardino dell’Orticoltura di Firenze, domenica 5 settembre: dalle ore 10 alle 21 si tiene Creative Factory dell’Associazione Heyart. Ad accompagnare l’evento tante iniziative. Alle 11.00 laboratorio gratuito per bambini dai 5 anni in su per creare un biglietto con la tecnica dell’origami; dalle 13.00 pic nic sull’erba; ore 16.00 workshop di fotografia per adulti a cura di Deaphoto (a pagamento); ore 16.30 laboratorio gratuito per bambini per creare il giocattolo di origine giapponese Kendama usando materiali di recupero. Info e iscrizioni: 333.8622307/347.1271339.

Di sera il programma continua alle ore 19.00 con la performance di danza urbana curata dagli allievi delle scuole Florence Dance Center, Dance Studio di Firenze e Hdemia Krilù di Ponte a Nievole coreografata dal maestro Gigi Nieddu, mentre alle ore 20 il concerto dei Blueswoods tra blues, reggae e jazz.

Le mostre da vedere a Firenze e gli eventi nei musei (anche gratis), il 4 e 5 settembre 2021

Ecco cosa fare a Firenze, sabato 4 e domenica 5 settembre 2021, se si è appassionati d’arte, con eventi e mostre. Dopo un anno di chiusura, riapre al pubblico Casa Martelli, uno dei musei della città da visitare gratis. Sabato si può partecipare, muniti di green pass, a 4 turni di visite accompagnate in questi orari: 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00, per un massimo di 10 persone, senza obbligo di prenotazione. Nelle stanze della dimora storica arrivano anche opere dal Museo del Bargello.

Per quanto riguarda le mostre, questo è l’ultimo weekend per vedere l’esposizione digitale Van Gogh e i maledetti, ospitata a Santo Stefano al Ponte. Un’esperienza per “immergersi” nei quadri del pittore con proiezioni in HD a 360 gradi, animazioni e visori per la realtà virtuale. Questi gli orari: dalle 11.00 alle 18.00, venerdì, sabato, domenica e lunedì (l’ultimo giorno di apertura). Qui le altre mostre da vedere a Firenze.

Il 4 e 5 settembre nei musei di Firenze si svolgono anche eventi dedicati a Dante. Alle Murate Art District sabato e domenica il workshop gratuito dell’artista e performer Laura Cionci intitolato Incubazioni oniriche e ispirato alle le specie animali presenti nella Divina Commedia. In una prima fase i partecipanti, in uno stato di dormiveglia, saranno guidati dall’artista nella ricerca del proprio animale guida. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Si replica anche lunedì e martedì. Info e prenotazioni: [email protected] 055/2476873, sito di MAD.

Il Sommo Poeta al centro degli eventi del Museo Marino Marini per “Commedia Divina 80”: i tre canti vengono rivisitati dai protagonisti della new wave fiorentina degli anni Ottanta. Venerdì settembre alle ore 19 Nicola Vannini “Inferno”; sabato 4 ore 19 Mizia Ciulini “Purgatorio”; domenica 5 Settembre ore 19 NicoNote “Divine Comedy Paradiso”. L’ingresso è su prenotazione e compreso nel biglietto del museo. Inoltre il Museo Marino Marini di Firenze domenica è a ingresso gratuito, dalle 11 alle 18, per la nuova edizione di BAMMM! Books&Arts, mostra mercato di libri d’arte e d’artista.

Cosa fare a Firenze con i bambini nel weekend: gli eventi delle Feste dello Sport

Questo weekend prendono il via le Feste dello Sport nei Quartieri di Firenze, per far provare a bambini e ragazzi tante discipline diverse: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 settembre gli eventi fanno tappa nel parco dell’Anconella (Q3) per “Gioca lo sport”, dalle 16.30 alle 19.30. Tante le attività sportive presentate, dalla pallacanestro al volley, dalle arti marziali alla danza.

Gli eventi stasera alle Cascine: Ultravox e Florence Beer Festival

Vediamo adesso cosa fare la sera a Firenze, nel fine settimana del 4 e 5 settembre 2021. Continuano i concerti all’anfiteatro delle Cascine, nello spazio Ultravox. Venerdì 3 settembre è protagonista il Lattexplus Festival che ospita Apparat, uno dei maggiori esponenti mondiali della musica elettronica, e Gigi Masin, maestro della scena ambient mondiale (inizio ore 21, ingresso a pagamento, qui i biglietti). Sabato 4, sempre sul palco dell’anfiteatro, il cantautore, rapper e producer, Carl Brave arriva a Firenze con il suo “Coraggio Live Tour 2021” (a pagamento).

Sempre nel parco delle Cascine prosegue il Florence Beer Festival organizzato da Figò, lo spazio estivo nell’ex ippodromo delle Mulina. La festa della birra è accompagnata da concerti di cover band a ingresso libero: venerdì 3 si esibiscono i Drones, cover band dei Muse; sabato 4 Sneakers – Depeche Mode Tribute; domenica 5 settembre sul palco i gruppi emergenti fiorentini, per l’evento promosso da Sekoia Studio di Firenze. Inizio dei live alle ore 21.00.

Cosa fare stasera a Firenze: Letizia Fuochi in concerto sulla spiaggina

La spiaggina sull’Arno sotto piazza Poggi ospita domenica 5 settembre 2021 alle ore 21.00 uno degli eventi gratuiti dell’Estate Fiorentina: il concerto della cantautrice Letizia Fuochi con il progetto speciale Cantami di questo tempo che intreccia sonorità latine e canzone d’autore.

Sul palco insieme a Letizia Fuochi (voce, chitarra) anche Francesco Frank Cusumano (chitarre), Michele Staino (contrabbasso elettrico) ed Ettore Bonafè (percussioni, vibrafono). Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (con green pass) tel. 055.9120363, wathsapp 377.4494360, mail [email protected]

Premio Stenterello a Giorgio Panariello nel parco di Villa Vogel

Giorgio Panariello domenica riceverà il Premio Stenterello 2021, ideato da Andrea Muzzi, nel parco di Villa Vogel (zona Quartiere 4 – Isolotto). Appuntamento alle ore 21.15 nell’arena estiva e a seguire la proiezione del film “Bagnomaria”. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail [email protected] È necessario il green pass.

Fiom in Festa al Torrino di Santa Rosa

Fino al 4 settembre, il Circolo Rondinella del Torrino ospita la festa della Fiom di Firenze, con dibattiti politici, eventi musicali e ristorante aperto ogni sera dalle ore 20. Per quanto riguarda gli spettacoli venerdì 3 Mescaria in concerto (ore 21), sabato 4 il live di Luca Taddia con Fabio Cremonini (ore 21). Programma completo sul sito della Fiom.

Freddie For a Week all’Hard Rock di Firenze

Gli Hard Rock di tutto il mondo dedicano una serata di eventi a Freddie Mercury, per ricordare il giorno della nascita della star dei Queen. Domenica 5 settembre, nel locale in centro a Firenze, cena a tema accompagnata dalla musica dei Killer Queen, Official Italian Queen Performers. Due i menu ideati e due orari disponibili: dalle ore 19 alle 21 e dalle ore 21.30 alle 23.30. Prenotazione online e info menu sul sito di Hard Rock Cafe.

Cinema a Firenze, all’aperto o al chiuso: la programmazione del 3-4-5 settembre 2021

Questi sono gli ultimi giorni di programmazione per i cinema all’aperto di Firenze, 3 le arene estive che sono ancora aperte. Il Chiardiluna propone tutte le sere il nuovo capitolo di Come un gatto in Tangenziale, il Cinema nel chiostro del Museo Novecento ha in cartellone Europa di Haider Rashid (venerdì 3 e domenica 5 settembre), sullo schermo dell’arena del Cinema di Castello arrivano invece Corpus Christi di Jan Komasa (venerdì 3) e la commedia I profumi di Madame Walberg (sabato 4 e domenica 5).

Prosegue anche il cineforum con picnic al parco d’Arte Enzo Pazzagli di Rovezzano: venerdì The Blues Brothers, sabato Coco, domenica Dante nella vita e nei tempi suoi. Intanto sono attivi molti cinema (al chiuso) di Firenze, le new entry di questo weekend sono il Flora Atelier di piazza Dalmazia che ha in programmazione I figli del Sole e Il Collezionista di carte, riapre pure lo Spazio Uno di via del Sole Con Sibyl – Labirinti di donna.

Cosa fare: sagre dove magiare a Firenze e dintorni (4-5 settembre)

Si arricchisce il menu delle sagre paesane nei dintorni di Firenze. Al circolo Arci del Girone, frazione di Fiesole, sabato 4 settembre si apre la sagra del tartufo, prezioso tubero che arricchisce antipasti, primi e secondi ogni sera a cena. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 331 4480285 oppure con la procedura online sul sito, da cui è possibile consultare il menu digitale. Fino a domenica 5, sagra del cinghiale a Santa Brigida (Pontassieve), alla Casa del popolo Potente. Gli stand gastronomici sono aperti a cena e la domenica anche a pranzo. Prenotazione obbligatoria via whatsapp ai numeri 3381717476 – 3667314560.

Al circolo di Pozzolatico, frazione di Impruneta, si chiude la sagra della bistecca con fungo porcino, da venerdì 3 a domenica 5 settembre dalle ore 19.30 (prenotazione obbligatoria 338 8798552 e 338 1026562). A Vaglia la festa della mora, del bosco e dei suoi frutti: accanto agli stand gastronomici, da venerdì 3 a domenica 5 settembre propone tanti eventi collaterali, come mercatini, concerti, cene itineranti ed escursioni. Informazioni e programma completo sul sito del Comune di Vaglia.

Al Lago Viola di Vicchio, anche questo weekend si tiene la festa del tortello e dei sapori del Mugello. Gli stand gastronomici sono aperti a cena venerdì e, il sabato e la domenica, pure a pranzo (prenotazioni ai numeri 055 0741103 e 350 1933619). E ancora la polisportiva Audax Rufina organizza sabato 4 e domenica 5 una festa con cacciucco e gamberoni alla griglia.

Spostandosi verso l’empolese questo fine settimana troviamo la sagra della pappardella di Montespertoli, nel parco Sonnino fino a domenica 5 settembre, la sagra del galletto nostrale a Fucecchio (frazione Le Botteghe, prenotazione obbligatoria), la sagra della pizza a Cerreto Guidi (frazione di Lazzeretto) e la sagra del bombolone a Empoli (Circolo Arci Casenuove, solo su prenotazione).

Gli eventi nei dintorni di Firenze: la Città dei Lettori a Calenzano

Dopo il festival a Villa Bardini, la kermesse letteraria della Città dei lettori fa tappa alla biblioteca civica di Calenzano, il 3 e il 4 settembre 2021. Tra gli ospiti la giovane scrittrice Ilaria Gaspari (3 settembre ore 18), Carlo Verdone (venerdì 3 ore 19.00), Tommaso Giagni (sabato ore 18.00) e Andrea Vitali (sabato alle 19.00).

In calendario inoltre iniziative per bambini e passeggiate con gli scrittori per “Paesaggi letterari“. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti, ma è necessario il green pass. Sul sito della Città dei Lettori il programma completo.

Poggio Valicaia: cinema nel bosco e caccia al tesoro

Ricco il programma di eventi nel Parco di Poggio Valicaia di Scandicci, sulle colline che guardano Firenze. Dopo la pausa d’agosto torna Sdraiv-in – il cinema nel bosco, un’arena estiva sui generis e nel verde che accompagna film e cene a tema, dalle ore 20. Venerdì 3 settembre Morto Stalin se ne fa un altro (cena a base di paella di gamberoni, ingresso 20 euro, sotto i 10 anni 15 euro); sabato 4 Lo chiamavano Trinità (piatto della serata salsiccia e fagioli, 15 euro a persona, bambini sotto i 10 anni 10 euro); domenica 5 La famosa invasione degli orsi in Sicilia (giropizza 15 euro – ridotto 10 euro per gli under 10).

In più domenica 5 settembre alle ore 17.30 il parco di Poggio Valicaia organizza una caccia al tesoro riservata a bambini e famiglie (evento gratuito su prenotazione al 3474361862).