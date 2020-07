Niente spiaggia e niente mare? Nessun problema, in questa guida al weekend vi diamo qualche alternativa alla gita verso le coste affollate, con i principali eventi in programma a Firenze e dintorni tra sabato 18 e domenica 19 luglio 2020, dai mercatini al cinema fino agli spettacoli, le cose da fare in città non mancano.

Eventi: i mercatini a Firenze e dintorni (18 e 19 luglio)

Per un po’ di shopping tra le bancarelle (senza dimenticarsi la distanza di sicurezza) basta scendere in piazza o prendere la macchina e dirigersi nei dintorni di Firenze: per il weekend del 18 e 19 luglio vi segnaliamo due eventi. In piazza Santo Spirito, come ogni terza domenica del mese, il 19 luglio tornano i produttori locali della Fierucola (orario 9.00 – 19.00). Questo appuntamento è intitolato “Fierucolina del grano” con varietà antiche, pane a lievitazione naturale e tanti altri prodotti.

Alla Villa medicea di Lilliano (Grassina) arriva l’edizione speciale del mercatino targato Creative Factory e organizzato dall’associazione Heyart che mette in mostra artigianato e pezzi unici: il 18 e 19 luglio tanti espositori ed eventi collaterali come incontri, musica e workshop per bambini. Orario 18.00 – 24.00, ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Per chi è a caccia di sconti, ma non vuole aspettare la partenza ufficiale dei saldi il 1° agosto, ci sono le promozioni d’estate dell’outlet di Barberino: questo è il primo weekend di offerte (in anticipo sulle svendite di fine stagione), con ribassi fino al 50% nei negozi aderenti.

Spettacoli: l’inaugurazione della stagione nella cavea del Maggio musicale Un programma di eventi sul “tetto” del Teatro dell’opera di Firenze, la suggestiva cavea: è quello che propone il Maggio Musicale Fiorentino, a partire dalle recite in forma di concerto di “Un ballo in maschera” (sabato 18 luglio) e de “La Traviata” (domenica 19 luglio). Il Maggio spalanca le porte al pubblico del suo grande e arioso teatro all’aperto, portando per la prima volta le note delle opere liriche sotto le stelle. 600 i posti disponibili, distanziati, inizio ore 21.00. Prezzi dei biglietti da 15 euro per giovani e Maggio card, 50 e 100 euro per i 2 diversi settori. Musei di Firenze: eventi per bambini al Museo Marini (19 luglio) Performance, reading, musica, favole e magie. Sono questi gli ingredienti della rassegna di eventi “Frammenti Kids” che inizia questo weekend al Museo Marino Marini di Firenze, in piazza San Pancrazio: domenica 19 luglio alle ore 11.00 l’attrice Gaia Nanni e il musicista Francesco Giorgi, racconteranno a ritmo di swing la “Balena gialla” di Gianni Rodari. Ingresso: 6 euro adulti, 4 euro bambini dai 7 ai 14 anni. Prenotazione obbligatoria (prenotazioni@museomarinomarini.it). Sempre nel museo Marino Marini è possibile vedere i grandi scheletri provenienti dalla Specola per la mostra “Di squali e di balene”. Idee su cosa fare a Firenze il 18 e 19 luglio 2020

Parchi, giardini, musei, cinema all’aperto in questi link abbiamo raccolto le principali cose da fare a Firenze:

Cosa fare nei dintorni di Firenze: Estate Fiesolana, nel Teatro romano (19 luglio)

Proseguono gli eventi nel Teatro romano di Fiesole, sulle colline di Firenze, per l’Estate Fiesolana 2020: domenica 19 luglio, Mya Fracassini, accompagnata da un quintetto di ottoni dell’Orchestra regionale della Toscana e da un trio jazz, canta le canzoni più famose di Lucio Battisti. Appuntamento alle ore 21.15, biglietti 13,80 euro (qui le prevendite online).

Spettacoli a Villa Caruso (Signa)

Tornano gli eventi a Villa Caruso, sulle colline di Signa, alle porte di Firenze: nel weekend del 18 e 19 luglio La Compagnia delle Seggiole presenta la prima dello spettacolo-recital “Recitar Cantando” di Marcello Lazzerini. Si tratta di un viaggio nel tempo, lungo i sentieri del melodramma che parte proprio da Firenze. Biglietti: 18 euro intero, 15 euro ridotto. Info e prenotazioni tutti i giorni dopo le 14.00 al numero 3332284784.