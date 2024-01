Weekend dell’Epifania, gli eventi a Firenze (6-7 gennaio 2024)

La Befana fa capolino in città, questo è il primo fine settimana di saldi e sono numerose le iniziative in città e nei dintorni: ecco le migliori

- Pubblicità -

Gli eventi del weekend dell’Epifania a Firenze sono tantissimi e riservano molte sorprese tra sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. “La Befana vien di notte”, recita una vecchia filastrocca, ma questa informazione potrebbe essere imprecisa: eh sì, perché la curiosa “streghetta” dispensatrice di dolci e carbone arriverà in pieno giorno in tanti luoghi della città e si potrà vedere in carne ed ossa. Un tocco di magia per i bambini. Iniziano anche i saldi per chi ama lo shopping, mentre chi non si vuole proprio sbarazzare di queste feste potrà continuare a festeggiare a Campo di Marte, a Borgo San Lorenzo o in alcuni luoghi dei dintorni. Ma a Firenze ci sono anche i musei gratuiti per tutti questo fine settimana, con le relative mostre in corso.

Alcuni degli eventi all’aperto potrebbero subire cambiamenti a causa del maltempo.

Musei gratis Firenze domenica 7 gennaio

- Pubblicità -

Il 7 gennaio 2024 torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti a Firenze e provincia potranno recarsi gratuitamente nei musei civici e prendere parte alle numerose visite e attività in programma. Tra le varie mostre in corso, ricordiamo quella dedicata a Giovanni Stradano in Palazzo Vecchio, ma ce ne sono molte in programma anche a Palazzo Medici Riccardi e al Museo Novecento. E ancora, presso il MAD – Murate Art District è fruibile “Libertà clandestine” di Mariana Ferratto.

Ma le sorprese non finiscono qui: perché, nella medesima giornata, questo nuovo anno include in calendario anche la Domenica al Museo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Per tutti, fiorentini e non. Tra i luoghi da visitare a costo zero ricordiamo, oltre ai “big” (come Uffizi, Pitti, Boboli, Bargello e Cappelle Medicee), anche il Museo Archeologico Nazionale, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e il Parco di Villa il Ventaglio dove, alle ore 15:00, è in programma una visita guidata gratuita con il direttore Lorenzo Sbaraglio alla scoperta di scorci panoramici della città lungo sentieri e vialetti, con piccole soste e tappe lungo il viale disegnato dall’architetto fiorentino Giuseppe Poggi, che qui anticipò le soluzioni poi adottate per il celebre Viale dei Colli. Il ritrovo è previsto in cima al viale del parco: è possibile prenotare direttamente all’ingresso oppure telefonando allo 055.580283 in orario di aperura. Qui gli orari di tutti i musei gratis a Firenze la prima domenica del mese.

Eventi del weekend a Firenze: il primo fine settimana di saldi (6 e 7 gennaio 2024)

- Pubblicità -

Chi ama lo shopping sta leggendo nel posto giusto: l’inizio ufficiale dei saldi invernali 2024 a Firenze è stato fissato per il primo giorno feriale che precede l’Epifania, ossia venerdì 5 gennaio 2024. Cappotti, guanti, pantaloni, scarpe: ecco che tra gli eventi in corso a Firenze per il weekend del 6 e del 7 gennaio 2024 c’è anche questa notizia che farà piacere a quanti vogliono rinnovare il guardaroba. Senza dimenticare questi consigli utili per comprare durante i saldi.

La fiera della Befana, mercato a Campo di Marte

Sabato6 gennaio (dalle ore 08:00 alle 20:00) torna, tra viale Paoli e viale Fanti, la “Befana a Campo di Marte“, grande fiera del commercio ambulante della Toscana. Le festività ci stanno lasciando con questa ciliegina sulla torta: un’intera giornata all’insegna dello shopping di qualità. Per l’occasione, saranno protagonisti oltre 200 banchi con abbigliamento, calzature, accessori in pelle, prodotti delle aziende agricole, prodotti tipici, biancheria per la casa, dolciumi, e tanto altro ancora. Inoltre, alle ore 15:00, ci sarà la parata delle befane, animata da trampolieri, caramelle e dolcetti per i più piccoli. L’ingresso è libero.

A Firenze la Befana viene in cabriolet o in barca: gli eventi di sabato 6 gennaio 2024

- Pubblicità -

Tra gli eventi del weekend a Firenze sabato 6 gennaio, ricordiamo anche la tradizionale Befana del Vigile Urbano CAMET. Che significa? La Befana lascerà la sua scopa volante per salire su una splendida Cabriolet e arrivare così in piazza Santa Maria Novella, dove distribuirà doni a tutti i bambini presenti. Riguardo al programma, ilritrovo e la partenza degli equipaggi con le auto d’epoca è fissato alle ore 09.15 nel piazzale delle Cascine. Le auto partiranno poi in corteo per la parata per le vie del centro – scortati dalle moto della Polizia Municipale – per e poi arrivare in piazza Santa Maria Novella per la tradizionale esposizione e la consegna dei doni ai bambini.

Ma la Befana vien anche vogando! Sono ben 14 anni che la Befana della Canottieri Comunali Firenze arriva a bordo di un dragon boat carico di dolci e… di un po’ di carbone (anche a riva). Sabato 6 gennaio, dalle ore 10:00 alle 12:00, la società di Lungarno Ferrucci apre i cancelli per accogliere le famiglie e soprattutto i bambini che desiderano divertirsi in compagnia di un affiatato gruppo di sportive befane nel fare una gita sull’Arno. Aggiornamenti sui canali social dei Canottieri comunali di Firenze. La partecipazioneè gratuita e non occorre prenotazione. Qui tutti gli altri eventi per incontrare la Befana a Firenze.

Cavalcata dei Magi (ma non a Firenze)

- Pubblicità -

A Firenze, anche per quest’anno, la tradizionale Cavalcata dei Magi – che nel giorno dell’Epifania rievoca il capolavoro di Benozzo Gozzoli – non ci sarà. È stata annullata per la terza volta consecutiva. Ma la bella notizia è che si svolgerà un’iniziativa analoga nei dintorni. A Borgo San Lorenzo la rievocazione storica partirà alle 14:30 del 6 gennaio dal piazzale del SS. Crocifisso (Corso Giacomo Matteotti, 216). Ci sarà quindi una sontuosa sfilata in costume, aperta dai tre Re magi a cavallo, che cavalcheranno lungo le vie del paese fino alla Pieve di San Lorenzo.

Presepe vivente a Santa Brigida e a Londa

Per quanto riguarda gli eventi nei dintorni di Firenze, nella giornata dell’Epifania (dalle ore 18:00), torna il Presepe Vivente di Santa Brigida, una tradizione che ha origini nel 1984. Il luogo scelto per la rappresentazione è l’anfiteatro naturale situato a valle della Chiesa parrocchiale, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme e della capanna della natività di Gesù. Con la partecipazione di oltre 60 figuranti, la scenografia coinvolgerà gli spettatori in un’atmosfera suggestiva, con giochi di luce, costumi e musiche.

Nella medesima giornata, oltre al Presepe vivente, la comunità parrocchiale organizzerà, dalle 14:30 in poi, la Festa della Befana. La vecchietta in persona distribuirà dolci e chicche, mentre musica in strada e divertimenti vari allieteranno l’evento. Per ultimo, ma non per importanza, si ricorda che il 6 gennaio (dalle ore 17:30) verrà messo in scena anche il presepe vivente sul greto del fiume Rincine, a Londa (ingresso libero).

Eventi a Firenze: cosa fare nel weekend dell’Epifania (6-7 gennaio 2024)

Nel weekend dell’Epifania ci sono altri eventi da mettere in agenda a Firenze, ecco quali: