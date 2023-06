I migliori eventi per passare il weekend a Firenze (10-11 giugno 2023)

- Pubblicità -

Ecco una decina di eventi, o forse sarebbe meglio dire di idee, utili per capire cosa fare a Firenze nel weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023: si parte con con il festival letterario “La Città dei lettori”, che prosegue il suo viaggio a Villa Bardini, per poi arrivare a una speciale mostra nell’ex complesso di Sant’Orsola, passando per il Festival della birra artigianale o per l’ANPI Fest 2023 alle Cascine. Per tutto il weekend ci sarà poi il Calcio storico fiorentino, tanto amato e atteso in città. Nei dintorni fiorentini c’è poi una sorpresa floreale e in città alcuni mercatini.

La Città dei Lettori fa tappa a Villa Bardini (7-11 giugno)

L’edizione 2023 de “La Città dei Lettori“ continua il suo percorso facendo tappa, da mercoledì 7 a domenica 11 giugno 2023, a Villa Bardini. La manifestazione è dedicata alla letteratura contemporanea e, anche questa volta, sono in programma presentazioni, incontri, anteprime, conferenze, reading e attività per i più giovani. L’iniziativa è promossa da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS e diretta da Gabriele Ametrano.

Tra i tanti ospiti in programma per questo weekend ricordiamo, sabato 10, i nomi di Luca Scarlini (ore 11:00) con “Le streghe non esistono” (Bompiani) e Marco Malvaldi (ore 17:00) con “Oscura e celeste” (Giunti), mentre domenica 11 gli appuntamenti con Cecilia Morandi (ore 10:30) con “Il Rallegrafamiglie” (Sarnus) e Alberto Zanobini (ore 18:00) con “Il coraggio del futuro” (La Nave di Teseo). Per consultare il programma completo delle giornate del 10 e 11 giugno 2023 è possibile consultare il sito ufficiale de “La Città dei Lettori”.

Le due semifinali del Calcio storico fiorentino

Le semifinali sono alle porte e anche i biglietti per la seconda partita stanno per finire. Sabato 10 giugno 2023 (fischio di inizio alle ore 19:00) si terrà la prima semifinale del Calcio storico. A sfidarsi saranno i Bianchi di Santo Spirito contro gli Azzurri di Santa Croce. La seconda partita sarà invece domenica 11 giugno 2023 (ore 19:00) e vedrà protagonisti i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni.

Come ogni anno, gli incontri saranno preceduti dal corteo storico della Repubblica fiorentina, che quest’anno – ed è una novità – seguirà due diversi percorsi. La partenza sarà da piazza Santa Maria Novella alle ore 16:45, poi il serpentone si dividerà all’altezza di via Tornabuoni e Palazzo Strozzi. Una prima parte del corteo proseguirà verso piazza della Repubblica, via Calzaioli e arriverà in piazza della Signoria. Una seconda parte invece continuerà su via Tornabuoni, toccherà lungarno Acciaiuoli, Ponte Vecchio, lungarno Maria Luisa de’ Medici e poi rientrerà dagli Uffizi ricongiungendosi con l’altra parte dei figuranti di fronte a Palazzo Vecchio. L’arrivo n piazza Santa Croce è previsto per le 18:00, poco prima dell’inizio delle partite. I match saranno trasmessi anche in diretta tv: per saperne di più, potete leggere il nostro articolo dedicato al Calcio storico fiorentino 2023.

Cosa fare a Firenze sabato 10 e domenica 11 giugno 2023: una visita a Sant’Orsola

Tra gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 a Firenze, si segnala la possibilità di visitare l’ex-monastero di Sant’Orsola di Firenze, situato nell’isolato tra via Sant’Orsola e via Taddea (a pochi passi da San Lorenzo), in occasione dell’allestimento della mostra “Oltre le mura di Sant’Orsola” (fino al 2 luglio 2023). Quattro ambienti del complesso sono eccezionalmente accessibili al pubblico per un mese con ingresso libero e visite guidate (dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 20).

Le opere sono firmate da Sophia Kisielewska-Dunbar, prima artista in residenza del futuro Museo Sant’Orsola, e dallo street artist Alberto Ruce. Questa iniziativa rientra nell’ambito di una serie di progetti sviluppati da Storia, filiale di Artea, società francese scelta nel 2020 dalla Città metropolitana al fine di riqualificare il complesso, restituendo così a Firenze uno spazio prezioso e ricco di storia.

Alle Cascine ANPI Fest 2023 e Festival della birra artigianale toscana

Da giovedì 8 fino a domenica 11 giugno 2023 si terrà anche l’ANPI Fest 2023, la festa provinciale dell’ANPI di Firenze, presso lo spazio estivo dell’Ultravox. Pomeriggio e sera al fresco delle Cascine con musica dal vivo, libri e ristorazione, tutti i giorni. Tra gli eventi di sabato 10 segnaliamo “VIVERE LE CITTÀ, generare una proposta differente di valore” (ore 18:30), con Paolo Solimeno, Francesco Alberti, Sara Sayad Nik (coordinazione della giornalista Stefania Valbonesi), mentre tra quelli di domenica 11 “TUTTO NASCE DALL’ANTIFASCISMO, come esercitare nel quotidiano il valore costituzionale e farlo diventare guida” (ore 17:00), con Emilio Ricci, Walter Massa, Rossano Rossi, Margherita Esposito (coordinazione di Vania Bagni, presidente ANPI Firenze).

Sempre all’Ultravox ci sarà anche la prima edizione del Festival della birra artigianale toscana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (dalle ore 16:00, con ingresso libero). Degustazioni per i più raffinati palati, musica, incontri e tante altre iniziative con 14 pluripremiati birrifici. Infine la sera, sul palco, i concerti di Matti delle Giuncaie, Giacomo Lariccia e Borrkia.

Festival della Legalità a Firenze: eventi il 9-10-11 giugno

Nel trentennale della strage dei Georgofili, torna a Firenze la settima edizione del Festival della Legalità, dal 9 all’11 giugno. Ideato e promosso dall’Associazione Il Gomitolo Perduto per condividere i valori di giustizia, legalità e non violenza, saranno tre giornate all’insegna di talk, testimonianze, incontri e concerti. Anche per quest’anno il programma sarà ricco di testimonianze portate direttamente da chi è protagonista della lotta alla mafia, in varie forme diverse. Tra i tanti appuntamenti in programma ricordiamo che, nella serata di sabato 10 giugno, a partire dalle ore 19:00, il Caffè Letterario delle Murate ospiterà il dibattito su “Pio La Torre, visione e prospettive oggi” con Pino Maniaci e Alessandro Crini. Domenica 11 poi raduno di aquiloni nel piazzale delle Cascine dalle ore 11. Per leggere il programma completo potete visitare il sito ufficiale de Il Gomitolo perduto onlus.

Cosa fare a Firenze (10-11 giugno): i mercatini

A Firenze i mercatini non mancano mai, neanche tra sabato 10 e domenica 11 giugno, ecco i principali eventi. Si parte da Creative Factory in piazza dei Ciompi (sabato 10 e domenica 11, dalle ore 09:30 alle 20:00) con la migliore e originale selezione della creatività handmade, per passare poi alla Fierucola in piazza del Carmine (domenica 11, dalle ore 08:00 alle 15:00) con tanti prodotti alimentari (pasta, pane, olio, vino ecc.). E ancora, allo YellowSquare Florence (viale Francesco Redi, 19 – Tram T2- Redi) c’è Only Usato (sabato 10, dalle ore 12:00 alle 20:00), market destinato allo shopping di seconda mano e vintage.

Nei dintorni fiorentini c’è una sorpresa floreale

Nei dintorni fiorentini c’è una sorpresa: nel centro storico di Fucecchio torna l’appuntamento più atteso dell’arco primaverile, l’Infiorata. Un’occasione unica per ammirare non solo il luogo che la ospita, ma anche le sue strade completamente ricoperte di petali variopinti. Un lungo percorso che quest’anno toccherà via Nelli, via Donateschi e piazza Montanelli. Si ricorda anche che, all’interno della manifestazione, si svolgerà il 2° incontro Fiat 500 (1957-1977), realizzato con il patrocinio di Fiat 500 Club Italia, che prevede al mattino il raduno delle auto in via Landini Marchiani e, a seguire, un giro turistico tra le Colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio.

Spazio ad altre idee (10-11 giugno)

E per finire, qualche altra idea per un fine settimana all’insegna del relax e del divertimento: