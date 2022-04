Mostre, fiori, mercatini: eventi a Firenze nel weekend (9-10 aprile 2022)

La guida su cosa fare questo weekend a Firenze è ricca di eventi: tra sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 ci sono i colori della mostra dei fiori al Giardino Corsini, il cibo di strada del Finger Food al Visarno e una miriade di occasioni da cercare nei tanti mercatini di vintage e di artigianato. Tra gli appuntamenti più curiosi anche l’apertura al pubblico del parco-allevamento solidale degli alpaca, un “party” per riparare ciò che non va più e 3 prati di tulipani nei dintorni della città, a prova di selfie. Vediamo allora cosa non perdere questo fine settimana.

Gli eventi al Giardino Corsini: Firenze Flower Show (9-10 aprile 2022), la mostra di fiori e piante rare

Parte la stagione delle mostre dei fiori, con il Firenze Flower Show 2022 che sabato 9 e domenica 10 aprile colora il Giardino Corsini con piante rare e inconsuete. Presenti 80 espositori, stand di artigianato e un angolo enogastronomico dove sorseggiare anche drink floreali. Il programma si arricchisce poi di corsi e attività gratuite, compresi nel costo del biglietto. Dettagli, orari e info sui prezzi nel nostro articolo sul Firenze Flower Show.

Finger Food Festival Firenze

3 giorni da leccarsi i baffi all’interno dell‘Ippodromo del Visarno di Firenze, dove dall’8 al 10 aprile tornano gli eventi del Finger Food Festival. Eccellenze del cibo di strada, birre artigianali, prodotti da filiera corta, musica e prelibatezze da tutto il mondo sono gli ingredienti di questa manifestazione. L’ingresso è libero e per manifestazioni all’aperto come questa non è richiesto il green pass. Più informazioni nell’articolo sul Finger Food Festival.

Le mostre a Firenze e gli eventi d’arte aperti il 9 e 10 aprile 2022

Questo è il primo weekend di apertura per la nuova mostra temporanea di Palazzo Medici Riccardi, dedicata a Oscar Ghiglia: per la prima volta Firenze rende omaggio all’artista toscano, uno dei protagonisti dell’inizio del Novecento. 60 opere mostrano l’evoluzione del linguaggio e dei temi del pittore. L’esposizione è visitabile anche sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00. Continua poi la grande mostra su Donatello, la più grande e completa mai realizzata, al piano nobile di Palazzo Strozzi (orario 10-20) e al Museo del Bargello (08.45 – 19.00, anche domenica).

Ultime settimane per visitare l’evento Galileo Chini e il Simbolismo Europeo, a Villa Bardini (aperta anche sabato e domenica dalle 10 alle 18) e dove sta per fiorire il celebre pergolato del glicine. Nell’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, prosegue la digital exhibition Inside Dalì, per immergersi nel mondo del surrealismo con proiezioni e videomapping (venerdì e sabato dalle 10 alle 20, domenica fino alle 19). Qui tutte le mostre in corso a Firenze.

Cosa fare a Firenze: i mercatini del 9 e 10 aprile 2022

Ricco anche il programma di mercatini, abbiamo selezionato i principali. Si parte sabato con gli stand di Ognissanti in Festa, mostra mercato di collezionismo, vintage e artigianato creativo nella piazza omonima, organizzato da Mercatotenda Eventi (orario 9-20). Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 20.00, in piazza dei Ciompi torna il Creactive Factory, il market dedicato a tante piccole eccellenze artigiane e creative. Il programma collaterale prevede anche workshop di ceramiche e dimostrazioni di legature artistiche e decorazioni. Informazioni nell’evento Facebook. Fino a sabato 9 in piazza Duomo si tiene inoltre il mercatino del gruppo Sacravita della Misericordia di Firenze (dalle 10 alle 19), a sostegno dei profughi ucraini.

Domenica 10 aprile alle Cascine ultimo appuntamento per il mercato quaresimale, il più grande di Firenze e uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping all’aria aperta, con banchi dalla passerella dell’Isolotto fino a quella della tramvia, da mattina a sera. Sempre domenica, per tutto il giorno, fiera degli ambulanti in piazza Niccolò Acciaioli al Galluzzo a cura della Fivag Cisl. Domenica, ma solo al mattino, si svolge la consueta Fierucola in piazza del Carmine, con buon cibo, etico e di filiera corta.

Su fronte dei mercatini vintage segnaliamo l’evento di WOM – Wonderful Market in Largo Annigoni (zona sant’Ambrogio), sabato e domenica dalle 10 alle 20, con una selezione di espositori di creazioni fatte a mano, oggetti retrò, vinili e la partecipazione di designer e illustratori. Mercatino di primavera anche nell’ex conventino di via Giano della Bella con Only Usato Market, domenica dalle 12 alle 20, abbinato a dj set e creazioni degli artigiani che hanno le loro botteghe-laboratorio nel complesso.

Festa Irlandese al centro San Donato

Fino al 10 aprile nella piazza centrale del centro commerciale San Donato di Novoli, arriva la Festa Irlandese di Firenze. Ogni giorno dalle 10 a mezzanotte stand di street food con cibi tipici del Paese di San Patrizio, birra artigianale, eventi, musica e folclore a ingresso libero. Per info: telefono 393 8119381, [email protected]

Il Parco degli alpaca apre al pubblico

Questo weekend e il prossimo il Parco degli alpaca di Ugnano apre al pubblico in via straordinaria per far conoscere il progetto che ha permesso di creare questa bella esperienza. Sabato 9 aprile, davanti alla casetta dell’associazione AlpaHa Onlus, ci saranno anche i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale che curano l’allevamento e realizzano piccoli manufatti con la pregiata lana di questi animali. L’open day è in programma dalle 9 alle 18 e l’ingresso è libero.

Restart Party a Villa Vogel

Portate gli elettrodomestici o gli oggetti tecnologici che non funzionano più e date loro nuova vita, divertendovi, insieme a tutor. È questa la filosofia del Restart Party, una festa della riparazione condivisa a costo zero, ospitata sabato 9 aprile dalle 15 alle 19 nella Limonaia di Villa Vogel. Un evento che unisce riuso, la condivisione di competenze e un’occasione di socialità. Ingresso gratuito.

Cinema : Korea Film Festival di Firenze

Il Florence Korea Film Festival compie 20 anni e con più di 80 film racconta la Corea del Sud in un programma di pellicole che hanno sbancato il botteghino a cui si affianca una retrospettiva sui film all’attore Lee Jung-jae (Squid Game). La rassegna prosegue fino al 14 aprile tra il Cinema La Compagnia, l’Auditorium Stensen e MAD Murate Art Lab. Calendario completo sul sito del festival.

Cosa fare di sera a Firenze, gli eventi nei locali (9-10 aprile)

Un weekend tutto da vivere quello proposto dai locali notturni fiorentini. Partiamo dall’Hard Rock Cafe che venerdì 8 aprile propone l’esibizione di Giuseppe Scarpato- HillsidePower Trio, un mix esplosivo di classici rock e blues uniti da sonorità miste. Una serata decisamente diversa dal solito è quella che si prospetta all’Ostello Tasso. Finalmente con capienza al 100% di capacità dopo ben due anni di stop, questo luogo magico in via Villani 15 a Firenze torna a risplendere. Venerdì 8 aprile torna UTOPIA, un “ritrovo aperto alle donne e uomini liberi che sognano un futuro radioso”. Il programma consiste in una cena dove viene servito cibo vegano e salutare, c’è un unico grande tavolo a cui sedersi, stimolando la conoscenza e la socialità. Il tutto è accompagnato dalla musica del Dj e Producer Tyler Ov Gaia.

Per le serate più da ballare la Limonaia di Villa Strozzi propone sabato sera il suo classico Back to the 90’s party. Lo stesso decennio è protagonista anche di Hot Shot – 90 in da House che sempre sabato fa tappa al Viper Theatre. Al Combo di via Mannelli venerdì 1 hour, ogni ora una festa diversa, mentre sabato la serata KOE con il live audiovisivo di Morgana, il progetto techno First Order Approximation (F.O.A.) e il djset di Abo. Infine per i più curiosi sabato 9 l’Instabile Chapiteau di via della Funga propone una serata a dir poco particolare. “La nuiteduCirque Swing” a cura di Swing Studio 22 farà ballare e divertire con le sonorità della Live Swing band The MonkeySwingers. A seguire la J’n’ J Competition con tanti premi in palio.

Eventi nei dintorni di Firenze: i parchi dei tulipani, i fiori a Borgo e le sagre

Ricco il programma di eventi nei dintorni di Firenze, sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. A Scandicci, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa sono aperti al pubblico i tre parchi dei tulipani del progetto Wander and Pick che permette di ammirare queste meraviglie della natura e di portarsi a casa anche i variopinti boccioli, a fronte di un’offerta. L’orario va dalle 10 alle 19. I dettagli nell’articolo sui parchi di tulipani a Firenze.

I colori della natura sono protagonisti anche in piazza Dante a Borgo San Lorenzo per la nona edizione di “Fiorinfiera” dall’8 al 10 aprile con oltre 40 aziende del settore. Segnaliamo poi che questo è il secondo weekend di apertura del Parco mediceo di Pratolino (conosciuto da molti anche come “parco di Villa Demidoff”) che è accessibile gratuitamente dal venerdì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 20.

Per quanto riguarda le sagre in programma nei dintorni di Firenze il 9 e 10 aprile, ecco gli eventi principali. Sulle colline di Scandicci, al circolo di San Vincenzo a Torri, domenica dalle 16.00 si svolge la sagra della ficattola, la classica pasta di pane fritta, anche nella versione ripiena. All’Impruneta sabato e domenica sono protagonisti peposo, ribollita e lampredotto, negli spazi del circolo Sms Mezzomonte. Prenotazione obbligatoria via SMS o WhatsApp al numero 353.4358020. A Scarperia infine torna, sabato e domenica, la sagra del fritto misto e dei piatti tipici mugellani ospitata al Circolo MCL in via San Martino. Per informazioni 0558468165.

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Si consiglia di contattare gli organizzatore degli eventi