Eventi a Firenze 26-27 giugno 2021: cosa fare, dal cinema ai mercatini

La mostra dei fiori al Giardino Corsini, i mercatini, la partenza dell’Ultravox all’anfiteatro delle Cascine e dei principali cinema all’aperto: sono tanti gli eventi a Firenze sabato 26 e domenica 27 giugno 2021, di certo non mancherà cosa fare a chi resta in città. Questo weekend il cartellone dell’Estate Fiorentina entra nel vivo, vediamo allora i principali appuntamenti.

Firenze Flower Show 2021: la mostra di fiori e piante rare al Giardino Corsini

Eventi per chi ha il pollice verde, il 26 e 27 giugno nel Giardino Corsini al Prato per il Firenze Flower Show 2021, la mostra mercato di fiori e piante rare e inconsuete, che richiama 60 espositori da tutta Italia. Si va dai bonsai alle piante grasse, fino al museo degli agrumi (la novità di questa terza edizione) con esemplari antichi. In più un mercatino artigiano e tante iniziative collaterali, come laboratori di giardinaggio e incontri. Biglietto giornaliero 8 euro (7 euro per chi arriva con il proprio animale domestico), abbonamento per i due giorni della manifestazione 10 euro. Ingresso da via della Scala 115. Qui il nostro focus sul Firenze Flower Show.

Mercatini a Firenze il 26-27 giugno: Vinokilo, Santo Spirito in fiera, dischi e fumetti

Nel weekend del 26 e 27 giugno a Firenze ci sono molti eventi anche per chi ama fare shopping nei mercatini. Sabato e domenica negli spazi di Impact Hub Firenze si chiude Vinokilo, il market dove comprare vintage di qualità pagandolo a peso (45 euro al chilo). Accanto all’abbigliamento musica, dj set, area food and chill. L’entrata è su prenotazione online, qui le informazioni su Vinokilo a Firenze. Vintage anche nel giardino del Conventino di via Giano della Bella, in Oltrarno, dove sabato 26 giugno dalle 12 alle 22 torna Only Usato Market, con abiti, pezzi unici degli artigiani del conventino, live set, massaggi sonori, lettura dei tarocchi e acconciature express per i visitatori. Dettagli su Facebook.

In centro, in piazza dei Ciompi, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria torna il mercatino di dischi, vinili, fumetti, giochi e giocattoli con oltre 30 banchi (sabato e domenica da mattina a sera. Info: 3484410579, [email protected]). Domenica infine Santo Spirito in fiera, nell’omonima piazza dell’Oltrarno, un mostra mercato di artigianato, antiquariato, libri, abbigliamento e cibo di qualità. Orario: 8.00 – 20.00. L’evento è organizzato da Fiere Fivag Cisl Firenze.

La corona del Marzocco: corteo storico e sbandieratori in piazza della Signoria domenica 27 giugno

In occasione dei festeggiamenti e degli eventi per il patrono di Firenze San Giovanni, dopo oltre un secolo è tornata a rivivere l’antica tradizione dell‘incoronazione del Marzocco, la statua raffigurante un leone con uno scudo gigliato che si trova davanti Palazzo Vecchio. Dopo una settimana, domenica 27 giugno, alle ore 11.00 la corona realizzata dalla Bottega orafa Penko sarà tolta dal Marzocco con una cerimonia che vedrà la partecipazione del corteo storico della Repubblica fiorentina e dei Bandierai degli Uffizi.

Cosa fare e vedere a Firenze: musei, torri e Forte Belvedere

Primo weekend di apertura per il Forte Belvedere di Firenze, la fortezza panoramica di Firenze che propone una doppia mostra, visite guidate ed eventi collaterali, dal teatro alla musica. Nella palazzina sono esposti gli scatti di Massimo Vitali, per la personale Pienovuoto, e una selezione di immagini dall’archivio Alinari per Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea. L’ingresso alle mostre è gratis, le visite guidate sono a pagamento (3 euro, ridotto 1,50 euro per i residenti). L’orario per sabato e domenica va dalle 11 alle 21. Maggiori informazioni nell’articolo sulla stagione 2021 del Forte Belvedere di Firenze.

Con questo weekend tornano accessibili anche le torri e le fortificazioni di Firenze: Torre San Niccolò è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 (biglietti 6 euro, gratis per chi ha la Card del fiorentino), gli altri luoghi sono accessibili a seconda del fine settimana. Sabato 26 giugno sono previste visite alla Torre della Zecca, dalle 17.00 alle 19.30 ogni mezz’ora. La prenotazione è obbligatoria: tel. 055/2768224, mail [email protected] Segnaliamo inoltre che sabato 26 e domenica 27 giugno al Museo del Bargello sono in programma visite guidate alla mostra su Dante “Onorevole e antico cittadino di Firenze”, condotte dai curatori (ore 9.00 e 11.00). I tour, fino a esaurimento dei posti, sono compresi nel biglietto di ingresso.

Toscana Pride, manifestazione a Firenze

Di norma in questo periodo dell’anno in tutta Italia si svolgono i Pride, sfilate dell’orgoglio gay e lgbt. A causa della pandemia il corteo regionale di Livorno è stato rimandato al prossimo anno, ma domenica 27 giugno in 6 città della Toscana si svolgono manifestazioni per chiedere l’approvazione del disegno di legge Zan: a Firenze presidio alle 18 in piazzale Kennedy (nel parco delle Cascine, di fronte alla passerella dell’Isolotto).

Eventi a Firenze 26-27 giugno 2021: apre l’Ultravox arena all’anfiteatro delle Cascine

L’Anfiteatro delle Cascine e il prato delle Cornacchie tornano a far parte dell’Estate Fiorentina: apertura il 25 giugno 2021 con il concerto dei Fast Animals and Slow Kids per Edera Night 6.0. Ogni giorno dalle ore 18.00 è attivo anche il villaggio green di Ultravox, a ingresso libero: una struttura costruita in bambù con punto ristoro, area relax e un palco per iniziative ed eventi. Sabato 26 sul maxischermo viene proiettata la partita degli Europei tra Italia e Austria, domenica 27 giugno Ultratalks -Firenze Suona, interview e streaming con gli artisti.

La stagione dell’Ultravox poi continua fino a settembre con concerti di nomi affermati della musica italiana e iniziative collaterali. Maggiori dettagli nell’articolo sull’estate all’anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Arene estive a Firenze: eventi e programmazione dei cinema all’aperto il 26 e 27 giugno 2021

I principali cinema all’aperto di Firenze riaccendono il proiettore per una lunga stagione di film sotto le stelle: sabato 26 e domenica 27 giugno sono attive le arene estive del Chiardiluna in Oltrarno, della Flog al Poggetto (Esterno Notte), nel chiostro del Museo Novecento in piazza Santa Maria Novella, dentro la Manifattura Tabacchi (con tanto di concerto) e nel cortile del Cinema di Castello. Ecco in sintesi la programmazione per questo weekend:

Cinema Chiardiluna

sabato 26 giugno – Maledetta Primavera

domenica 27 giugno – The Father, nulla è come sembra

sabato 26 giugno – Un altro giorno

domenica 27 giugno – Oldboy

sabato 26 giugno – Un altro giorno

domenica 27 giugno – Minari

sabato 26 giugno – African Diaspora Cinema Festival: ore 20.30 concerto Mar Sea Azul Blue’S, dalle ore 21.30 il corto Dafa Metti (Difficult) e il film Congo Calling alla presenza del regista Stephan Hilpert

domenica 27 giugno – C’era una volta a Hollywood

sabato 26 e domenica 27 giugno – Rifkin’s Festival

Prezzi dei biglietti, orari e informazioni utili nella guida ai cinema all’aperto 2021 di Firenze.

Cosa fare stasera a Firenze: gli eventi negli spazi estivi (26-27 giugno)

Sono davvero tanti i locali estivi aperti a Firenze (qui la nostra guida) durante il weekend del 26 e 27 giugno: noi in particolare segnaliamo due eventi. Sabato 26 giugno alle ore 21 si inaugura il programma di concerti dell’Estate a San Salvi con il musicista fiorentino Massimiliano Larocca, impegnato nel tour EXIT | ENFER. Biglietti: 12 euro (ridotto 10 euro per i soci Arci), prenotazione obbligatoria: tel 0556236195, Whatsapp al 335.6270739, mail a [email protected]

Lo spazio Instabile in via della Fuga 27, sotto il ponte di Varlungo, questo fine settimana ospita 3 giorni di iniziative per il festival Stornelli & Fornelli, con concerti di musica popolare, talk e un menu di “piatti poveri” della tradizione toscana. Ingresso libero, qui il programma.

Gli eventi nei dintorni di Firenze: Opencity a Scandicci

Entra nel vivo anche il programma di eventi estivi di Scandicci Opencity, alle porte di Firenze. Nel pomario del parco dell’Acciaolo sabato 26 giugno Sound OM Garden, alle 19.00 seduta di yoga, alle 20 Handpan Concerto con Davide Friello (ingresso libero). Lo stesso giorno alla Fattoria di Roncigliano va in scena la produzione del Teatro di Rifredi – Pupi e Fresedde “Le tre verità di Cesira” con Gennaro Cannavacciuolo, regia di Angelo Savelli (ore 20.00, ingresso 5 euro, prenotazione obbligatoria). Domenica 27 giugno a partire dalle ore 11 la Scalgezzata nel parco di Poggio Valicaia, passeggiata a piedi nudi con M Stevenson Maestri della Società Italiana Viaggiatori. Attività 10 euro, prenotazione obbligatoria al 3474361862.

Cosa fare a Firenze nel weekend, altre idee

