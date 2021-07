Eventi a Firenze 31 luglio-1 agosto 2021: cosa fare nel weekend

Dai cinema all’aperto alle mostre da vedere: chi rimane in città questo week end potrà scegliere cosa fare tra i principali eventi in programma a Firenze sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021.

Cosa fare a Firenze nel week end: le mostre aperte

Tra le mostre aperte a Firenze durante il weekend ci sono le due mostre fotografiche al Forte Belvedere Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea e la personale di Massimo Vitali Pienovuoto (orario sabato e domenica 10.00 – 21.00, ingresso gratuito) e “American Art 1961 – 2001” a Palazzo Strozzi, visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 20 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10, under 18 ingresso a 5 euro). Nella giornata di sabato, dalle 14:30 alle 19:30, è possibile fare visita anche alle mostre (ad ingresso gratuito) “If the wind blows in Florence?” e “Mishima Code”, i lavori di due artiste giapponesi con una poetica molto diversa l’una dall’altra, che espongono per la prima i loro lavori nello spazio di MAD – Murate Art District. Basta spostarsi nel vicinissimo Semiottagono, sempre all’interno del complesso nel quale un tempo si trovava il carcere delle Murate, per trovare “Sergej Vasiliev: uno sguardo indiscreto sull’URSS sconosciuta” la prima mostra antologica in Italia dedicata al forotoreporter russo vincitore del World Press Photo.

Estate al Bargello: nel week end letture dantesche

Estate al Bargello: musica, danza, teatro e arte, è il titolo del calendario di eventi voluto dai Musei del Bargello e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze che si svolgeranno – nell’orario di apertura al pubblico dei musei e senza alcun sovrapprezzo per i visitatori – a partire dal 31 luglio fino a settembre 2021. Si inizia al Museo Nazionale del Bargello il 31 luglio (ore 16.30 e 17.30) e il 1° agosto (ore 10 e 11) con due letture dantesche a cura di Lorenzo Carcasci, nate grazie ad una collaborazione tra Fondazione Teatro della Toscana e Oltrarno – Scuola di formazione del mestiere dell’attore.

La sera a Firenze: il programma delle arene estive del 31 luglio e 1 agosto

Prosegue la programmazione di “Apriti cinema”, l‘arena estiva gratuita nel piazzale degli Uffizi. Sul grande schermo film in lingua originale, sottotitolati in italiano, proposti dai principali festival cinematografici fiorentini, con prenotazione obbligatoria. Cinema all’aperto, sotto le stelle e con vista su Firenze a Villa Bardini (qui tutte le info e il programma). Alla Manifattura Tabacchi per (non solo) Cinema in manifattura sabato 31 luglio alle ore 21:15 si potrà assistere allo spettacolo tetrale Grillo Swing con La Compagnia delle Seggiole. Alle 23.00 musica a ingresso gratuito con Daniele Carcassi live.

Ecco in sintesi la programmazione dei cinema all’aperto di Firenze per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021:

Cinema Chiardiluna

Sabato 31 luglio – Nomadland

Domenica 1 agosto – La ragazza con il braccialetto (anteprima)

Sabato 31 luglio – Nomadland Domenica 1 agosto – La ragazza con il braccialetto (anteprima) Esterno Notte, Poggetto

Sabato 31 luglio – Comedians

Sabato 31 luglio – Comedians Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Sabato 31 luglio – Nomadland (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano)

Domenica 1 agosto – Burri e Piero della Francesca: le due rivoluzioni

Sabato 31 luglio – Nomadland (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano) Domenica 1 agosto – Burri e Piero della Francesca: le due rivoluzioni Arena estiva del cinema di Castello

Sabato 31 luglio – School of mafia

Domenica 1 agosto – School of mafia

Sabato 31 luglio – School of mafia Domenica 1 agosto – School of mafia “Apriti cinema” agli Uffizi (gratis)

Sabato 31 luglio – La fine della stagione

Domenica 1 agosto – Entierro

Sabato 31 luglio – La fine della stagione Domenica 1 agosto – Entierro “Cinema in villa” a Villa Bardini

Sabato 31 luglio – La brava moglie

Domenica 1 agosto – The Dressmaker

Nella nostra guida tutte le informazioni sulle arene estive 2021 fiorentine: indirizzi, prezzi, orario di inizio dei film.

Gli eventi negli spazi estivi fiorentini (31 luglio-1 agosto 2021)

Tra gli eventi degli spazi estivi, musica live all’Anconella Garden, nel cuore del Parco di Firenze Sud: per la serie Suoni dal Mondo, sabato 31 luglio andrà in scena Havana Street, con i brani più famosi della tradizione cubana. La maestria vocale e il sabor autentico e trascinante di Eduardo Rodriguez, cantante/chitarrista del gruppo, sono supportati dalle note calde e avvolgenti del contrabbasso di Andrea Marianelli e dalla ritmica incalzante delle percussioni di Filippo Sgrani. Qui la nostra guida ai locali estivi di Firenze.

Al Giardino dell’Artecultura (via Vittorio Emanuele) la Caffetteria del Giardino è aperta da mattina a sera, con pizza, piadine e bevande bio, estratti e centrifughe (per il menù completo www.giardinoartecultura.it, prenotazione ai tavoli consigliata al 389.8330188). Sabato 31 luglio alle 20 ci sarà il concerto dei RADIOLUXEMBOURG, gruppo nato come progetto che si esprime sulle sonorità blues, jazz, soul e folk facendo un excursus che ripercorre una parte della musica afro-americana fino ai nuovi esponenti di una tradizione più che centenaria.