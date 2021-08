Eventi a Firenze il 21 e 22 agosto 2021: cosa fare in città e nei dintorni

Appuntamenti per chi resta e per chi rientra. Il cartellone di eventi a Firenze, il 21 e 22 agosto 2021, è ridotto all’osso, in vista di una ripartenza più decisa dal weekend successivo, ma c’è pur sempre qualche opportunità di svago: ecco cosa fare e vedere in città o nei dintorni durante questo fine settimana, tra festival horror, mostre e serate negli spazi estivi.

Cosa fare e vedere: mostre in corso a Firenze il 21 e 22 agosto 2021

Il weekend del 21 e 22 agosto è un buon momento per vedere le mostre che stanno per chiudere i battenti e godere di una Firenze (quasi) deserta. Se non l’avete ancora visitata, tra gli eventi espositivi da non perdere c’è la mostra di Palazzo Strozzi “American Art 1961 – 2001“, quarant’anni di arte e storia degli Stati Uniti. Siamo nel penultimo fine settimana di apertura: venerdì è accessibile solo nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 21.00, sabato e domenica anche al mattino, con orario prolungato 10.00-21.00. Qui 3 cose da sapere prima di vedere la mostra American Art.

Aperto gratuitamente il Forte Belvedere di Firenze (venerdì 16.00 – 21.00; sabato e domenica 10.00 – 21.00), con due mostre fotografiche, una con gli scatti della Fondazione Alinari, l’altra con le grandi immagini di Massimo Vitali. A Santo Stefano in Ponte continua poi l’esposizione digitale Van Gogh e i maledetti, aperta dal venerdì al lunedì, dalle 11.00 alle 18.00. Qui tutte le mostre in corso a Firenze nel mese di agosto.

Ultimo weekend per il cinema all’aperto a Villa Bardini e al Teatro Romano di Fiesole

Ultime occasioni per vedere un film sotto le stelle in due particolari location panoramiche, a Firenze (il giardino di Villa Bardini) e a Fiesole (il Teatro Romano): gli eventi chiudono i battenti questo weekend con le ultime proiezioni il 21 e il 22 agosto. Per Cinema in Villa, nel meraviglioso parco Bardini, sabato viene proiettato Gauguin – Viaggio a Tahiti di Edouard Deluc, mentre domenica Personal Shopper di Olivier Assayas. Al Teatro Romano di Fiesole la rassegna cinematografica curata dalla Fondazione Stensen si conclude con Il giovane favoloso di Mario Martone (sabato) e Fellinopolis di Silvia Giulietti (domenica).

Continua la programmazione delle altre arene estive di Firenze, ecco i film sotto le stelle di questo weekend:

Cinema Chiardiluna

Sabato 21 agosto – La Ragazza con il braccialetto (anteprima)

Domenica 22 agosto – Una donna promettente (vietato ai minori di 14 anni)

Sabato 21 agosto – La Ragazza con il braccialetto (anteprima) Domenica 22 agosto – Una donna promettente (vietato ai minori di 14 anni) Esterno Notte, Poggetto

Sabato 21 agosto – I profumi di Madame Walberg

Domenica 22 agosto – Estate ’85

Sabato 21 agosto – I profumi di Madame Walberg Domenica 22 agosto – Estate ’85 Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Domenica 22 agosto – Occhi blu

Domenica 22 agosto – Occhi blu Cinema alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Sabato 21 agosto – Quo vadis Aida? (anteprima) v.o. sott. ita

Domenica 22 agosto – La ragazza con il braccialetto (anteprima) v.o. sott. ita

Sabato 21 agosto – Quo vadis Aida? (anteprima) v.o. sott. ita Domenica 22 agosto – La ragazza con il braccialetto (anteprima) v.o. sott. ita Arena estiva del cinema di Castello

Sabato e domenica – Comedians

Film horror al Parco d’arte Pazzagli, un appuntamento “da urlo”

A Firenze sud proseguono gli eventi estivi nel partco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano, che dal 20 al 22 agosto 2021 ospita la seconda edizione del Visioni Notturne Horror Film Festival. Dal pomeriggio alla sera sono in programma workshop, incontri con gli autori e gli attori del cinema horror indipendente, concerti e, naturalmente, la proiezione delle principali produzioni “da paura”.

Domenica 22 agosto poi la premiazione dei migliori cortometraggi del concorso annuale promosso dal festival. Il biglietto giornaliero costa 5 euro, l’abbonamento per tutti e tre i giorni 10 euro. Sul portale Eventbrite è possibile registrarsi e consultare il programma dettagliato.

Cosa fare stasera a Firenze: eventi sabato 21 e domenica 22 agosto. Concerti e… partita

Per quanto riguarda cosa fare a Firenze nelle serate del 21 e 22 agosto, non c’è che l’imbarazzo della scelta, con tanti eventi gratis: cinema a ingresso libero, live, spettacoli di circo e anche la proiezione della prima partita di campionato della Fiorentina. Ecco gli appuntamenti negli spazi estivi della città.

Cinema gratis all’anfiteatro delle Cascine

Nello spazio Ultravox, all’anfiteatro delle Cascine, prosegue la rassegna “Carlo Monni e gli amici suoi“, a ingresso libero, con un weekend di film cult. Venerdì Casablanca Casablanca di Francesco Nuti, sabato Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni e domenica Caruso Pascoski (di padre polacco) di Francesco Nuti. L’ingresso è gratuito. La proiezione inizia alle 22, mentre dalle 18 gli stand propongono aperitivi, pizze, cene indiane e molto altro.

Concerti e partita nel Giardino dell’Orticoltura

Questo weekend si conclude la rassegna musicale “Tuttapposto a Ferragosto” dello spazio estivo Giardino dell’Artecultura di Firenze, ecco gli eventi in programma dalle ore 20.00: venerdì 20 agosto la musica italiana d’autore più bella da cantare e ballare, con la band Disperati Erotici; sabato 21 agosto Freddie Maguire Blues Band. Domenica spazio invece al mondo del pallone, dalle ore 20.45 gli schermi trasmetteranno la prima di campionato Roma – Fiorentina.

Cosa fare stasera: gli eventi sul lungarno

Al Molo di Firenze, su lungarno Colombo, domenica 22 il live di Carmelindo con musica d’autore brasiliana. Dj set invece al Fiorino sull’Arno (lungarno Pecori Giraldi): venerdì 20 Antonio Valente e Lillo, sabato Riccardo Sodi. Nello spazio Habana 500 selezioni musicali di dj Enzo Zaruan Spina che accompagnano una cena cubana (venerdì), dj Salas invece sabato.

Limonaia di Villa Strozzi

Sulla collina che domina via Pisana, la Limonaia di Villa Strozzi ospita una nuova data della rassegna musicale organizzata da Fiore sul Vulcano, venerdì 20 alle ore 22 con Franco ed Elise Duchemin. Domenica 22 agosto performance del Fake Duo Project intitolata From Mandela To La Pira_From Chopin To Radiohead: i brani della storia della musica sono intervallati da grandi voci del secolo scorso come Mandela, La Pira e Martin Luther King. L’entrata per entrambi gli eventi è gratuita.

Gli eventi a Firenze Sud: spazio Instabile 20-21-22 agosto 2021

Continua la programmazione dello Spazio estivo Instabile in via della Fuga, sotto il ponte del Varlungo. Come sempre i primi due giorni del weekend sono dedicati alla musica live, la chiusura del fine settimana al circo contemporaneo per tutta la famiglia. Il “menu” di questa settimana propone calypso, reggae, ska con Adriano bono & Swing n’ Jamaica nella serata di venerdì 20, raggae sabato 21 insieme a Chisco & Soul Pirate Band e infine lo spettacolo di circo contemporaneo “Boato” di Andrea Mineo domenica 22 agosto.

Area Pettini – Fico Bistrò, Firenze Suona

Alll’area Pettini delle Cure, sabato 21 agosto, il concerto di Lu, 20 anni, compositrice e polistrumentista fiorentina semifinalista alla prima edizione del Firenze Suona Music Contest 2021. Inizio live alle ore 20.30, ingresso gratuito.

Cosa fare nei dintorni di Firenze: gli eventi in Mugello (21-22 agosto 2021)

Per una gita fuori porta, il Mugello in questo quarto weekend di agosto propone un cartellone di eventi piuttosto vario. Incontri, conversazioni, passeggiate ambientali, dj set, eventi, workshop con lego, bolle di sapone e dadi: sono questi gli ingredienti di “About the imagination“, festival dedicato all’innovazione che si tiene sabato 21 e domenica 22 agosto al Marchisoro Hub di Scarperia e San Piero (Località Coldaia n° 11). L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi online.

Sempre a Scarperia continua la tradizionale mostra dei ferri taglienti dal titolo “Piccoli e straordinari. I coltellini della collezione di Roberto Savi”. Viene ospitata nel Palazzo dei Vicari, che è visitabile venerdì, sabato e domenica in orario 10.00 – 13.00 e 14.3.0 – 18.30. Domenica 22 agosto a Borgo San Lorenzo è protagonista il mercatino “Dalla Soffitta alla Cantina” che porta in piazza Dante vintage, antiquariato, oggetti da collezione. Stand aperti dalle ore 9.00 fino a sera.

Sul fronte delle escursioni sabato 21, dalle 10 alle 16 tour botanico ai Diacci di Palazzuolo sul Senio (prenotazioni al 339 7722208, si replica anche sabato 28), mentre il rifugio Casa al Giogo di Firenzuola organizza sempre per sabato, dalle ore 17, una camminata con le caprette del rifugio seguita da una pizzata (info e prenotazioni, 333 8458770 – [email protected]). La rassegna “Museo in musica” anima sabato 21 agosto alla ore 18.30 l’area archeologica di Frascole (Dicomano) con il concerto jazz del trio New Old Standard e domenica 22 agosto il parco della Rimembranza di Vicchio (ore 21.15) con la Jazz Ensemble.

Altre idee su cosa fare a Firenze e dintorni

E per finire qualche spunto, con i link ai nostri articoli di approfondimento.