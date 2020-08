Eventi a Firenze nel weekend (22 e 23 agosto), cosa fare e vedere

Calendario ristretto, ma pur sempre interessante. Difficile nasconderlo, nel weekend tra sabato 22 e domenica 23 agosto 2020 il programma di eventi a Firenze arriva al “minimo storico”, proprio quando mezza città è in vacanza: per questo siamo andati alla ricerca degli appuntamenti giusti per chi è rimasto a casa (o per chi sta rientrando), per consigliarvi cosa fare e cosa vedere questo fine settimana, senza lasciare spazio alla noia.

Ma iniziamo da un aspetto fondamentale. Sole, sole e ancora sole. Ecco in sintesi il mantra delle previsioni meteo di questo weekend a Firenze: gli esperti del Lamma prevedono cielo sgombro dalle nubi, sia sabato 22 che domenica 23 agosto, con temperature massime intorno ai 34 gradi. Le minime della notte si attesteranno invece tra i 19 e i 20 gradi. Insomma ancora caldo.

Cosa vedere a Firenze nel weekend del 22 e 23 agosto, i musei aperti

Tutti i principali musei di Firenze sono aperti questo fine settimana, tra quelli gratis per tutti segnaliamo il Forte Belvedere (ore 15.30 – 20.00) con la possibilità di visite guidate (che invece sono a pagamento) alle ore 18.00 e alle ore 19.00. Ingresso gratuito per i residenti a Firenze poi al Giardino di Boboli (entrata di Annalena, ore 8.15 – 18.30), nel complesso di Santa Croce (sabato ore 11.00-17.00, domenica 13.00-17.00) e alla collezione permanente del Museo Marino Marini (solo domenica ore 10.00 – 19.00, la mostra “Di Squali e di balene” e la visita alla Cappella Rucellai sono invece a pagamento).

Sul fronte delle visite guidate, domenica 23 agosto, alle ore 18, gli esperti di Enjoy Firenze (Cooperativa archeologia) conducono i partecipanti in un tour insolito tra gli animali di pietra del centro storico di Firenze dal Marzocco di Palazzo Vecchio a grifoni, agnelli e aquile. A pagamento, prenotazione obbligatoria (055-5520407 e turismo@archeologia.it).

Idee su cosa fare a Firenze e dintorni durante il giorno (22 e 23 agosto)

Per chi è rimasto a casa o è già rientrato dalle ferie, ecco una selezione di articoli con qualche idea per sentirsi in vacanza pur restando in città o con una breve gita fuori porta:

Le sagre a Firenze e dintorni dove mangiare il 22 e 23 agosto

Spazio ai buon gustai. Il cartellone (vero) di eventi culinari e sagre prende il via dal prossimo settimana in poi, ma a guardar bene c’è qualche alternativa a Firenze e dintorni. Nel giardino accanto al Tuscany Hall (ex Obihall) continua la Festa del Mugello, un ristorante mugellano in piena città con piatti tipici e griglieria, aperto ogni sera (per info e prenotazioni 351 611 7878.).

Fuori Firenze questo è il primo weekend della Sagra della Pappardella al parco urbano di Montespertoli, con gli stand gastronomici aperti dalle 19.00 in poi. Tra le specialità la lepre, dal sugo delle pappardelle a quella in dolceforte e salmì.

Stasera a Firenze: gli eventi e i concerti nei locali all’aperto

Da Villa Vittoria al giardino dell’Anconella, tra sabato 22 e domenica 23 agosto gli eventi degli spazi estivi tengono compagnia a chi è rimasto in città, ecco le principali cose da fare con ingresso gratuito. All’Anconella garden tanta musica, sabato 22 dalle ore 19.30 jazz e pop con i Muziki, trio composto da Franco Santarnecchi al pianoforte e tastiere, Titta Nesti alla voce e live electronics e Eleanor Young a violoncello e flauto, mentre la serata di domenica 23 è all’insegna di un omaggio a Luciano Ligabue con la Radiofreccia Streetband.

Le note di Fabrizio de Andrè sono protagoniste nella piazza fuori dal Caffè letterario della Murate, sabato 22 dalle 21.30 in poi con il concerto del duo “Via del campo” (Riccardo Mori e Davide Cammelli). Domenica 23 al giardino dell’Orticoltura torna il rock’n’roll della Last Minute Dirty Band (dalle ore 20.30)

Alla Limonaia di Villa Strozzi, oltre ai classici dj set del weekend, domenica 23 agosto si rinnova l’appuntamento con la lirica sotto le stelle: nell’anfiteatro ospitato sul “tetto” della struttura, la Compagnia d’Opera Italiana Firenze mette in scena la “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini (inizio ore 21.15, a pagamento, biglietti 15 euro).

Non vi basta? Qui la nostra guida ai migliori locali estivi di Firenze, tra chioschi e giardini.

Cinema all’aperto a Firenze: programmazione per il weekend del 22 e 23 agosto

Subito la buona notizia: il cinema nel chiostro di Santa Maria Novella, una delle novità dell’estate 2020, continuerà fino al termine del mese. E poi ci sono tutte le altre arene estive di Firenze per vivere il cinema all’aperto e sotto le stelle, ecco il programma di film ed eventi del 22 e 23 agosto.

I film sotto le stelle di sabato 22 agosto

Arena di Marte

Arena Grande

Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo, Italia (2020), 98 minuti

Arena Piccola

Quattro vite di Arnaud des Pallières, Francia (2016), 117 minuti

Joker (V.M. 14 anni) di Todd Phillips, USA (2019), 122 minuti

Joker (V.M. 14 anni) di Todd Phillips, USA (2019), 122 minuti Esterno Notte Poggetto

Il meglio deve ancora venire (anteprima) di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte, Francia, 2019, durata 117 minuti

Matthias & Maxime, di Xavier Dolan, Canada 219, 119 minuti

Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri, italia 2019, 111 minuti

(preceduto alle 19.30 dall’incontro con il regista)

Alice e il sindaco, di Nicolas Pariser, Francia, 2019, durata 103 minuti

La Favorita di Yorgos Lanthimos, Grecia, 2018, 120 minuti

Cinema all’aperto a Firenze: il programma di domenica 23 agosto

Arena di Marte

Arena Grande

Il meglio deve ancora venire di Alexandre de La Patellière, Francia (2019), 117 minuti

Arena Piccola

Jojo Rabbit di Taika Waititi, Germania (2019), 108 minuti

La belle époque di Nicolas Bedos, Francia, 2019, durata 110 minuti

Il mistero di Henri Pick di Rémi Bezançon, Francia, Belgio, 2019, durata 100 minuti

Parasite di Bong Joon-ho, Corea del sud (2019), 132 minuti

Se c’è un aldilà sono fottuto – Vita e cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta, Italia, 2019, 105 minuti

(preceduto alle 19.30 dall’incontro con il regista Simone Isola)

Alice e il sindaco, di Nicolas Pariser, Francia, 2019, durata 103 minuti

Poesia senza fine di Alejandro Jodorowski, Chi/Fra 2016, 128 minuti

In questa guida alle arene estive fiorentine trovate indirizzi, orari, prezzi dei biglietti, link per comprare online i ticket e consigli.

… E il cinema sulla sdraio (sulle colline di Firenze)

Chiudiamo con una singolare proposta di cinema all’aperto, che fa parte dal programma di eventi firmato da Opencity, l’estate scandiccese: a Poggio Valicaia, sulle colline alle porte di Firenze, il 22 e 23 agosto prende il via “Sdraiv In – Il cinema nel bosco“. Una cena a tema è seguita dalla proiezione tra le fresche fronde del parco, da vedere comodamente seduti su una sdraio, ecco il menù: sabato ramen del Chianti più la pellicola cult “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, domenica pizza e il film d’animazione “La mia vita da zucchina“. Si replica poi il primo weekend di settembre. Informazioni su prenotazioni e date su Facebook.