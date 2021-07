Eventi a Firenze 10-11 luglio 2021, cosa fare: feste, mercatini e cinema

Party “arcobaleno”, feste giapponesi, mercatini serali, cinema all’aperto (con panorama mozzafiato) e maxischermi per la finale degli Europei: sono tanti gli eventi a Firenze in programma il 10 e 11 luglio 2021, ecco quindi cosa fare se restate in città sabato e domenica. Abbiamo selezionato i principali appuntamenti in programma, per non darsi per vinti davanti alla calura estiva di questo weekend.

La festa giapponese dei desideri: Tanabata a Villa Vogel

Desiderate indossare il tipico kimono estivo o assistere a esibizioni di danze e tamburi tradizionali? Oppure preferite gustare lo street food nipponico e curiosare nel mercatino di artigianato e gadget del Sol Levante? C’è tutto questo nella festa Tanabata di Firenze, due giorni di eventi, sabato 10 e domenica 11 luglio 2021, dedicati al mondo del Giappone nel cortile e nella limonaia di Villa Vogel (zona Isolotto, l’accesso è dal parco di via Canova e da via delle Torri). Questo piccolo villaggio è aperto a ingresso libero dal pomeriggio alle ore 23. Tutti i dettagli nell’articolo sulla festa giapponese Tanabata a Firenze.

Cosa fare in città: i mercatini di Firenze (10-11 luglio)

Sul fronte dei mercatini segnaliamo l’edizione speciale del self made market “Creative Factory” in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze, sabato 10 e domenica 11 luglio, anche con eventi serali. Stand aperti dalle ore 9 alle 21. Inoltre il 10 luglio alle ore 21 in piazza si svolgerà la sfilata di moda della boutique Lady Jane B. Vintage di Sabrina Capecchi, che presenterà la nuova collezione di abbigliamento fatta a mano.

Evento speciale anche nel prato vicino all’anfiteatro delle Cascine: dentro il villaggio dell’Ultravox, sabato 10 e domenica 11 luglio, arrivano le bancarelle di vintage, modernariato e handmade di Visarno Market, Wom Wonderful Market e Gran Bazar Mercato Urbano. Orari 17.00 – 24.00, ingresso gratuito. Nei negozi intanto continuano i saldi estivi.

Concerti all’anfiteatro delle Cascine, Mamamia al Figò dell’Ippodromo delle Mulina

Per chi non sa cosa fare a Firenze durante le calde serate di questo weekend consigliamo di dare uno sguardo al programma di eventi e concerti negli spazi estivi della città. In particolare sul palco principale dell’Ultravox all’anfiteatro delle Cascine sabato 10 luglio arriva Fabrizio Moro in concerto (biglietti da 38 euro su TicketOne o ai box office). Appuntamenti a ingresso gratuito invece all’ex Ippodromo delle Mulina, nello spazio estivo “Figò”: venerdì 9 luglio Drones, la tribute band dei Muse, sabato 10 luglio l’energia del Mamamia di Torre del Lago arriva a Firenze per il tour estivo del locale con dj set, show e go go dancers.

Durante il weekend sono in programma live ad accesso libero in altri locali all’aperto di Firenze: al Molo venerdì 9 Aquarama; sul palco dell’Anconella Garden sabato 10 luglio la Blueswoods street band; nello spazio Instabile del Varlungo venerdì 9 Upanishad, sabato 10 Sex Pizzul, domenica 11 luglio circo contemporaneo con la compagnia Begherè; alla Limonaia di Villa Strozzi God of the Basement venerdì 9. Qui la nostra guida fiorentina ai locali all’aperto per musica e aperitivo. Fuori città segnaliamo il live di Faust’O (Fausto Rossi) con The Skywalkers al giardino-teatro della Limonaia di Sesto fiorentino (biglietto intero 10 euro, ridotto per soci Arci 8), nell’ambito del cartellone di eventi organizzato dall’associazione culturale La Chute.

Eventi espositivi 10-11 luglio 2021: le mostre aperte questo weekend a Firenze

Ecco le principali mostre a Firenze, visitabili nel fine settimana:

“American Art 1961 – 2001” a Palazzo Strozzi (qui le info)

sabato e domenica dalle 10 alle 20 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10, under 18 ingresso a 5 euro). Previste anche visite guidate

Esposizione digitale con proiezioni e realtà virtuale. Sabato e domenica orario 11.00 – 18.00. Biglietti 13 euro; studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze 10 euro; bambini 5-12 anni 8 euro

sabato e domenica 10.00 – 21.00, ingresso gratuito , in programma anche visite guidate (a pagamento)

Oltre 50 disegni originali dei film d’animazione più conosciuti. Sabato e domenica orario 9.00 – 19.00. Ingresso alla mostra e al percorso museale 10 euro, ragazzi 18-25 anni 8 euro, 2×1 soci di Unicoop Firenze. Prenotazioni: [email protected]

Sabato 08.45-19.00, domenica 09.00-14.00. Biglietto intero per museo e mostra 10 euro, ridotto 2 (giovani tra i 18 e i 25 anni).



Arene estive: il programma dei cinema all’aperto di Firenze per il 10 e 11 luglio

Questo è il primo weekend di attività per il cinema all’aperto di Villa Bardini, l’arena estiva che regala una vista unica sul centro di Firenze. Cresce così la lista degli schermi sotto le stelle dove vedere le nuove uscite e i grandi titoli del passato. In sintesi ecco la programmazione delle arene estive fiorentine per sabato 10 e domenica 11 luglio:

Cinema Chiardiluna

Sabato 10 luglio – Il Gladiatore, biglietto speciale 5 euro

Domenica 11 luglio – Pretty Woman, biglietto speciale 5 euro

Sabato 10 luglio – Un altro giro

Domenica 11 luglio – Maledetta Primavera

Sabato 10 luglio – arena chiusa

Domenica 11 luglio – Maledetta primavera

Sabato 10 luglio – Un divano a Tunisi

Domenica 11 luglio – A single Man

Sabato 10 luglio – Un figlio di Mehdi

Domenica 11 luglio – In the mood for love

Sabato 10 e domenica 11 luglio –The Father – nulla è come sembra

Sabato 10 luglio – Last days at sea

Domenica 11 luglio – Farinata – La Tredicesima notte a seguire la lettura-spettacolo Live Dante – Inferno Canto X

Sabato 10 luglio – Alla ricerca di Nemo

Prezzi, orari e indirizzi nella nostra guida 2021 ai cinema all’aperto di Firenze.

Maxischermi a Firenze per la finale degli Europei

Stavolta il maxischermo non è solo per il cinema all’aperto, ma anche per seguire l’avventura dell’Italia nella finale di Euro 2020, domenica sera. Dalla Manifattura Tabacchi alla spiaggetta del River Urban Beach fino ai localini dell’Oltrarno, sono molti i luoghi di Firenze dove vedere il match decisivo contro l’Inghilterra. È consigliato prenotare e, dove non è possibile, presentarsi con un buon anticipo. Qui la guida ai maxischermi di Firenze per seguire la finale degli Europei.

Teatro e spettacoli

Continua il tour nei quartieri fiorentini del “Grillo Swing” della Compagnia delle Seggiole, che sabato 10 Luglio, alle ore 21.15 fa tappa a Pontignale nell’area verde tra via del Pantano e via Stilicone (ingresso gratuito). Sempre la Compagnia delle Seggiole, domenica 11 luglio alle ore 21.15, racconta il suo amore per la città nella visita-spettacolo “Io amo Firenze“, sulla terrazza del Forte Belvedere di Firenze (a pagamento, 12 euro).

Nel centro di Firenze continuano gli eventi di Walking Thérapie, una camminata-spettacolo con Gregory Eve e Luca Avagliano che si replica anche sabato 10 luglio, con ritrovo alle ore 20.30 nel vicolo di Santa Maria Maggiore 1 (info tel. 055.42203.61, prezzo 12 euro a persona). A Scandicci, nell’ambito di Opencity 2021, sabato 10 luglio Ciro Masella conduce un viaggio tra letteratura ed enogastronomia per “Afrodita” nel parco di Poggio Valicaia, sulle colline che guardano Firenze (dalle ore 20.00, cena più spettacolo, biglietto 20 euro).