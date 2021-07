Eventi a Firenze 3-4 luglio 2021: cosa fare e cosa vedere nel weekend

La Notte dei musei, i cinema all’aperto (anche gratis), i concerti all’Ultravox, la partenza dei saldi in Toscana e il festival dell’Italia Gentile: per farvi scoprire cosa fare e cosa vedere in città questo weekend, abbiamo messo in fila i principali eventi in programma a Firenze il 3 e 4 luglio 2021. Tra shopping, arte e opportunità di svago, ecco qualche idea per passare una piacevole giornata in riva all’Arno, tra sabato e domenica.

Festival dell’Italia Gentile 2021: gli eventi a Firenze il 3-4 luglio

Questo weekend si svolge la prima edizione del Festival dell’Italia Gentile, con un programma di eventi e incontri gratuiti dedicati al tema della gentilezza nei diversi ambiti, oltre a visite guidate su prenotazione nei luoghi della kermesse, come Palazzo Vecchio, Museo Novecento e complesso di Santa Maria Novella. Tra gli ospiti dei talk, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, Daniel Lumera, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, Immaculata De Vivo, docente di Medicina alla Harvard Medical School e di Epidemiologia alla Harvard School of Public Health, Franco Berrino, medico ed epidemiologo di fama nazionale, e il conduttore televisivo Massimiliano Ossini.

Chiusura in grande stile domenica 4 luglio nel complesso di Santa Maria Novella: alle 17.30 il dialogo musicale tra Daniel Lumera e la cantante Irene Grandi, alle 18.30 l’approfondimento “La Musica gentile” con Lumera ed Emiliano Toso e in conclusione un concerto meditativo con la partecipazione di Emiliano Toso, della violinista Francesca Bing e di Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala. Programma completo e prenotazioni sul sito www.italiagentile.com.

Inizio dei saldi estivi 2021 a Firenze e in Toscana

Gli shopping addicted hanno segnato da tempo la data sul calendario: i saldi estivi 2021 in Toscana partono sabato 3 luglio con il primo weekend di sconti e tante occasioni da prendere al volo nei negozi di Firenze. Molto gettonate le boutique del centro storico, ma ci sono delle buone opportunità anche in periferia. Fuori Firenze, le classiche mete per andare a caccia di saldi estivi sono il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (i negozi sono aperti sabato dalle 9.00 alle 22.00, domenica dalle 9.00 alle 21.00), l’outlet di Barberino di Mugello (aperto sabato 3 e domenica 4 luglio con orario 9.00 – 20.00) e The Mall a Reggello (tutto il weekend 10.00 – 19.00). Qui i nostri consigli su dove fare shopping per i saldi.

I mercatini a Firenze il 3 e 4 luglio

Questo weekend a Firenze sono in programma due mercatini interessanti. Sabato 3 e domenica 4 luglio, gli artigiani fiorentini tornano in piazza dei Ciompi con “Artefacendo” mettendo in mostra il meglio della loro produzione, dalla moda ai complementi di arredi fino ai manufatti artistici. 20 gli espositori presenti alle spalle della Loggia del Pesce dalle ore 10.00 fino a sera.

Domenica 4 luglio, dalle 11.00 alle 18.00, nel Museo Marino Marini si svolge invece l’ultimo appuntamento di BAMMM! Books(&)Arts, prima delle “vacanze estive”. Ingresso gratuito, per curiosare tra le bancarelle di libri d’arte e d’artista e vinili rari e d’epoca. L’appuntamento sarà poi riproposto dal 5 settembre.

Musei gratis a Firenze (o quasi): cosa vedere durante la Notte europea dei musei 2021

Tra gli eventi da non perdere a Firenze il 3 e 4 luglio 2021, la 17esima edizione della Notte europea dei musei: alcuni luoghi d’arte aprono le porte dalle ore 19.00 alle 22.00 al prezzo simbolico di 1 euro, ecco cosa vedere. All’iniziativa hanno aderito gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia, il Museo del Bargello, il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, il Museo Marino Marini (aperto fino alle 24) e, fuori città, la Villa Medicea di Cerreto Guidi (quest’ultima è sempre gratis, ma in occasione della Notte dei musei offre visite guidate a costo zero). Per alcuni è necessaria la prenotazione: qui tutte le informazioni su cosa fare a Firenze per la Notte europea dei musei del 3 luglio.

Eventi nei musei di Firenze il 3 e 4 luglio: riapre il Battistero, Divina Commedia nel giardino di Castello

Cosa fare a Firenze il 3 e 4 luglio se si è amanti dell’arte? Questo weekend non c’è solo la Notte europea dei musei. Dopo il restauro di 4 pareti interne, sabato 3 luglio 2021 riapre al pubblico il Battistero di Firenze, dedicato a San Giovanni Battista (orario 11.15 – 18.00, biglietto combinato con il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore). Come già detto, sabato 3 e domenica 4 luglio sono previste poi visite guidate in Palazzo Vecchio, nel Museo Novecento e nel complesso di Santa Maria Novella all’interno del programma del Festival dell’Italia Gentile (vedi sopra). Per l’occasione fino al 4 luglio è possibile accedere straordinariamente all’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (dalle 10 alle 17, domenica 4 luglio dalle 13 alle 17) ed è aperto il collegamento tra il Chiostro grande di Santa Maria Novella e il chiostro dell’Officina.

Due giorni di eventi poi, il 3 e 4 luglio, nel giardino della Villa Medicea di Castello, alla periferia di Firenze per il progetto “Amor sementa in voi – Dante 2021“, dall’associazione Culter. Si tratta di una performance corale con 33 “quadri viventi” animati da cantori delle terzine della Divina Commedia, negli spazi più nascosti di questo splendido giardino all’italiana. Tra le 9.30 e le 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30, il pubblico potrà girare liberamente nel giardino per assistere a questo evento. Prenotazione obbligatoria al numero 3462389911 e online.

Sul fronte delle mostre aperte a Firenze durante il primo weekend di luglio segnaliamo “American Art 1961 – 2001” a Palazzo Strozzi, visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 20 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10, under 18 ingresso a 5 euro) e le due nuove mostre fotografiche al Forte Belvedere Italiae. Dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea e la personale di Massimo Vitali Pienovuoto (orario sabato e domenica 10.00 – 21.00, ingresso gratuito).

Cosa vedere la sera a Firenze: il programma delle arene estive (anche gratis) del 3 e 4 luglio

Cresce il numero dei cinema all’aperto attivi a Firenze: il weekend del 3 e 4 luglio è il primo fine settimana di “Apriti cinema”, l‘arena estiva gratuita nel piazzale degli Uffizi. Sul grande schermo film in lingua originale, sottotitolati in italiano, proposti dai principali festival cinematografici fiorentini, con prenotazione obbligatoria. Guardando avanti, dalla prossima settimana tornerà anche il cinema a Villa Bardini (qui il programma).

Ecco in sintesi la programmazione dei cinema all’aperto di Firenze per sabato 3 e domenica 4 luglio 2021:

Cinema Chiardiluna

Sabato 3 luglio – Cosa sarà, alla presenza del regista Francesco Bruni

Domenica 4 luglio – Rifkin’s Festival

Sabato 3 luglio – Cosa sarà, alla presenza del regista Francesco Bruni Domenica 4 luglio – Rifkin’s Festival Esterno Notte, Poggetto

Sabato 3 luglio – In The Mood for love

Domenica 4 luglio – Nomadland

Sabato 3 luglio – Domenica 4 luglio – Nomadland Cinema nell’arena estiva della Manifattura Tabacchi di Firenze

Sabato 3 luglio – Un altro giro

Domenica 4 luglio – The Father – Nulla è come sembra

Sabato 3 luglio – Un altro giro Domenica 4 luglio – The Father – Nulla è come sembra Cinema nel chiostro del Museo Novecento

Sabato 3 luglio – La cordigliera dei sogni

Domenica 4 luglio – Mi chiedo quando mancherò

Sabato 3 luglio – Domenica 4 luglio – Mi chiedo quando mancherò Arena estiva del cinema di Castello

Sabato 3 luglio – Nomadland

Domenica 4 luglio – Nomadland

Sabato 3 luglio – Domenica 4 luglio – “Apriti cinema” agli Uffizi (gratis)

Sabato 3 luglio – Recalled

Domenica 4 luglio – ore 22.00 Durante, a seguire Sole, alla presenza dei registi

Nella nostra guida tutte le informazioni sulle arene estive 2021 fiorentine: indirizzi, prezzi, orario di inizio dei film.

Picnic e cinema sotto le stelle al Parco Pazzagli (Rovezzano)

Tra le cose da fare la sera a Firenze il 3 e 4 luglio, anche un cinema all’aperto sui generis. Il Parco d’Arte Pazzagli, nell’ambito dell’Estate fiorentina, torna a proporre il pacchetto che unisce film sotto le stelle e picnic all’aperto, sul prato o seduti al tavolo, per la quarta edizione del cineforum “Notti Magiche”. Questo è il primo weekend di eventi nell’area verde che si trova in via Sant’Andrea a Rovezzano 5.

Sabato è in programma la proiezione del blockbuster “Avatar“, domenica un omaggio a Woody Allen con “La rosa purpurea del Cairo“. La serata inizia con una visita guidata al parco d’arte che ospita 250 opere di Enzo Pazzagli e prosegue con il picnic e la proiezione. A disposizione anche un punto ristoro per snack e cena. L’ingresso è solo su prenotazione (WhatsApp 3477335332, mail [email protected]), costo 5 euro più 1 euro per la tessera annuale di iscrizione all’associazione Ecorinascimento.

Cosa fare la sera a Firenze: gli eventi negli spazi estivi (3-4 luglio 2021)

Si animano anche le sere della movida fiorentina nei tanti locali all’aperto. E per chi vuole lasciare l’auto a casa, da questo fine settimana riparte il servizio notturno della tramvia, il venerdì e sabato fino alle 2.00. Tra i numerosi eventi degli spazi estivi, segnaliamo all’Ultravox, nel prato vicino all’anfiteatro delle Cascine, le 2 date del festival diffuso “Firenze suona d’estate”, a ingresso gratuito, dalle 19 in poi: sabato 3 luglio “Endless nigt”, un tributo a Jim Morrison con Barba Band – Meille (voce), Piras (chitarra) e l’attore Stefano Algerini (story telling); domenica 4 luglio Love (& music stories), le storie più belle della musica lette e interpretate dall’attrice Chiara Foianesi e suonate dal duo Funplugged.

Nel parco dell’Anconella arrivano gli eventi del Festival dell’Italia Gentile: sabato 3 luglio alle 21 la presentazione del libro “La lezione della farfalla. Sette consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere” con Daniel Lumera, esperto in scienze del benessere e meditazione, e Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo di epidemiologia molecolare. Concerti e show invece nello Spazio Instabile (via della Funga, zona Varlungo) il 3 luglio alle 21.30 con Interiorama, tra word music e sonorità elettroniche, esibizione preceduta alle 19.30 dalla lezione di pizzica, mentre il 4 luglio è in cartellone lo spettacolo di circo contemporaneo “Hobo”, acrobatica su palo cinese e visual commedy (ore 21.00). C’è anche un gradito ritorno: il Giardino dell’Artecultura, lo spazio estivo nel giardino dell’Orticoltura, chiosco che vive il suo primo weekend di apertura. Domenica 4 luglio dalle 20 alle 22 il concerto Swing n’ Jamaica con Maurizio Piccioli (chitarra), Michele Staino (contrabbasso), Alessandro Bosco (sax) e Michele Andriola (batteria). Qui la nostra guida ai locali estivi di Firenze.

Spettacoli al Forte Belvedere e nelle vie di Firenze

L’improvvisazione teatrale torna protagonista lungo le strade del centro di Firenze, per la nuova edizione di Walking Thérapie, uno degli eventi dell’Estate fiorentina che anche sabato 3 luglio propone una singolare e divertente passeggiata teatrale con Gregory Eve e Luca Avagliano. Ritrovo alle ore 20.30 al ristorante Quinoa (vicolo di Santa Maria Maggiore 1). Informazioni: 055.42203.61, prezzo 12 euro. Si prosegue fino al 31 luglio ogni giorno dal martedì al sabato. Qui le info sullo spettacolo itinerante.

Continua il viaggio della Compagnia delle Seggiole che porta il suo “Grillo Swing”, omaggio al “Grillo canterino”, sabato 3 luglio alle ore 21.15 nel giardino di via della Bizzarria a Novoli (ingresso gratis). Domenica 4 luglio alle ore 20.30 e 22 invece “Ri-spogliati” al Forte Belvedere (biglietto 12 euro, prenotazioni 393 8137277).

Nei dintorni di Firenze: Wine & Food alla Villa di Caruso (Lastra a Signa)

Per gli eventi fuori Firenze, segnaliamo che il 3 e 4 luglio Villa Caruso Bellosguardo, sulle colline di Lastra a Signa, ospita due giorni di degustazioni e market di prodotti enogastronomici per “Wine & Food Summer Festival“. Tra vino, birre, street food ed eccellenze del cibo, ci sarà spazio anche per dj set e momenti conviviali. L’ingresso costa 10 euro e comprende degustazioni e tracollina. Orario: sabato dalle 16.00 alle 23.00, domenica dalle 13.00 alle 23.00.