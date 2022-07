Guida al weekend: eventi che non puoi perdere a Firenze (2-3 luglio 2022)

Un weekend da 36 gradi all’ombra (o forse qualcosa in più). Strade roventi e periferie desolate. La costa toscana è un miraggio. Se avete deciso di restare in città (o siete stati costretti a farlo), non disperate: con la nostra guida al weekend cerchiamo di portarvi un po’ di “freschezza” almeno sul fronte degli eventi in programma a Firenze tra venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2022, per darvi qualche buona idea su cosa fare. Mentre la prima domenica del mese offre l’ingresso gratis ai musei, il sabato si “fa bello” con i saldi. E poi festival musicali e letterari, feste e cinema all’aperto. Ma andiamo con ordine.

Nel weekend a Firenze iniziano i saldi estivi 2022

Se proprio avete il coraggio di sfidare la calura estiva o se siete così dipendenti dallo shopping da lanciarvi negli acquisti anche con questo clima bollente, ricordatevi che dal mattino del 2 luglio scattano i saldi estivi a Firenze e in Toscana. A dire il vero i primi tagli al cartellino si sono visti già nei giorni scorsi, ma da questo weekend c’è la partenza vera e propria. Durata, consigli e regole nell’approfondimento sugli sconti estivi 2022 in Toscana. Ad esempio sapete che il cambio merce non è obbligatorio? È a discrezione dei negozianti, sempre che il capo non sia difettato.

Piazze dei libri: gli eventi a Firenze il 1°, 2 e 3 luglio 2022

Questo fine settimana debutta una novità dell’Estate Fiorentina 2022, la manifestazione “Piazze dei libri” con librerie a cielo aperto in quattro angoli del centro storico. In via de’ Cerretani c’è il Libraccio, in piazza della Repubblica la Feltrinelli, davanti Palazzo Strozzi Giunti, mentre in piazza Santa Maria Novella si trovano le librerie indipendenti di Firenze, da Todo Modo a Farollo e Falpalà, dall’Alzaia alla libreria Florida. Che siate alla ricerca di un libro da portare sotto l’ombrellone o semplicemente curiosi, potrete passare dagli stand. E dalla prossima settimana arrivano in piazza incontri con gli autori e dibattiti letterari, come vi abbiamo spiegato nell’articolo sulle Piazze dei libri.

Cosa fare se si ama l’arte: domenica 3 luglio 2022 musei gratis a Firenze

Uno dei luoghi freschi verso cui puntare, sperando che l’aria condizionata sia ben accesa e di non trovare fila, è rappresentato dai musei di Firenze, che domenica 3 luglio sono gratis. Quelli statali (come Uffizi e Pitti) sono a ingresso libero per tutti, autoctoni e non, quelli comunali (ad esempio Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella e Museo Bardini) sono a costo zero per i residenti nella Città metropolitana di Firenze. Un’occasione per fare i turisti anche a casa propria. Fatevi accompagnare in questi luoghi, dal nostro articolo con l’elenco e gli orari dei musei gratis a Firenze il 3 luglio 2022.

Primo weekend per il cinema all’aperto alla Manifattura Tabacchi di Firenze e per l’arena agli Uffizi

Almeno di sera non restate attaccati al condizionatore. Tra gli eventi che non dovete perdere nel weekend del 2-3 luglio a Firenze c’è il ritorno del cinema all’aperto nell’inconica piazza dell’Orologio della Manifattura Tabacchi. Venerdì è in programma Sisters with transistor, proposto all’interno del Lattexplus Festival (vedi sotto), sabato il surreale Licorice Pizza, domenica Revolution of our times preceduto da un talk. Questo è il primo fine settimana anche per “Apriti cinema”, l’arena estiva gratis nel piazzale degli Uffizi (qui la programmazione). E l’elenco nelle prossime settimane si allungherà, ad esempio tornerà il grande schermo a Villa Bardini: per restare aggiornati ecco la nostra guida alle arene estive 2022 a Firenze e dintorni.

Cosa fare di sera a Firenze: Lattexplus Festival e concerti

Per coloro che escono da casa solo all’imbrunire, vediamo i principali eventi a Firenze nelle serate del 1°, 2 e 3 luglio 2022. Le nuove tendenze dell’elettronica sono protagoniste del Lattexplus festival, fino al 2 luglio nel giardino Ex-Kontiki di lungarno Aldo Moro. Tra gli ospiti Mauskovic Dance Band, Alina Kalancea, Paquita Gordon, Barbara Boeing, Marcellus Pittman, Palms Trax, Samuele Pagliai, Danee, Speaking Minds. Calendario sul sito ufficiale. All’anfiteatro delle Cascine, sul palco dell’Ultravox, venerdì il live di Gue Pequeno insieme a Dj Jay K, mentre sabato arriva Franco126, al secolo Federico Bertollini, una delle voci indie pop più apprezzate del momento. Spostandoci sulle colline, l’Estate Fiesolana propone venerdì sera il concerto di Paolo Fresu.

Fiom in festa e Stella Rossa

Passiamo a due eventi “rossi” che si svolgono a Firenze durante il weekend del 1°, 2 e 3 luglio 2022. Al Circolo Rondinella del Torrino, su lungarno Soderini, torna la Festa della Fiom con dibattiti su temi di attualità, concerti e cineforum (qui il programma). Fino a lunedì invece, nello spazio estivo del Circolo ARCI La Loggetta, si svolge anche Stella Rossa Fest, il festival pubblico e a ingresso gratuito di Arci Firenze che prevede musica, dj set, incontri, cene, laboratori, dibattiti.

Tradizioni: al Galluzzo la Palla Pillotta

Archiviato il calcio storico, questo fine settimana è tempo di rispolverare un’altra tradizione fiorentina. Al Galluzzo domenica 3 luglio torna il torneo di Palla Pillotta, le cui regole richiamano proprio quelle delle competizioni sul sabbione di Santa Croce, eccezion fatta per gli scontri. La particolarità è che i giocatori si allenano insieme per tutto l’anno e solo il giorno prima della partita sanno, grazie a un sorteggio, di quale squadra faranno parte: i blu di Corte Regia o i gialli di Galluzzo Vecchio. Alle ore 21 partirà il corteo storico dall’Antica Podesteria per dirigersi verso il campo sportivo di via Biagini. Alle ore 22 l’esibizione degli sbandieratori, seguita dall’incontro.

3 eventi nei dintorni di Firenze (2-3 luglio 2022)

Il fine settimana è una buona occasione per uscire dalle “mura cittadine”. Se vi piacciono cibo e buon vino, a Villa Caruso Bellosguardo, sulle colline di Lastra a Signa, sabato 2 e domenica 3 luglio si tiene la la manifestazione Caruso Wine and Food Festival. Sul menu ci sono degustazioni, dj set e la possibilità di visitare il parco e la storica villa (ingresso 10 euro, sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 13 alle 23).

In Mugello, Vicchio si anima di suoni colori e sapori per la 24esima edizione del festival “Etnica”. Ogni sera mercatini, concerti, street food e dj set. Tra gli ospiti principali l’orchestra cilena Newen Afrobeat (venerdì), gli scatenati componenti del gruppo spagnolo Muyayo Rif (sabato) e la BGKO Barcelona Gipsy balKan Orchestra (domenica). L’ingresso al centro di Vicchio costa 2 euro, abbonamento per i 3 giorni a 5 euro.

Sempre fuori Firenze, a Cerreto Guidi sabato 2 e domenica 3 luglio 2022 si respirano atmosfere cinquecentesche per gli eventi della Notte di Isabella. Il borgo storico e la villa medicea tornano indietro al luglio 1576 per l’arrivo della figlia prediletta di Cosimo I, con oltre 50 spettacoli, 600 figuranti in costume, antichi mestieri, tornei di spade, balli rinascimenti e osterie. Sabato inaugurazione alle 18.30, domenica dalle 17.00 a mezzanotte. Ingresso 5 euro.

Altre idee su cosa fare a Firenze il 2 e 3 luglio 2022

E se proprio non avete trovato gli eventi che fanno per voi, ecco qualche idea su cosa fare a Firenze e dintorni in questo primo weekend di luglio:

La redazione non è responsabile di eventuali cambi di programma. Consigliamo quindi di controllare sui canali di comunicazione dei singoli organizzatori