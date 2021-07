Eventi a Firenze e dintorni 17-18 luglio 2021, cosa fare: sagre, mercatini, mostre

Tanti concerti (anche gratis), mostre da vedere, mercatini in cui curiosare, sagre e feste: il programma di eventi a Firenze il 17 e 18 luglio 2021 è davvero ricco per chi cerca cosa fare in città e nei dintorni. Si va dalle bancarelle vintage agli show in piazza Santissima Annunziata, dal Food Festival di Signa a Mercanzia in quel di Certaldo. Vediamo allora i principali appuntamenti in calendario sabato e domenica.

Cosa fare: mercatini a Firenze il 18 luglio 2021. Vintage e Fierucola

Partiamo proprio dagli eventi di shopping che si svolgono a Firenze domenica 18 luglio. Nella corte interna dello Student Hotel di viale Lavagnini 70-72 fa tappa il mercatino di Pimp my vintage con creazioni di artigianato, vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti e artisti. L’orario di apertura del market va dalle 12.00 alle 21.00 di domenica e l’ingresso è gratuito. In piazza Santo Spirito, cuore dell’Oltrarno, sempre domenica si svolge la Fierucolina del grano con artigiani e prodotti agricoli locali. Dalle 9.00 del mattino a sera.

Cosa vedere: mostre in corso a Firenze nel weekend del 17 e 18 luglio 2021

Uno degli effetti collaterali dell’emergenza Covid è anche il prolungamento nel cuore dell’estate della stagione espositiva. Ecco cosa fare a Firenze se si ama l’arte, queste sono in sintesi le mostre aperte sabato 17 e domenica 18 luglio:

“American Art 1961 – 2001” a Palazzo Strozzi (qui le cose da sapere)

40 anni di storia e arte Usa, da Andy Warhol a Kara Walker

sabato e domenica orario 10.00 – 20.00 (biglietto intero 15 euro, ridotto 10, under 18 ingresso a 5 euro). In programma anche visite guidate

Nella fortezza panoramica di Firenze due mostre fotografiche: gli scatti della Fondazione Alinari e le spiagge immortalate da Massimo Vitali

Il Forte è aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00, ingresso gratuito , in programma anche visite guidate (a pagamento)

Esposizione digitale e virtuale con proiezioni e visori 3D

Sabato e domenica orario 11.00 – 18.00. Biglietti 13 euro; studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze 10 euro; bambini 5-12 anni 8 euro. Prorogata fino al 3 settembre

storia del collezionismo scientifico a Firenze, dai tempi dei Medici ai giorni nostri

Inclusa nella visita al complesso di San Lorenzo. Aperta sabato dalle 10.30 alle 16.00. Biglietti 7 euro

In mostra oltre 50 disegni originali dei film d’animazione più famosi

Sabato e domenica orario 9.00 – 19.00. Mostra + museo 10 euro, ragazzi 18-25 anni 8 euro, 2×1 soci di Unicoop Firenze. Visite guidate per famiglie alle ore 11.30 e 16.30. Prenotazioni: [email protected]

Più di 30 opere di Giuseppe Penone disseminate per tutta la Galleria

Gli Uffizi sono aperti sabato e domenica con orario 8.15 – 18.50. Biglietto intero 20 euro, ridotto 2 euro (under 25, persone con disabilità)

La mostra sul rapporto del Sommo Poeta con la sua città, in uno dei musei di Firenze più belli

Sabato 08.45 – 19.00, domenica 08.45 – 13.30. Biglietto intero per museo e mostra 10 euro, ridotto 2 (giovani tra i 18 e i 25 anni).

Inoltre questo fine settimana riaprono il giardino e gli interni della Villa medicea della Petraia: l’ingresso è gratis e sono previste visite accompagnate sabato e domenica alle ore 9.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00 e, grazie all’apertura serale straordinaria, anche alle 19.30 e 20.30.

Eventi a Firenze 17-18 luglio 2021: All Star Game al piazzale Michelangelo

Weekend di sport al piazzale Michelangelo di Firenze con l’edizione 2021 dell’All Star Game, animata da tornei di basket, beach volley e padel (la novità di quest’anno), durante cui si sfidano i quattro quartieri della città. Sabato 17 alle 21.30 la finale di beach volley, domenica allo stesso orario la partita conclusiva del torneo di basket. Informazioni e risultati in diretta su www.allstargamefirenze.com.

Concerti a Firenze: Musart in piazza Santissima Annunziata e Ultravox all’anfiteatro delle Cascine

Tanti gli eventi musicali a Firenze nel weekend del 17 e 18 luglio 2021. Nel cuore del centro storico si svolge il Musart Festival che propone sabato 17 lo spettacolo “Roberto Bolle & Friends” nell’arena di piazza Santissima Annunziata, mentre domenica 18 nel chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti va in scena il concerto di due voci femminili sospese tra melodia e rock, Serena Altavilla e Giulia Pratelli. All’anfiteatro delle Cascine domenica 18 arrivano i rapper Murubutu e Claver Gold, impegnati nel loro viaggio ispirato dai versi della Divina Commedia.

Per quanto riguarda invece i concerti gratuiti, all’Anconella Garden di Firenze sud è protagonista la terza edizione di “Radici in Festa” con un programma di concerti ogni sera dalle 20.30 alle 23.00: sabato 17 suonano ANCE (Andea Lovito), Miranda Cortes e Synthagma Project; domenica 18 il duo Milton & Manega e Piero Lanini. Musica a ingresso libero anche al giardino dell’Orticoltura, dalle ore 20: sabato sonorità anni ’50 e ’60 con Last Minute Dirty Band, domenica 18 il violinista Pilar Almalé propone un repertorio di musiche arabe, sefardite e del Nuovo Continente. Qui la guida a tutti i locali estivi di Firenze.

Sagre nei dintorni di Firenze

Per le buone forchette segnaliamo alcune sagre nei dintorni di Firenze, sabato 17 e domenica 18 luglio 2021. Sulle colline di Fiesole è in corso la Festa de l’Unità di Montececeri, con un punto ristoro aperto ogni sera dalle 19 e un menu tipico toscano, dai tortelli di patate al peposo (prenotazione consigliata, tel. 320 8560980). Più fuori città a Montespertoli altra Festa de l’Unità nel parco urbano con tanto di ristorante (tel. 338 146 9927 per riservare un tavolo) e anche gli eventi di “Due Paesi in festa”, iniziativa organizzata dall’Unione Sportiva Dilettantesca di San Pancrazio – Lucignano, dal 16 al 18 luglio con cena e sagra della brioche con gelato artigianale.

Nell’empolese sagra del papero e del cinghiale al circolo Arci di Cerreto Guidi (prenotazione obbligatoria 333 7730560), sempre nella stessa cittadina ma in località Bassa sagra del pesce e del vino bianco tutte sere dalle 20.00 al campo di tamburello. A Fucecchio, infine, sagra della zuppa in località Massarella con apertura stand alle 19.30 e concerti gratuiti dalle 21.30.

La programmazione dei cinema all’aperto di Firenze

Continua la stagione delle arene estive di Firenze, da Villa Bardini fino al cinema Chiardiluna, ecco i film e gli eventi per il 17 e 18 luglio 2021:

Esterno Notte, Poggetto

Sabato 17 luglio – Un divano a Tunisi

Domenica 18 luglio – Hasta la vista

Sabato 17 luglio – The Father – nulla è come sembra

Domenica 18 luglio – Comedians

Sabato 17 luglio – Roubaix une lumiere

Domenica 18 luglio – Il mistero Henri Pick, evento speciale Cinema e Letteratura

Sabato 17 luglio – arena chiusa

Domenica 18 luglio – Roubaix, Une Lumière

Sabato 17 luglio – Carnage , preceduto dalla presentazione del libro “Tenebre splendenti. Sul cinema di Roman Polanski” di Marco Luceri

Domenica 18 luglio – Dante per nostra fortuna preceduto dall’ouverture dei canti più celebri con Massimiliano Finazzer Flory

Sabato 17 luglio – Caruso Pascoski di padre polacco

Domenica 18 luglio – I profumi di Madame Walberg

Sabato e domenica – Volevo Nascondermi

Sabato 17 luglio – La Sirenetta

Domenica 18 luglio – Romola

Orari, prezzi dei biglietti e informazioni nella nostra guida 2021 ai cinema all’aperto di Firenze.

Eventi a Firenze: gli spettacoli

Numerosi anche gli eventi collegati all’Estate Fiorentina. Il progetto “Fuori centro racconti urbani” porta spettacoli a ingresso gratuito nelle piazze della periferia: domenica 18 luglio allo Spazio Instabile del Varlungo “Le Divan”, il nuovo show del Cirque Toameme (ore 21.00). Sabato 17 luglio alle ore 21.15 a Villa Arrivabene (piazza Alberti) fa tappa “Grillo Swing“, il recital della Compagnia delle Seggiole che fa rivivere la celebre trasmissione radiofonica del “Grillo cantierino”(ingresso libero). Le note di Chopin sono invece le protagoniste del concerto pianistico di Jean Francois Antonioli nella pinacoteca della Certosa del Galluzzo, domenica 18 luglio alle ore 21.00 (ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria [email protected] tel. 3385098368). Infine sabato 17 luglio alle 18.45 nel Giardino della Villa di Castello, alla periferia di Firenze, per gli eventi del progetto “Percorsi Jazz” è in calendario l’esibizione di Dimitri Grechi Espinoza, Anais Drago e Barbara Casini (biglietti 2 euro, tel. 055.240397, [email protected])

Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il terzo weekend di luglio

Eventi a parte, per chi si chiede cosa fare a Firenze e dintorni il 17 e 18 luglio, diamo qualche spunto con i link ai nostri approfondimenti. Per rifrescarsi ci sono le tante piscine di Firenze, dalle Pavoniere fino alle vasche “vip” di Marignolle, mentre per una gita fuori porta qui vi consigliamo le terme naturali più belle della Toscana (molte sono libere). Sempre per un’escursione lontano dalle affollate spiagge della regione, una buona alternativa sono i 38 borghi che hanno appena conquistato la Bandiera arancione del Touring club. O ancora, sconfinando in Emilia Romagna, anche questo weekend è in servizio il Treno Dante, un convoglio storico che viaggia tra Firenze e Ravenna con 4 fermate intermedie per visitare musei e attrazioni delle cittadine tra il Mugello e l’appennino tosco-emiliano.

Cosa fare nei dintorni di Firenze il 17 e 18 luglio: Mercantia 2021, Food Festival e Germogli

Nei dintorni di Firenze il weekend del 17 e 18 luglio offre un interessante programma di eventi. Al parco di Poggio Valicaia, sulle colline di Scandicci, fino al 18 luglio gli appuntamenti del Germogli Festival, ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00: sport al mattino, laboratori creativi nel pomeriggio e al tramonto gli spettacoli, per grandi e piccoli. Durante il giorno inoltre il mercatino dell’usato con “Svuota la cameretta”. Informazioni e prenotazioni sul sito www.greenfi.it.

Sempre nei dintorni di Firenze, fino a domenica 18 si svolge il Food Festival di Signa con musica dal vivo, cibo di strada e intrattenimento in piazza Garibaldi e negozi aperti nel centro storico. L’ingresso è gratuito, la manifestazione apre alle ore 18.00 mentre alle 20.00 sono previsti gli show: tra questi sabato 17 luglio Mamalover, party band 70/80/90/2000 e domenica 18 luglio lo spettacolo Toscana Maremma Maiala.

Questo è anche il weekend di Mercantia 2021, la kermesse di teatro di strada che torna dopo un anno di stop a Certaldo Alto. Sei aree per gli spettacoli, con un vasto programma dalle marionette agli show acrobatici fino alla magia. Il borgo medievale, a cui si può accedere dalle ore 19 con ingresso contingentato, ospita anche laboratori e installazioni. Nella parte bassa del paese il tradizionale mercato di artigianato. Informazioni sul sito ufficiale di Mercantia, la prenotazione per gli spettacoli è obbligatoria.